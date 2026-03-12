https://ukraina.ru/20260312/vozgoranie-na-territorii-neftebazy-pvo-sbila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1076679474.html
Возгорание на территории нефтебазы. ПВО сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Возгорание на территории нефтебазы. ПВО сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 80 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 12 марта телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Тридцать из них уничтожено над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.Кроме того, восемь дронов нейтрализовано над Чёрным морем, по пять - над Брянской и Белгородской областями, три - над Курской, по два - над Калужской областью и Азовским морем, один - над Воронежской областью.Возгорание на 150 квадратных метрах произошло на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max уточнил, что БПЛА были уничтожены в пяти районах - Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться.Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале информировал, что на месте уничтожения БПЛА работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.О других атаках ВСУ - в материале ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
Возгорание на территории нефтебазы. ПВО сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Тридцать из них уничтожено над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.
Кроме того, восемь дронов нейтрализовано над Чёрным морем, по пять - над Брянской и Белгородской областями, три - над Курской, по два - над Калужской областью и Азовским морем, один - над Воронежской областью.
Возгорание на 150 квадратных метрах произошло на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max уточнил, что БПЛА были уничтожены в пяти районах - Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале информировал, что на месте уничтожения БПЛА работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.