Meta* обвинили в обмане. Главное к этому часу

Утверждается, что сотрудники Meta* могут читать переписки пользователей в мессенджере WhatsApp. Об этом и других новостях к этому часу 25 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Группа истцов из разных стран (в том числе из Австралии, Бразилии и Индии) подала иск в окружной суд США в Сан-Франциско, пишет Bloomberg; Другие важные новости к этому часу:🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар, заявили в Росавиации; 🟥 ВС РФ нанесли удары по целям врага в Херсоне, сообщают о взрывах; 🟦 Минобороны Сирии продлило режим прекращения огня с курдами на 15 дней, передает агентство SANA. Это позволит США завершить вывоз заключенных террористов ИГ (запрещенная в России террористическая организация) из сирийских тюрем в Ирак, следует из заявления МО Сирии;🟦 Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его страна не продаст Украине самолеты L-159. "Никакой [продажи Украине] L-159 нет и не будет. Вопрос закрыт", — приводит новостной портал Idnes его слова; 🟦 "Режим Зеленского создает "соответствующий фон" переговорам в Абу-Даби". Так посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал самый массированный обстрел Белгорода; 🟦 В США снова заговорили о шатдауне. На этот раз причиной для этого стали претензии демократов к финансированию министерства внутренней безопасности на фоне скандалов с рейдами против мигрантов, сообщает CNN. "Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе…, что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе", - отмечает телеканал; 🟦 У России и США сейчас нет ситуаций, когда в посольствах двух стран не принимают звонки и не дают ответов, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков; 🟦 Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, как американские, пишет Politico. "Усилия "коалиции желающих" — это мило. У них пара вертолётов, пара солдат, пара гарантий здесь и там, но, если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии", — заявил неназванный чиновник США.* Признана в РФ экстремистской организацией.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Группа истцов из разных стран (в том числе из Австралии, Бразилии и Индии) подала иск в окружной суд США в Сан-Франциско, пишет Bloomberg;
Другие важные новости к этому часу:
🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар, заявили в Росавиации;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям врага в Херсоне, сообщают о взрывах;
🟦 Минобороны Сирии продлило режим прекращения огня с курдами на 15 дней, передает агентство SANA.
Это позволит США завершить вывоз заключенных террористов ИГ (запрещенная в России террористическая организация) из сирийских тюрем в Ирак, следует из заявления МО Сирии;
🟦 Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его страна не продаст Украине самолеты L-159.
"Никакой [продажи Украине] L-159 нет и не будет. Вопрос закрыт", — приводит новостной портал Idnes его слова;
🟦 "Режим Зеленского создает "соответствующий фон" переговорам в Абу-Даби". Так посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал самый массированный обстрел Белгорода;
🟦 В США снова заговорили о шатдауне. На этот раз причиной для этого стали претензии демократов к финансированию министерства внутренней безопасности на фоне скандалов с рейдами против мигрантов, сообщает CNN.
"Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе…, что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе", - отмечает телеканал;
🟦 У России и США сейчас нет ситуаций, когда в посольствах двух стран не принимают звонки и не дают ответов, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков;
🟦 Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, как американские, пишет Politico.
"Усилия "коалиции желающих" — это мило. У них пара вертолётов, пара солдат, пара гарантий здесь и там, но, если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии", — заявил неназванный чиновник США.
* Признана в РФ экстремистской организацией.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру