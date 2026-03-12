https://ukraina.ru/20260312/bespilotnik-irana-vrezalsya-v-neboskreb-v-dubae-novosti-blizhnego-vostoka-1076679062.html
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб в Дубае. Новости Ближнего Востока
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае. Об этом и других важных событиях рассказал 12 марта телеграм-канал Украина.ру
Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. По их словам, ведётся расследование инцидента. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, на одной из парковок разгорелся пожар.🟦 Контейнеровоз, находившийся в 60 километрах от Дубая, был поражён неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар, указал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.🟦 Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два БПЛА, запущенные Ираном по месторождению Шейба, сообщили в Минобороны королевства.🟦 В результате проведенной кибератаки система железнодорожных путей Израиля выведена из строя, пишет иранское агентство Fars.🟦 Иран может в ближайшие дни применить для ответных ударов подводные ракеты, движущиеся со скоростью сто метров в секунду, анонсировал замкомандующего КСИР Али Фадави.🟦 Американская разведка считает, что руководство Ирана остается незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок страны США и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана.Он также утверждает, что США якобы победили Иран за первый час с начала операции.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
07:28 12.03.2026 (обновлено: 07:58 12.03.2026)
Беспилотник Ирана врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае. Об этом и других важных событиях рассказал 12 марта телеграм-канал Украина.ру
