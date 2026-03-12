https://ukraina.ru/20260312/vozgoranie-na-territorii-neftebazy-pvo-sbila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1076679474.html

Возгорание на территории нефтебазы. ПВО сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 80 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 12 марта телеграм-канал Украина.ру

Тридцать из них уничтожено над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.Кроме того, восемь дронов нейтрализовано над Чёрным морем, по пять - над Брянской и Белгородской областями, три - над Курской, по два - над Калужской областью и Азовским морем, один - над Воронежской областью.Возгорание на 150 квадратных метрах произошло на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max уточнил, что БПЛА были уничтожены в пяти районах - Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться.Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале информировал, что на месте уничтожения БПЛА работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.О других атаках ВСУ - в материале ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.

