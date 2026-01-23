https://ukraina.ru/20260123/andrea-luchidi-imenno-v-donbasse-ya-ponyal-naskolko-silnym-mozhet-byt-chelovek-v-tyazhelykh-1074691144.html

Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах

В Донбассе я видел много итальянского оружия. Патроны, бомбы, противотанковое оружие. Один раз я сделал репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди.- Андреа, вы только что прилетели из Каракаса. Какие настроения сейчас характерны для венесуэльского общества после похищения президента страны Мадуро?- В Венесуэле сейчас очень популярна тема суверенитета после того, как американский спецназ выкрал Мадуро. Даже оппозиция говорит об этом. Конечно, речь идет не о сторонниках ультраправого политика Марии Корины Мачадо. Представители центристской оппозиции говорят, что сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас, если мы не будем делать то, что хочет Вашингтон. И это реальная проблема, потому что Дональд Трамп уже представил свою стратегию относительно будущего Южной Америки.- Вернемся к теме специальной военной операции, которую вы освещаете с ноября 2022 года. Как с тех пор изменился характер боевых действий?- С ноября 2022 года ситуация изменилась кардинально. К примеру, проблема дронов не была настолько актуальной, как сегодня. И я был свидетелем того, как поменялась тактика украинской и российской армий. До 2023 года ВСУ проводили массированные атаки с применением западной бронетехники. Но когда российские беспилотники стали фиксировать, как дроны-камикадзе и артиллерия успешно поражают цели на поле боя, в том числе танки "Леопард", на Украине поняли, что это не самая лучшая пропаганда.Поэтому последние два года в атаку чаще всего идет украинская пехота без сопровождения техники. На Украине не так много осталось танков "Леопард", и европейские союзники Украины могут задуматься, отправлять ли свою технику украинцам, потому что беспилотник стоимостью 400 долларов может вывести из строя "Леопард", цена которого около 6 млн долларов.- Вы побывали во многих горячих точках фронта в Донбассе. Какая из командировок вам запомнилась больше всего?- У меня было много таких ситуаций. Например, в Соледаре мы снимали интервью с женщиной, которая осталась в городе, чтобы дождаться прихода русских солдат. Она рассказывала, что у нее не было ни электроэнергии, ни еды. И когда российские военные привезли ей генератор, она расплакалась. Для меня было очень важно сделать такой репортаж, чтобы показать своей аудитории то, что мои западные коллеги не хотят снимать.Помню интервью с жителями Северодонецка, которых вывезли в центр размещения в Луганске. Пожилую женщину, которая передвигалась на коляске, украинские военные просто выгнали из ее квартиры, в которой они решили обустроить свою позицию.Эти моменты помогли мне понять, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах. Именно в Донбассе я встретил людей, которые готовы работать ради лучшего будущего.- По некоторым данным, Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 млрд. В том числе 400 бронетранспортеров M113. Приходилось ли вам видеть последствия, которые оставило итальянское оружие в зоне боевых действий?- В Донбассе я видел много итальянского оружия. Патроны, бомбы, противотанковое оружие. Один раз я сделал маленький репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. Вокруг этой школы много осколков от снарядов. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?Раньше власти Италии отправляли больше количество оружия на Украину, в том числе самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000) немецкого производства, которые есть и на вооружении итальянской армии. Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить.В декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет военной помощи Украине. Но что именно в него войдет держится в секрете.- У вас есть опыт службы в воздушно-десантных войсках Италии. Что вы можете рассказать о боеготовности итальянской армии?- Я служил в итальянской армии два года и могу сказать, что она не готова к войне с Россией. Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова. Кто воевал в Афганистане? Инсургенты (повстанцы). Человек с автоматом без артиллерии, авиации, электронных средств разведки.- Тем не менее европейские лидеры готовятся к войне с Россией, запуская военную промышленность в своих странах. Считаете ли вы такой конфликт возможным?- Европейские лидеры говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи точно не пойдут на фронт. Более того, опросы в Германии и Франции среди молодых людей от 16 до 30 лет показали, что 75% из них воевать вообще не хотят. Почему? "У нас есть профессиональная армия, пускай она воюет".- Напоследок погорим о сокровенном. Вы не только получили гражданство России, но и стали православным христианином. Почему вы приняли такое решение?- В наше время необходима моральная поддержка. В России церковь это реальная структура в отличие от Италии, где Католическая церковь участвует выступает в поддержку ЛГБТ*, проводит политику открытых дверей, меняет церковные обряды. Но у нас в России церковь сохраняется неизменной. Знаете, что мне нравится в православии? В Сирии, Армении, Египте, Приднестровье, Италии каждая православная церковь — это маленькая часть России.К примеру, когда я делал репортаж о сносе в центре Риги мемориала советским воинам, латвийская полиция обвинила меня в подготовке провокации. Но настоящим островком мира тогда для меня стала православная церковь в центре Риги, где не делали различий между русскими, украинцами, латышами.*организация запрещена в России

