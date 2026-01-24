В Минобороны РФ раскрыли количество уничтоженных за ночь украинских дронов
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ
🟥 46 БПЛА сбито над территорией Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала;
🟥 22 беспилотника уничтожено над Белгородской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет;
🟥 Три БПЛА сбито над территорией Республики Крым. По оперативным сведениям, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры;
🟥 Два беспилотника уничтожены над Курской областью. В деревне Новоивановка Рыльского района сгорел гараж и был повреждён автомобиль, однако погибших и пострадавших нет;
🟥 По одному БПЛА сбито над территориями Воронежской и Брянской областей. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
