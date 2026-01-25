https://ukraina.ru/20260125/klyuch-k-arktike-i-torgovym-putyam-analitik-nazval-istinnye-prichiny-borby-za-grenlandiyu-1074674692.html

Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию

Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию

Ценность Гренландии для США заключается в ее уникальном положении и богатых ресурсах. Контроль над островом позволит доминировать в Арктике и получить доступ к важным минералам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев

2026-01-25T05:15

Гриняев объяснил, что ценность Гренландии для стратегии США многогранна. Остров занимает ключевое геополитическое положение между Европой и Северной Америкой и служит точкой контроля над Северной Атлантикой и арктическими проходами. Кроме того, ускоренное таяние ледников превращает Северный морской путь в потенциально глобальный торговый маршрут."Гренландия обладает минеральными ресурсами, среди которых редкоземельные металлы, в том числе необходимые для производства высокотехнологичных образцов вооружения (электроники, магнитов)", — сказал Гриняев, детализируя сырьевую составляющую.Контроль над этими ресурсами, по оценке эксперта, имеет стратегическое значение в глобальной технологической гонке. "Контроль над этими ресурсами может обеспечить США технологическим лидерством в ХХI веке, особенно в свете растущей конкуренции в области искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии с Китаем", — заключил собеседник издания, добавив, что США также претендуют на расширение арктического шельфа Дании.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему территориальных претензий Трампа в Арктике — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.

2026

