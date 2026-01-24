https://ukraina.ru/20260124/pervyy-raund-peregovorov-v-oae-khronika-sobytiy-na-utro-24-yanvarya-1074757478.html

Первый раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 24 января

В Объединённых Арабских Эмиратах завершился первый раунд переговоров делегаций России, Украины и Соединённых Штатов Америки

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072268236_371:133:2146:1131_1920x0_80_0_0_a7ec5dfa1f437afebcceede2c9cc17f3.jpg

Вечером 23 января в ОАЭ завершился первый раунд переговоров делегаций России, США и Украины. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной, контакты продолжатся завтра.Делегации принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он пожелал участникам саммита успехов и положительных результатов. Глава МИД шейх Абдалла бен Заид выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование украинского кризиса.Как сообщил Владимир Зеленский, обсуждались параметры завершения конфликта. По информации Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники часто делились на группы, затрагивая отдельные темы.Так, российская рабочая группа по вопросам безопасности состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.Зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак поддержал проходящие в ОАЭ переговоры с участием представителей РФ, США и Украины."Мы, безусловно, поощряем усилия по сближению РФ и Украины с целью урегулирования вооружённого конфликта между ними. И, как вам известно, мы поддерживаем урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи", – заявил Хак в ходе брифинга для журналистов.Комментируя возможное участие представителей ООН в переговорах, он ответил: "на данный момент нечего объявить, если что-то изменится, я дам вам знать".В МИД РФ оценили перспективы урегулирования на Украине."Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", — рассказал в комментарии РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Дипломат отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией."Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", — пояснил Полищук.По его словам, Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили подробности о переговорах в ОАЭ."Наш источник сообщает, что не стоит ждать больших результатов от "арабских переговоров" по украинскому кризису. Возможен минимальный результат - инфраструктурное перемирие и т.д", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации источников канала, "Зеленский не изменил своего подхода в переговорном кейсе"."Ему необходимо просто создавать иллюзию, что он желает мира, но главная цель затянуть переговорный процесс. Он чего-то ждёт! Поэтому, если переговорный кейс будет выходить из-под контроля, будет запущен вариант: 1. Провокация (военная, техногенная, гражданская, ядерная, энергетическая и т. д). 2. Расширение конфликта. 3. Ликвидация персонажа Х. 4. Массовые протесты (начнутся не сразу)", — указывалось в публикации канала.Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — сообщал о целях Украины."Наши источники сообщали, что Украина будет продвигать воздушное перемирие, так как ситуация в энергетике критическая", — отмечалось в публикации "Резидента".В другой публикации указывалось, что стороны могут согласовать дорожную карту по мирным переговорам."По информации источников в Абу-Даби будут согласовывать дорожную карту по мирному треку, с этим связано участие военных и спецслужб в делегации. Кремль настаивает на конкретных сроках реализации договорённостей, в первую очередь вывод ВСУ с Донбасса", — писал популярный на Украине телеграм-канал.Также канал сообщил о том Зеленский может затягивать мирные переговоры."Наши источники в ОП рассказал, что Зеленский не отказывается от стратегии с затягиванием переговорного трека, основная задача Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) пообещать вывод ВСУ с Донбасса весной, а там ситуация уже изменится. На Банковой понимают, что администрация Трампа просчитывает подобный формат и может активировать НАБУ по всей клиентеле Зеленского, но сейчас важно остановить ракетные удары по критической инфраструктур", — отмечалось в ещё одной публикации.Официальных подробностей итогов первого дня переговоров в Абу-Даби пока нет.Подробнее о переговорах в ОАЭ — в статье Виктории Титовой "Сколько стоит мир? Из Давоса в Москву и далее Абу-Даби".

