Итоги нового раунда в Кремле, и чего ждать дальше

Итоги нового раунда в Кремле, и чего ждать дальше

В Кремле вчера ночью завершились многочасовые переговоры Владимира Путина с представителями американской администрации Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом. Об итогах есть совершенно чёткие сообщения от помощника президента Ушакова.

Сопоставляя всю совокупность информации, которая у нас есть, в том числе то, что прозвучало со стороны Украины после встречи Зеленского с Трампом в Давосе, то, что успели наговорить представители американской администрации раньше, и то, что стало известно по итогам ночной встречи в Кремле, я бы действительно назвал это некоторым прорывом.Во первых, договорились о встрече в Эмиратах. Её анонсировал Уиткофф ещё до полёта в Москву, более того, ещё до встречи Трампа с Зеленским. Поэтому, когда мы слышим по горячим следам после ночной встречи в Кремле сообщения о том, что якобы акцент делался на вопросах двусторонней встречи Трампа и Зеленского и на совокупности переговоров, прошедших в Давосе, это, дипломатический туман. По большому счёту, всё было проговорено и согласовано ещё до встречи Трампа с Зеленским, а во время последовавшей встречи в Кремле формально расставили точки над и. От встречи Трампа с Зеленским в данном случае не зависело практически ничего.Все ключевые параметры были согласованы ещё во время визита украинской делегации в составе Буданова*, Умерова и Арахамии в Вашингтон с учётом всех категоричных требований и ультиматумов, прозвучавших с американской стороны. И повторюсь, подтверждается информация о том, что украинская делегация и лично Зеленский в целом согласовали готовность к отводу войск с территории Донбасса. Именно это послужило причиной появления в переговорном процессе трёхстороннего формата. Гарантии безопасности, как было озвучено, будут обсуждаться в Абу Даби в трёхстороннем формате: Украина, Соединённые Штаты, Россия. Российскую делегацию возглавит глава ГРУ. В украинской делегации к той троице, которая была в Вашингтоне и Давосе, присоединятся Кислица, замглавы Офиса, бывший первый замминистра иностранных дел, и Гнатов, глава Генштаба ВСУ, который уже вместе с Умеровым участвовал в переговорах в Майами и Стамбуле. Американскую делегацию в военных вопросах с высокой вероятностью будет возглавлять генерал Дрискол. Пока официальных подтверждений этому нет, но это более чем вероятно. Ну и Уиткофф с Кушнером будут конечно.Ну и вот появляется новый, формат, а точнее даже несколько форматов, и это важный аспект. Разделяются треки с одной стороны экономического сотрудничества Соединённых Штатов и России (прозвучала информация о том, что Дмитриев, представитель президента Российской Федерации, и Уиткофф, представитель президента Соединённых Штатов, в Абу Даби в двустороннем формате продолжат обсуждать те темы, которые начали обсуждать ещё до Давоса, в Давосе и которые сейчас обсуждали в Кремле с участием Грюнбаума). И с другой стороны второй трек - сугубо вопросы гарантий безопасности и территориальный вопрос. То есть как это может быть реализовано. "Будут обсуждать модальности процесса", - как сказал Зеленский.И Уиткофф ещё до встречи Трампа с Зеленским, ещё до встречи в Кремле, либо оговорился, либо вполне осознанно озвучил, что рассматривается тема создания некой беспошлинной территории. Возможно, речь идёт о некой специальной экономической зоне, которая будет создана на территории, которую оставят украинские войска на Донбассе. Здесь, конечно, поле для предположений, и пока мы можем ждать только конкретику, но очевидно, что определённые механизмы уже проработаны.Кстати, Ушаков тоже говорит о том, что у американской стороны есть некие предложения о том, как всё может происходить после завершения войны, и эти предложения уже обсуждаются. То есть по факту мы видим, что переговорный процесс ещё больше дробится. Фактически он входит в ту логику, которая в своё время была озвучена российской стороной на переговорах в Стамбуле, когда речь шла о создании нескольких рабочих групп, разделённых по компонентам: военной, гуманитарной, экономической и по вопросам послевоенного восстановления.Трамп той же ночью, то есть фактически днём по американскому времени, тоже упомянул территориальный вопрос, сказав, что всё не так просто, что "есть реки, локации, границы …" Такая детализация от Дональда это вообще редкость. И смысл в том, что, повторюсь, переговорный процесс дошёл до стадии максимального дробления. Эта фраза явно некое резюме от Донни по поводу вероятного некоего детального доклада ему по территориальному вопросу. А это не только Донбасс а вообще вся ЛБС )линия боевого соприкосновения - Ред.). Ну, то есть вопросов громадьё, и они все уже очень детальные.Прорыв ли это? Да, я считаю, что это прорыв. Произошёл ли этот прорыв ещё до встречи Трампа с Зеленским? Да, безусловно. Что вообще это был за визит Зеленского к Трампу по щелчку пальцев? Это был просто вызов на ковёр. Он получил по сусалам за вытрыбэньки с вопросом Гренландии и Совета мира.Ну и, соответственно, теперь ждём работы в Эмиратах, в трёхстороннем и в двустороннем формате, всей совокупности переговорного процесса. Пока подтверждаются осторожные оптимистические заявления, хотя со стороны американцев звучат даже достаточно бравурные формулировки о якобы большом прогрессе.Ну, а если украинская сторона не захочет демонстрировать договороспособность, то цели всё равно будут достигаться тем способом, которым они достигаются сейчас, то есть военным путём. Собственно, об этом говорил и Ушаков, подчёркивая, что до момента политико-дипломатического решения будет работа военных, но впервые может быть, акцент делается именно на политико-дипломатическом пути. Это, безусловно, сигнал в пользу того, что именно политико-дипломатический формат сейчас уже рассматривается как приоритетный. И слава Богу, потому что люди не должны гибнуть, это вне всякого сомнения.Я с осторожным оптимизмом смотрю на ближайшие дни и предлагаю внимательно наблюдать за работой переговорных групп.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

