Сколько стоит мир? Из Давоса в Москву и далее Абу-Даби

Переговоры американских "челночных дипломатов" и Владимира Путина в Кремле продолжались более трёх часов. Главный предмет обсуждения по-прежнему остаётся территориальные уступки Киева. Но теперь обсуждается иной подход.

Сегодня в Абу-Даби обсудят отказ Киева от территорий в обмен на программу финансировой поддержки в размере 800 млрд долларов, сообщила испанская Carriere della Sera со ссылкой на источники. Более подробным анализом поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Максим ЖаровТрёхчасовой ночной разговор в Кремле между Кушнером, Уиткоффом и Путиным вышел довольно жёстким. Американцы действительно приехали с намерением "продавить" Кремль на "прекращение огня", на что Кремль вернул их к "духу Анкориджа".Главное, что в ходе этих переговоров нашего Президента с американцами, было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит,— из брифинга помощника президента России Юрия УшаковаОчень жестко. Хотя и Юрий Ушаков пытался в своём комментарии смягчить степень напряжения, сделав акцент на информационной составляющей встречи ("Кремль получил от американской стороны ее "оценки" (не информацию!) итогов разговоров с украинцами в Давосе и ранее Флориде и ряде европейских столиц").Теперь переговоры вновь переезжают в Абу-Даби, где будут одновременно проводиться двухсторонний (российско-американский) и трёхсторонний (с участием Украины) треки "по вопросам безопасности". В прошлом году подобного рода разговоры в Абу-Даби уже велись и проходили они в полной медийной тишине со стороны Кремля. Сейчас же, судя по оглушительному молчанию американцев после визита в Кремль, ситуация прямо противоположная. И с учетом довольно сильного отката Трампа в торгах с европейцами по Гренландии в Давосе это молчание команды Трампа весьма тревожит....Политолог Вадим ТрухачёвГоворя об итогах переговоров Путина и Уиткоффа использую свою любимую фразу из "птичьего" дипломатического языка: "Мы договорились активизировать диалог".Когда главная новость о встрече - сама встреча... То есть, итогов, никаких. Ни зрады, ни перемоги. Дежурное протокольное мероприятие - разве что прошедшее ночью. Обсуждать, по сути, пока нечего. Потому займёмся пока насущными делами. А полноценные новости на этом направлении будут только тогда, когда начнут подписывать бумаги.Публицист Алексей ПилькоЗеленский как обычно не подвёл и заранее сорвал любые компромиссные российско-американские договорённости. Потому что выступая на Давосском форуме предложил судить Путина как Мадуро, потребовал разместить на украинской территории контингенты европейских войск после окончания боевых действий, пообещал самостоятельные действия против российского "теневого" флота и сообщил, что с Украиной об Европу никто вытирать ноги не будет.Разумеется, при такой риторике Зеленский не допускает даже мысли о том, чтобы вывести войска с Донбасса согласно "духу Анкориджа". Более того, он намеренно демонстрирует агрессию и непримиримость. В этих условиях никто в Кремле в здравом уме на подписание мира не пойдёт. Поэтому Уиткофф и Кушнер летят в Москву совершенно непонятно зачем. Ведь не затем же, чтобы продавить Путина после того как Трамп оказался неспособен уломать Зеленского и отступил по Гренландии.Общественный деятель Татьяна ПопНочная встреча в Кремле длилась почти 4 часа, но, как и ожидалось, обошлась без сенсаций. Помощник президента России Ушаков традиционно назвал переговоры полезными для обеих сторон, то есть для России и США. А что касается Украины, то Москву уведомили о результатах краткосрочного вызова Зели к Трампу в Давос.Правда, каковы они предметно не разглашается, но судя по вчерашней истерике просрочки – ничего лестного ему Дональд не сказал, а сам он все так же настроен воевать до последнего украинца, так что перемен особо никто и не ждет."Без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит. Россия продолжит добиваться поставленных целей на поле боя", - как бы намекает на такой вывод Ушаков. Из более-менее заметных итогов можно назвать назначенное уже на сегодня заседание трёхсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности в ОАЭ. Но по факту Эмираты ничем не лучше и не хуже Стамбула. А судя по тому, что возглавит российскую делегацию представитель Минобороны, политических подвижек тоже не предвидится. При этом параллельным треком продолжатся контакты Дмитриева и Уиткоффа как руководителей двусторонней рабочей группы РФ и США по экономическим делам.То есть, чем дальше, тем заметнее отделение мух от котлет, а украинской проблематики от двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.Публицист Алексей ВасильевК новому витку переговоров Трампа с Путиным, британцы подогнали графическое объяснение, о чем собственно и идут разговоры. Аналитическая компания Council on Geostrategy обновила свою карту пакта AUKUS, который объединяет США, Великобританию и Австралию и нацелен на сдерживание Китая и его прокси по так называемой оси CRINK — Северной Кореи, России и Ирана. Тут добавлены некоторые другие ключевые точки, например в Африке или та же Венесуэла, также выделена Гренландия, отмечены ключевые военные базы китайской оси.Это объясняет, почему США так необходимо выбить Россию из орбиты Китая и присоединить ее к своему блоку. Именно поэтому связка Британии и США в 22м, спровоцировали развитие войны, с подстрекательством Киева к отказу от соблюдения Минских соглашений и тем самым вынуждая Россию отреагировать на это. А после начала СВО, они приложили все усилия, чтоб перевести ее с полицейской операции, какой она изначально задумывалась, в полноценную войну, с прицелом на поражение России военным путем, привлекая ВСУ как источник мяса. И после победы над Россией, предполагалось вынудить участвовать в блоке против Китая, в качестве следующего поставщика мяса, и, разумеется, обрезая любую поддержку Китая с нашей стороны.Тем самым они рассчитывали не только лишить Китай необходимых ему ресурсов, но и замкнуть кольцо блокады с севера. Но в 23-24м разгромить Россию нахрапом они не смогли, поэтому они меняют тактику, но не стратегию. Целью для них как был Китай, так он и остаётся.США забрали Венесуэлу у Китая, и теперь США планомерно качают ситуацию в Иране. Там идут классические качели, в прошлом году удар по военному потенциалу, сейчас протесты, которые то поднимаются, то затихают. Но как давление извне так и внутренние причины никуда не делись, поэтому США ждут момента когда можно будет сбросить режим аятолл, и перевести Иран в антикитайский блок, вынуждая его стать ещё одним источником мяса.Западные и восточные барьеры Council on Geostrategy не просто так обозначил именно так — в военной стратегии США это именно так и формулируется. Например, восточный барьер — это те самые первые линии обороны из островных цепей, где Южная Корея — на острие копья.США не рассматривают Японию, Тайвань или Филиппины отдельно, каждое государство само по себе, а именно как часть общей архитектуры обороны, а Австралия — важная база для подводных лодок и тыл для этих самых островных цепей оборонных линий.И вот тут становится понятной причина таких противоречивых действий Трампа. Все эти государства, либо в орбите Британии, либо являются частью британского содружества. То есть для США, без Британии, нет возможности удушить Китай. Но при этом, Лондон играет на нескольких досках, и без США не может удержать свой "санитарный" кордон в Европе, из своих квазиколоний, которые позволяют Британии держать Европу в своем кулаке, и тем самым получать профит как финансовый центр для европейских капиталов. Для США, эта история очень второстепенна, но им нужна Британия в Азии, и поэтому просто пренебречь интересами Британии в Европе они не могут. Тем более британцы ещё имеют своих лоббистов внутри США, в виде демократов.Именно поэтому Трамп не может просто взять и бросить поддержку Киеву, хотя для США это уже бессмысленная трата ресурсов. И Трамп думаю вполне искренне хотел бы договориться с нами о разделе Украины, но тогда Лондон может сорвать его планы по удушению КНР.При этом британско китайские контакты тоже очень серьёзные. Китай прекрасно понимает свою уязвимую позицию, и поэтому не просто так не заинтересован в прекращении войны. Ему невыгоден разгром России, поэтому он помогает нам, но ровно на столько, чтоб мы не проиграли. Быстрая победа России, которая позволит нам укрепиться в восточной Европе, и тем самым получить возможность избежать участия в предстоящих разборках, Китаю тоже не выгодна. Поэтому он помогает и Украине.Отсюда нам остаётся только один вариант - добиваться военной победы и закрепление рубежей, на которых у нас будет шанс остаться нейтралами в войне между КНР и США.Подробнее - в статье Итоги встречи Трампа с Зеленским

