ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины

В ночь на 24 января российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Обстрелам подверглись объекты в Киеве, Харькове, Сумах, Черкассах и других городах.
2026-01-24T10:30
2026-01-24T10:30
2026-01-24T10:51
Взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Черкассах, Сумах, Полтаве, Чернигове и Днепропетровске. В частности, в Харькове, по данным местных каналов со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, прогремело не менее восьми взрывов. В Киеве удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры в Бучанском районе и в Белой Церкви.Целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, на левом берегу произошли перебои с отоплением и водоснабжением. В Чернигове, по данным местных властей, была почти полностью прекращена подача электроэнергии.По предварительным данным, ВС РФ применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники типа "Герань". Официальной информации о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Первый раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 24 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
10:30 24.01.2026 (обновлено: 10:51 24.01.2026)
Взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Черкассах, Сумах, Полтаве, Чернигове и Днепропетровске. В частности, в Харькове, по данным местных каналов со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, прогремело не менее восьми взрывов. В Киеве удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры в Бучанском районе и в Белой Церкви.
Целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, на левом берегу произошли перебои с отоплением и водоснабжением. В Чернигове, по данным местных властей, была почти полностью прекращена подача электроэнергии.
По предварительным данным, ВС РФ применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники типа "Герань". Официальной информации о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.
