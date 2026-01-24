https://ukraina.ru/20260124/vs-rf-nanesli-massirovannye-udary-po-obektam-vsu-na-territorii-ukrainy-1074757878.html

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины - 24.01.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины

В ночь на 24 января российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Обстрелам подверглись объекты в Киеве, Харькове, Сумах, Черкассах и других городах. Об этом 24 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-01-24T10:30

2026-01-24T10:30

2026-01-24T10:51

новости

киев

россия

игорь терехов

виталий кличко

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066497364_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e3d8eea2d1bf16b41c75722c24fe0e7.jpg

Взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Черкассах, Сумах, Полтаве, Чернигове и Днепропетровске. В частности, в Харькове, по данным местных каналов со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, прогремело не менее восьми взрывов. В Киеве удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры в Бучанском районе и в Белой Церкви.Целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, на левом берегу произошли перебои с отоплением и водоснабжением. В Чернигове, по данным местных властей, была почти полностью прекращена подача электроэнергии.По предварительным данным, ВС РФ применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники типа "Герань". Официальной информации о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Первый раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 24 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, игорь терехов, виталий кличко, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, украина.ру