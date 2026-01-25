https://ukraina.ru/20260125/voenkor-situatsiya-dlya-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii-rezko-ukhudshilas-1074773656.html
Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась
Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась - 25.01.2026 Украина.ру
Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась
На Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ из плохой постепенно становится ужасной. Об этом 25 января сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков в своём телеграм-канале
2026-01-25T09:58
2026-01-25T09:58
2026-01-25T10:13
украина.ру
новости
краснолиманское направление
россия
святогорск
украина.ру
вооруженные силы украины
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5aabff7e2ec2c582596f195859c3123.jpg
На резкое ухудшение ситуации для ВСУ повлияли уничтоженные или сильно поврежденные переправы через Северский Донец сразу в нескольких местах - прежде всего у Маяков и Богородичного. Последнее является пригородом Святогорска, на востоке взята территория санатория Жемчужина, идёт штурм госпиталя. В самом Лимане штурмуется больница и идут бои на Слобожанской улице. Также фиксируются боевые столкновения в районе железнодорожного вокзала Лиман. Масляковка вернулась под контроль ВС РФ.ВСУ отступают из Озерного, что позволит российским силам выйти к Кривым Лукам, пробивая дорогу на Рай-Александровку, один из важнейший населённых пунктов на подходе к рубежу Николаевка-Славянск. После зачистки Дибровы осуществляется минирование трассы Славянск-Красный Лиман, основной кратчайшей дороги снабжения краснолиманского гарнизона ВСУ. Последнее место, где в целом оборона украинской армии держится чуть более уверенно - это рубеж Дробышево.24 военный корреспондент Анатолий радов сообщил, что на Купянском участке фронта ВСУ постепенно отказываются от сплошной линии обороны, выстраивая в лесных массивах и населённых пунктах сеть опорников. Подробнее в материале Военкор: На Купянском направлении ВСУ переходят от сплошной обороны к сетевым опорным пунктамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Meta* обвинили в обмане. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
краснолиманское направление
россия
святогорск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f17e9148f763ff53034a0bddb584fb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, краснолиманское направление, россия, святогорск, украина.ру, вооруженные силы украины, новости сво
Украина.ру, Новости, Краснолиманское направление, Россия, Святогорск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, новости СВО
Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась
09:58 25.01.2026 (обновлено: 10:13 25.01.2026)
На Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ из плохой постепенно становится ужасной. Об этом 25 января сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков в своём телеграм-канале
На резкое ухудшение ситуации для ВСУ повлияли уничтоженные или сильно поврежденные переправы через Северский Донец сразу в нескольких местах - прежде всего у Маяков и Богородичного. Последнее является пригородом Святогорска, на востоке взята территория санатория Жемчужина, идёт штурм госпиталя.
В самом Лимане штурмуется больница и идут бои на Слобожанской улице. Также фиксируются боевые столкновения в районе железнодорожного вокзала Лиман. Масляковка вернулась под контроль ВС РФ.
ВСУ отступают из Озерного, что позволит российским силам выйти к Кривым Лукам, пробивая дорогу на Рай-Александровку, один из важнейший населённых пунктов на подходе к рубежу Николаевка-Славянск.
После зачистки Дибровы осуществляется минирование трассы Славянск-Красный Лиман, основной кратчайшей дороги снабжения краснолиманского гарнизона ВСУ.
Последнее место, где в целом оборона украинской армии держится чуть более уверенно - это рубеж Дробышево.
24 военный корреспондент Анатолий радов сообщил, что на Купянском участке фронта ВСУ постепенно отказываются от сплошной линии обороны, выстраивая в лесных массивах и населённых пунктах сеть опорников. Подробнее в материале Военкор: На Купянском направлении ВСУ переходят от сплошной обороны к сетевым опорным пунктам
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Meta* обвинили в обмане. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру