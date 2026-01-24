https://ukraina.ru/20260124/v-minoborony-rf-raskryli-kolichestvo-unichtozhennykh-za-noch-ukrainskikh-dronov-1074758424.html

В Минобороны РФ раскрыли количество уничтоженных за ночь украинских дронов

В Минобороны РФ раскрыли количество уничтоженных за ночь украинских дронов

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ

2026-01-24T10:54

🟥 46 БПЛА сбито над территорией Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала;🟥 22 беспилотника уничтожено над Белгородской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет;🟥 Три БПЛА сбито над территорией Республики Крым. По оперативным сведениям, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры; 🟥 Два беспилотника уничтожены над Курской областью. В деревне Новоивановка Рыльского района сгорел гараж и был повреждён автомобиль, однако погибших и пострадавших нет;🟥 По одному БПЛА сбито над территориями Воронежской и Брянской областей. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.В ночь на 24 января российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Подробнее в материале ВС РФ нанесли массированные удары по объектам ВСУ на территории УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Первый раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 24 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

