Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась

На Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ из плохой постепенно становится ужасной. Об этом 25 января сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков в своём телеграм-канале

2026-01-25T09:58

2026-01-25T09:58

2026-01-25T10:13

краснолиманское направление

россия

святогорск

вооруженные силы украины

новости сво

На резкое ухудшение ситуации для ВСУ повлияли уничтоженные или сильно поврежденные переправы через Северский Донец сразу в нескольких местах - прежде всего у Маяков и Богородичного. Последнее является пригородом Святогорска, на востоке взята территория санатория Жемчужина, идёт штурм госпиталя. В самом Лимане штурмуется больница и идут бои на Слобожанской улице. Также фиксируются боевые столкновения в районе железнодорожного вокзала Лиман. Масляковка вернулась под контроль ВС РФ.ВСУ отступают из Озерного, что позволит российским силам выйти к Кривым Лукам, пробивая дорогу на Рай-Александровку, один из важнейший населённых пунктов на подходе к рубежу Николаевка-Славянск. После зачистки Дибровы осуществляется минирование трассы Славянск-Красный Лиман, основной кратчайшей дороги снабжения краснолиманского гарнизона ВСУ. Последнее место, где в целом оборона украинской армии держится чуть более уверенно - это рубеж Дробышево.24 военный корреспондент Анатолий радов сообщил, что на Купянском участке фронта ВСУ постепенно отказываются от сплошной линии обороны, выстраивая в лесных массивах и населённых пунктах сеть опорников. Подробнее в материале Военкор: На Купянском направлении ВСУ переходят от сплошной обороны к сетевым опорным пунктамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Meta* обвинили в обмане. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

