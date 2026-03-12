Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока - 12.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260312/bespilotnik-irana-vrezalsya-v-neboskreb-v-dubae-novosti-blizhnego-vostoka-1076679062.html
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока - 12.03.2026 Украина.ру
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае. Об этом и других важных событиях рассказал 12 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-12T07:28
2026-03-12T07:58
новости
иран
дубай
саудовская аравия
минобороны
дональд трамп
сша
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. По их словам, ведётся расследование инцидента. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, на одной из парковок разгорелся пожар.🟦 Контейнеровоз, находившийся в 60 километрах от Дубая, был поражён неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар, указал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.🟦 Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два БПЛА, запущенные Ираном по месторождению Шейба, сообщили в Минобороны королевства.🟦 В результате проведенной кибератаки система железнодорожных путей Израиля выведена из строя, пишет иранское агентство Fars.🟦 Иран может в ближайшие дни применить для ответных ударов подводные ракеты, движущиеся со скоростью сто метров в секунду, анонсировал замкомандующего КСИР Али Фадави.🟦 Американская разведка считает, что руководство Ирана остается незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок страны США и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана.Он также утверждает, что США якобы победили Иран за первый час с начала операции.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
иран
дубай
саудовская аравия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, дубай, саудовская аравия, минобороны, дональд трамп, сша, украина.ру
Новости, Иран, Дубай, Саудовская Аравия, Минобороны, Дональд Трамп, США, Украина.ру

Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока

07:28 12.03.2026 (обновлено: 07:58 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае. Об этом и других важных событиях рассказал 12 марта телеграм-канал Украина.ру
Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour.
Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. По их словам, ведётся расследование инцидента.
Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, на одной из парковок разгорелся пожар.
🟦 Контейнеровоз, находившийся в 60 километрах от Дубая, был поражён неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар, указал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
🟦 Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два БПЛА, запущенные Ираном по месторождению Шейба, сообщили в Минобороны королевства.
🟦 В результате проведенной кибератаки система железнодорожных путей Израиля выведена из строя, пишет иранское агентство Fars.
🟦 Иран может в ближайшие дни применить для ответных ударов подводные ракеты, движущиеся со скоростью сто метров в секунду, анонсировал замкомандующего КСИР Али Фадави.
🟦 Американская разведка считает, что руководство Ирана остается незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок страны США и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана.
Он также утверждает, что США якобы победили Иран за первый час с начала операции.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранДубайСаудовская АравияМинобороныДональд ТрампСШАУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Ноосфера: главная идея Вернадского
07:57Возгорание на территории нефтебазы. ПВО сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:28Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока
06:30Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине
06:00Танкеры пылают несмотря на бравурность Трампа: политолог о провале США в Ормузском проливе
05:50Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном
05:40Инструмент "последнего шанса": Ющук о возможном ударе Ирана по ядерному центру в Израиле
05:30Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана
05:15"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты"
05:00"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
04:45"Появляется окно возможностей": Евгений Ющук о росте цен на нефть и "бонусах" для России
04:30Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива
04:20"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста
04:10"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке
04:09Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:00У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке
03:40"В надлежащее время": посол Ирана в России заявил об ответе на убийство аятоллы Хаменеи
03:37Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев
03:28Лидеры стран G7 договорились продолжить политику санкций против России
03:24Москва побеждает Киев на Ближнем Востоке, "Дружба" разъединяет Европу. Украина в международном контексте
Лента новостейМолния