Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/andrea-luchidi-imenno-v-donbasse-ya-ponyal-naskolko-silnym-mozhet-byt-chelovek-v-tyazhelykh-1074691144.html
Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах
Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах - 23.01.2026 Украина.ру
Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах
В Донбассе я видел много итальянского оружия. Патроны, бомбы, противотанковое оружие. Один раз я сделал репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?
2026-01-23T06:30
2026-01-23T06:30
интервью
россия
украина
италия
николас мадуро
дональд трамп
джорджи мелони
вооруженные силы украины
католическая церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074687074_115:27:779:400_1920x0_80_0_0_e4103b803b6de1657c848cc4eab072af.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди.- Андреа, вы только что прилетели из Каракаса. Какие настроения сейчас характерны для венесуэльского общества после похищения президента страны Мадуро?- В Венесуэле сейчас очень популярна тема суверенитета после того, как американский спецназ выкрал Мадуро. Даже оппозиция говорит об этом. Конечно, речь идет не о сторонниках ультраправого политика Марии Корины Мачадо. Представители центристской оппозиции говорят, что сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас, если мы не будем делать то, что хочет Вашингтон. И это реальная проблема, потому что Дональд Трамп уже представил свою стратегию относительно будущего Южной Америки.- Вернемся к теме специальной военной операции, которую вы освещаете с ноября 2022 года. Как с тех пор изменился характер боевых действий?- С ноября 2022 года ситуация изменилась кардинально. К примеру, проблема дронов не была настолько актуальной, как сегодня. И я был свидетелем того, как поменялась тактика украинской и российской армий. До 2023 года ВСУ проводили массированные атаки с применением западной бронетехники. Но когда российские беспилотники стали фиксировать, как дроны-камикадзе и артиллерия успешно поражают цели на поле боя, в том числе танки "Леопард", на Украине поняли, что это не самая лучшая пропаганда.Поэтому последние два года в атаку чаще всего идет украинская пехота без сопровождения техники. На Украине не так много осталось танков "Леопард", и европейские союзники Украины могут задуматься, отправлять ли свою технику украинцам, потому что беспилотник стоимостью 400 долларов может вывести из строя "Леопард", цена которого около 6 млн долларов.- Вы побывали во многих горячих точках фронта в Донбассе. Какая из командировок вам запомнилась больше всего?- У меня было много таких ситуаций. Например, в Соледаре мы снимали интервью с женщиной, которая осталась в городе, чтобы дождаться прихода русских солдат. Она рассказывала, что у нее не было ни электроэнергии, ни еды. И когда российские военные привезли ей генератор, она расплакалась. Для меня было очень важно сделать такой репортаж, чтобы показать своей аудитории то, что мои западные коллеги не хотят снимать.Помню интервью с жителями Северодонецка, которых вывезли в центр размещения в Луганске. Пожилую женщину, которая передвигалась на коляске, украинские военные просто выгнали из ее квартиры, в которой они решили обустроить свою позицию.Эти моменты помогли мне понять, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах. Именно в Донбассе я встретил людей, которые готовы работать ради лучшего будущего.- По некоторым данным, Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 млрд. В том числе 400 бронетранспортеров M113. Приходилось ли вам видеть последствия, которые оставило итальянское оружие в зоне боевых действий?- В Донбассе я видел много итальянского оружия. Патроны, бомбы, противотанковое оружие. Один раз я сделал маленький репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. Вокруг этой школы много осколков от снарядов. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?Раньше власти Италии отправляли больше количество оружия на Украину, в том числе самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000) немецкого производства, которые есть и на вооружении итальянской армии. Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить.В декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет военной помощи Украине. Но что именно в него войдет держится в секрете.- У вас есть опыт службы в воздушно-десантных войсках Италии. Что вы можете рассказать о боеготовности итальянской армии?- Я служил в итальянской армии два года и могу сказать, что она не готова к войне с Россией. Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова. Кто воевал в Афганистане? Инсургенты (повстанцы). Человек с автоматом без артиллерии, авиации, электронных средств разведки.- Тем не менее европейские лидеры готовятся к войне с Россией, запуская военную промышленность в своих странах. Считаете ли вы такой конфликт возможным?- Европейские лидеры говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи точно не пойдут на фронт. Более того, опросы в Германии и Франции среди молодых людей от 16 до 30 лет показали, что 75% из них воевать вообще не хотят. Почему? "У нас есть профессиональная армия, пускай она воюет".- Напоследок погорим о сокровенном. Вы не только получили гражданство России, но и стали православным христианином. Почему вы приняли такое решение?- В наше время необходима моральная поддержка. В России церковь это реальная структура в отличие от Италии, где Католическая церковь участвует выступает в поддержку ЛГБТ*, проводит политику открытых дверей, меняет церковные обряды. Но у нас в России церковь сохраняется неизменной. Знаете, что мне нравится в православии? В Сирии, Армении, Египте, Приднестровье, Италии каждая православная церковь — это маленькая часть России.К примеру, когда я делал репортаж о сносе в центре Риги мемориала советским воинам, латвийская полиция обвинила меня в подготовке провокации. Но настоящим островком мира тогда для меня стала православная церковь в центре Риги, где не делали различий между русскими, украинцами, латышами.*организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20250422/v-italii-govoryat---da-na-ukraine-natsizm-no-eto-khoroshiy-natsizm-pochemu-andrea-luchidi-ostalsya-zhit-v-1062664238.html
https://ukraina.ru/20250305/1061567609.html
россия
украина
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074687074_143:0:778:476_1920x0_80_0_0_722534bcc838ed94cd59732fad33a01b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, италия, николас мадуро, дональд трамп, джорджи мелони, вооруженные силы украины, католическая церковь
Интервью, Россия, Украина, Италия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Джорджи Мелони, Вооруженные силы Украины, Католическая церковь

Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах

06:30 23.01.2026
 
© vk.com / Андреа ЛучидиАндреа Лучиди
Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© vk.com / Андреа Лучиди
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Донбассе я видел много итальянского оружия. Патроны, бомбы, противотанковое оружие. Один раз я сделал репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди.
- Андреа, вы только что прилетели из Каракаса. Какие настроения сейчас характерны для венесуэльского общества после похищения президента страны Мадуро?
- В Венесуэле сейчас очень популярна тема суверенитета после того, как американский спецназ выкрал Мадуро. Даже оппозиция говорит об этом. Конечно, речь идет не о сторонниках ультраправого политика Марии Корины Мачадо.
Представители центристской оппозиции говорят, что сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас, если мы не будем делать то, что хочет Вашингтон. И это реальная проблема, потому что Дональд Трамп уже представил свою стратегию относительно будущего Южной Америки.
- Вернемся к теме специальной военной операции, которую вы освещаете с ноября 2022 года. Как с тех пор изменился характер боевых действий?
- С ноября 2022 года ситуация изменилась кардинально. К примеру, проблема дронов не была настолько актуальной, как сегодня. И я был свидетелем того, как поменялась тактика украинской и российской армий. До 2023 года ВСУ проводили массированные атаки с применением западной бронетехники. Но когда российские беспилотники стали фиксировать, как дроны-камикадзе и артиллерия успешно поражают цели на поле боя, в том числе танки "Леопард", на Украине поняли, что это не самая лучшая пропаганда.
Поэтому последние два года в атаку чаще всего идет украинская пехота без сопровождения техники. На Украине не так много осталось танков "Леопард", и европейские союзники Украины могут задуматься, отправлять ли свою технику украинцам, потому что беспилотник стоимостью 400 долларов может вывести из строя "Леопард", цена которого около 6 млн долларов.
Андреа Лучиди
22 апреля 2025, 07:06Хочу жить в России!
"В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ
- Вы побывали во многих горячих точках фронта в Донбассе. Какая из командировок вам запомнилась больше всего?
- У меня было много таких ситуаций. Например, в Соледаре мы снимали интервью с женщиной, которая осталась в городе, чтобы дождаться прихода русских солдат. Она рассказывала, что у нее не было ни электроэнергии, ни еды. И когда российские военные привезли ей генератор, она расплакалась. Для меня было очень важно сделать такой репортаж, чтобы показать своей аудитории то, что мои западные коллеги не хотят снимать.
Помню интервью с жителями Северодонецка, которых вывезли в центр размещения в Луганске. Пожилую женщину, которая передвигалась на коляске, украинские военные просто выгнали из ее квартиры, в которой они решили обустроить свою позицию.
Эти моменты помогли мне понять, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах. Именно в Донбассе я встретил людей, которые готовы работать ради лучшего будущего.
- По некоторым данным, Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 млрд. В том числе 400 бронетранспортеров M113. Приходилось ли вам видеть последствия, которые оставило итальянское оружие в зоне боевых действий?
- В Донбассе я видел много итальянского оружия. Патроны, бомбы, противотанковое оружие. Один раз я сделал маленький репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. Вокруг этой школы много осколков от снарядов. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?
Раньше власти Италии отправляли больше количество оружия на Украину, в том числе самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000) немецкого производства, которые есть и на вооружении итальянской армии. Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить.
В декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет военной помощи Украине. Но что именно в него войдет держится в секрете.
Луганск
5 марта 2025, 19:33
Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске
- У вас есть опыт службы в воздушно-десантных войсках Италии. Что вы можете рассказать о боеготовности итальянской армии?
- Я служил в итальянской армии два года и могу сказать, что она не готова к войне с Россией. Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова. Кто воевал в Афганистане? Инсургенты (повстанцы). Человек с автоматом без артиллерии, авиации, электронных средств разведки.
- Тем не менее европейские лидеры готовятся к войне с Россией, запуская военную промышленность в своих странах. Считаете ли вы такой конфликт возможным?
- Европейские лидеры говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи точно не пойдут на фронт. Более того, опросы в Германии и Франции среди молодых людей от 16 до 30 лет показали, что 75% из них воевать вообще не хотят. Почему? "У нас есть профессиональная армия, пускай она воюет".
- Напоследок погорим о сокровенном. Вы не только получили гражданство России, но и стали православным христианином. Почему вы приняли такое решение?
- В наше время необходима моральная поддержка. В России церковь это реальная структура в отличие от Италии, где Католическая церковь участвует выступает в поддержку ЛГБТ*, проводит политику открытых дверей, меняет церковные обряды. Но у нас в России церковь сохраняется неизменной. Знаете, что мне нравится в православии? В Сирии, Армении, Египте, Приднестровье, Италии каждая православная церковь — это маленькая часть России.
К примеру, когда я делал репортаж о сносе в центре Риги мемориала советским воинам, латвийская полиция обвинила меня в подготовке провокации. Но настоящим островком мира тогда для меня стала православная церковь в центре Риги, где не делали различий между русскими, украинцами, латышами.
*организация запрещена в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияУкраинаИталияНиколас МадуроДональд ТрампДжорджи МелониВооруженные силы УкраиныКатолическая церковь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40В ожидании "золотой лихорадки". Распил Украины без Зеленского
06:35Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус
06:30Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах
06:25"Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил
06:20Атаки НАБУ на Зеленского: главу киевского режима могут прогнуть на союз с евроглобалистами
06:10"Киев превращают в мертвый город". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:00Американская парадигма: потенциальный президент-демократ бросил Трампу вызов в Давосе
05:55"Мы не кровожадные": Насонов о том, как удары по тылам выключают военную машину киевского режима
05:45Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира"
05:40Замкнутое "кольцо" военных баз НАТО: эксперт оценил риски перехода Гренландии под контроль США
05:30"Нате, понюхайте": полковник Насонов — о втором применении "Орешника" по целям на Западной Украине
05:25"Наш противник – все страны НАТО": Насонов о выработке системных решений борьбы с БПЛА
05:20"Разменная карта в торге": эксперт — о судьбе Украины в свете амбиций США в Гренландии
05:10"Собраны с миру по нитке": полковник Насонов рассказал о деградации стратегических резервов ВСУ
05:00Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике
04:50Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США
04:42Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле
04:40Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут
04:30"Ракета на сверхмалых высотах": военный эксперт про уникальный беспилотник "Монохром"
04:28Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния