Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию - 25.01.2026
Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию
Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию - 25.01.2026 Украина.ру
Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию
Ценность Гренландии для США заключается в ее уникальном положении и богатых ресурсах. Контроль над островом позволит доминировать в Арктике и получить доступ к важным минералам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
2026-01-25T05:15
2026-01-25T05:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074230956_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_b580fbc1e48aa1af6acaf9ddce2d55c6.jpg.webp
Гриняев объяснил, что ценность Гренландии для стратегии США многогранна. Остров занимает ключевое геополитическое положение между Европой и Северной Америкой и служит точкой контроля над Северной Атлантикой и арктическими проходами. Кроме того, ускоренное таяние ледников превращает Северный морской путь в потенциально глобальный торговый маршрут."Гренландия обладает минеральными ресурсами, среди которых редкоземельные металлы, в том числе необходимые для производства высокотехнологичных образцов вооружения (электроники, магнитов)", — сказал Гриняев, детализируя сырьевую составляющую.Контроль над этими ресурсами, по оценке эксперта, имеет стратегическое значение в глобальной технологической гонке. "Контроль над этими ресурсами может обеспечить США технологическим лидерством в ХХI веке, особенно в свете растущей конкуренции в области искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии с Китаем", — заключил собеседник издания, добавив, что США также претендуют на расширение арктического шельфа Дании.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему территориальных претензий Трампа в Арктике — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию

05:15 25.01.2026
 
Ценность Гренландии для США заключается в ее уникальном положении и богатых ресурсах. Контроль над островом позволит доминировать в Арктике и получить доступ к важным минералам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Гриняев объяснил, что ценность Гренландии для стратегии США многогранна. Остров занимает ключевое геополитическое положение между Европой и Северной Америкой и служит точкой контроля над Северной Атлантикой и арктическими проходами.
Кроме того, ускоренное таяние ледников превращает Северный морской путь в потенциально глобальный торговый маршрут.
"Гренландия обладает минеральными ресурсами, среди которых редкоземельные металлы, в том числе необходимые для производства высокотехнологичных образцов вооружения (электроники, магнитов)", — сказал Гриняев, детализируя сырьевую составляющую.
Контроль над этими ресурсами, по оценке эксперта, имеет стратегическое значение в глобальной технологической гонке.
"Контроль над этими ресурсами может обеспечить США технологическим лидерством в ХХI веке, особенно в свете растущей конкуренции в области искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии с Китаем", — заключил собеседник издания, добавив, что США также претендуют на расширение арктического шельфа Дании.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему территориальных претензий Трампа в Арктике — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
