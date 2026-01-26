"Пожилую женщину на коляске солдаты ВСУ просто выгнали из квартиры" — военкор Андреа Лучиди - 26.01.2026 Украина.ру
"Пожилую женщину на коляске солдаты ВСУ просто выгнали из квартиры" — военкор Андреа Лучиди
"Пожилую женщину на коляске солдаты ВСУ просто выгнали из квартиры" — военкор Андреа Лучиди - 26.01.2026 Украина.ру
"Пожилую женщину на коляске солдаты ВСУ просто выгнали из квартиры" — военкор Андреа Лучиди
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, освещающий ситуацию в зоне СВО с 2022 года, назвал моменты, которые сильнее всего тронули его во время командировок в Донбасс
2026-01-26T05:20
2026-01-26T05:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/65/1014366558_0:4:3076:1734_1920x0_80_0_0_0396e98581e517c092f21368d29fc5e3.jpg
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, какая из командировок ему запомнилась больше всего, Лучиди рассказал, что таких ситуаций было много.Он добавил, что когда российские военные привезли генератор, женщина расплакалась. Для меня было очень важно сделать такой репортаж, чтобы показать своей аудитории то, что мои западные коллеги не хотят снимать, подчеркнул Лучиди.Он рассказал подробности интервью с жителями Северодонецка, которых вывезли в центр размещения в Луганске. Тогда пожилую женщину, которая передвигалась на коляске, украинские военные просто выгнали из ее квартиры, в которой они решили обустроить свою позицию."Эти моменты помогли мне понять, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах. Именно в Донбассе я встретил людей, которые готовы работать ради лучшего будущего", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
"Пожилую женщину на коляске солдаты ВСУ просто выгнали из квартиры" — военкор Андреа Лучиди

05:20 26.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, освещающий ситуацию в зоне СВО с 2022 года, назвал моменты, которые сильнее всего тронули его во время командировок в Донбасс
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, какая из командировок ему запомнилась больше всего, Лучиди рассказал, что таких ситуаций было много.
"В Соледаре мы снимали интервью с женщиной, которая осталась в городе, чтобы дождаться прихода русских солдат. Она рассказывала, что у нее не было ни электроэнергии, ни еды", — сообщил военкор.
Он добавил, что когда российские военные привезли генератор, женщина расплакалась. Для меня было очень важно сделать такой репортаж, чтобы показать своей аудитории то, что мои западные коллеги не хотят снимать, подчеркнул Лучиди.
Он рассказал подробности интервью с жителями Северодонецка, которых вывезли в центр размещения в Луганске. Тогда пожилую женщину, которая передвигалась на коляске, украинские военные просто выгнали из ее квартиры, в которой они решили обустроить свою позицию.
"Эти моменты помогли мне понять, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах. Именно в Донбассе я встретил людей, которые готовы работать ради лучшего будущего", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
