История
Ноосфера: главная идея Вернадского
Имя Владимира Ивановича Вернадского, родившегося 12 марта 1863 года, у средневзвешенного читателя вызывает ассоциации не с наукой биогеохимией, создателем которой он является, а с русским космизмом и идеей ноосферы. Забылись даже его заслуги в реализации советского уранового проекта, хотя он был создателем Радиевого института
Для, начала, немного о его связях с Украиной. Владимир Иванович родился в Петербурге и своего скептического отношения к украинской государственности не скрывал. Главой созданной гетманом Павлом Скоропадским академии наук стал случайно – у него даже украинского гражданства не было. При этом, как следует из фамилии, он был именно украинцем, происходившим из казацкого рода. Его предки отслеживаются со времён Богдана Хмельницкого.Теперь о "ноосфере". Внезапно, автором термина является вовсе не Вернадский, а французский математик Эдуард Леруа. Правда, на авторство термина российский учёный и не претендовал, хотя вполне может считаться соавтором. Так же, как и французский философ Пьер Тейяр де Шарден, Вернадский описал своё представление о ноосфере в книге "Научная мысль как планетное явление", написанной в 1944 году, но изданной только в 1972-м.Чтобы понять, что такое ноосфера нужно вспомнить для начала, что в 1920-х годах именно Владимир Вернадский предложил термин "биосфера", как одну из географических оболочек Земли.Вообще термин "географическая оболочка" было введено в оборот в 1910 года метеорологом Петром Броуновым и развито в 1932 году Андреем Григорьевым. Географические оболочки мы изучали в школе. Это литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера.Если три первых сферы в общем-то понятны, поскольку взаимопроникают и взаимодополняют друг друга, то четвёртая требовала определённого напряжения мысли – ведь воспринять всю сумму живых существ в качестве элемента "конструкции" планеты не так-то просто.До Вернадского, даже зная о фотосинтезе, учёные не задумывались о биогенном характере атмосферного кислорода. Именно Вернадский выдвинул гипотезу о том, что нынешняя атмосфера – продукт деятельности биосферы. Сейчас это общепризнанная теория – именно живые организмы переработали изначально восстановительную атмосферу (в архее атмосфера состояла на 90% из углекислого газа и 10% из азота, была гораздо плотнее, а температура на поверхности планеты составляла около +80 С) в окислительную, связав излишки атмосферного углерода в стволах растений каменноугольного периода и в известковых отложениях океанов.Идея ноосферы непосредственно проистекает из идеи биосферы – раз на определённом этапе живое существо получает разум, то разум этот не может не оказать влияние на состояние Земли.В отличие от теорий Леруа и де Шардена, которые видели в ноосфере процесс объединения человечества с Богом, гипотеза Вернадского чисто материалистическая.Вернадский рассматривает ноосферу, одновременно, и как процесс, и как результат.С точки зрения процесса ноосфера это антропосфера или техносфера – механизм влияния на облик планеты человеческого разума.Сейчас ни у кого не вызывает сомнений то, что человечество своей деятельностью оказывает огромное влияние на облик планеты. Правда, как правило это влияние обычно объявляется негативным и даже катастрофически негативным. И то, и другое не всегда верно просто из-за непонимания огромной мощи космических сил, по сравнению с которыми энергетический потенциал человечества ничтожен.С точки зрения результата это "сфера разума" – новая форма существования человеческой цивилизации. Не некий эгрегор, из которого можно, при соответствующей ловкости третьего глаза, доставать какую-то информацию, а сфера развития, сознательно формируемая совместными усилиями людей в интересах всестороннего развития всего человечества и каждого отдельного человека.Вернадский выдвинул 12 условий существования ноосферы:1. Заселение человеком всей планеты.2. Совершенствование средств связи.3. Усиление связей, в том числе политических, между государствами.4. Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере.5. Расширение границ биосферы и выход в Космос.6. Открытие новых источников энергии.7. Равенство людей всех рас и религий.8. Широкая демократия.9. Свобода научной мысли.10. Повышение благосостояния людей.11. Разумное преобразование первичной природы Земли.12. Исключение войн.Как видим, эта идея не собственно научная, а общефилософская.Она материалистическая в том смысле, что обходится без каких-либо трансцендентных сущностей, но при этом идеалистическая – за всё хорошее против всего плохого.Ну и очень похожа на коммунизм, понятый не экономистом, а философом-гуманистом. Сциентистская утопия. Собственно, именно мир так понятой ноосферы описан в произведениях Ивана Ефремова и братьев Стругацких. Ефремов даже ссылается на Вернадского в романе "Лезвие бритвы".С точки зрения советской идеологии идея ноосферы была какой-то не вполне благонадёжной. С одной стороны, идеал был вполне себе годный, по крайней мере – понятный интеллигенции. С другой стороны, в этом идеале недоставало важных элементов марксистско-ленинского понимания будущего – классового самосознания, революции, жёстких методов дисциплины и т.п. Так что запрещать её не запрещали, но и серьёзно не относились.В современной науке концепция ноосферы понимается как попытка синтеза естественных и общественных наук, причём попытка не слишком удачная именно в силу недостижимости предполагаемого результата. О ней даже говорят, как о современной гражданской религии, что, конечно, преувеличение.
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Для, начала, немного о его связях с Украиной. Владимир Иванович родился в Петербурге и своего скептического отношения к украинской государственности не скрывал. Главой созданной гетманом Павлом Скоропадским академии наук стал случайно – у него даже украинского гражданства не было. При этом, как следует из фамилии, он был именно украинцем, происходившим из казацкого рода. Его предки отслеживаются со времён Богдана Хмельницкого.
Теперь о "ноосфере". Внезапно, автором термина является вовсе не Вернадский, а французский математик Эдуард Леруа. Правда, на авторство термина российский учёный и не претендовал, хотя вполне может считаться соавтором. Так же, как и французский философ Пьер Тейяр де Шарден, Вернадский описал своё представление о ноосфере в книге "Научная мысль как планетное явление", написанной в 1944 году, но изданной только в 1972-м.
Чтобы понять, что такое ноосфера нужно вспомнить для начала, что в 1920-х годах именно Владимир Вернадский предложил термин "биосфера", как одну из географических оболочек Земли.
Вообще термин "географическая оболочка" было введено в оборот в 1910 года метеорологом Петром Броуновым и развито в 1932 году Андреем Григорьевым. Географические оболочки мы изучали в школе. Это литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера.
Если три первых сферы в общем-то понятны, поскольку взаимопроникают и взаимодополняют друг друга, то четвёртая требовала определённого напряжения мысли – ведь воспринять всю сумму живых существ в качестве элемента "конструкции" планеты не так-то просто.
До Вернадского, даже зная о фотосинтезе, учёные не задумывались о биогенном характере атмосферного кислорода. Именно Вернадский выдвинул гипотезу о том, что нынешняя атмосфера – продукт деятельности биосферы. Сейчас это общепризнанная теория – именно живые организмы переработали изначально восстановительную атмосферу (в архее атмосфера состояла на 90% из углекислого газа и 10% из азота, была гораздо плотнее, а температура на поверхности планеты составляла около +80 С) в окислительную, связав излишки атмосферного углерода в стволах растений каменноугольного периода и в известковых отложениях океанов.
Идея ноосферы непосредственно проистекает из идеи биосферы – раз на определённом этапе живое существо получает разум, то разум этот не может не оказать влияние на состояние Земли.
В отличие от теорий Леруа и де Шардена, которые видели в ноосфере процесс объединения человечества с Богом, гипотеза Вернадского чисто материалистическая.
Вернадский рассматривает ноосферу, одновременно, и как процесс, и как результат.
С точки зрения процесса ноосфера это антропосфера или техносфера – механизм влияния на облик планеты человеческого разума.
Сейчас ни у кого не вызывает сомнений то, что человечество своей деятельностью оказывает огромное влияние на облик планеты. Правда, как правило это влияние обычно объявляется негативным и даже катастрофически негативным. И то, и другое не всегда верно просто из-за непонимания огромной мощи космических сил, по сравнению с которыми энергетический потенциал человечества ничтожен.
С точки зрения результата это "сфера разума" – новая форма существования человеческой цивилизации. Не некий эгрегор, из которого можно, при соответствующей ловкости третьего глаза, доставать какую-то информацию, а сфера развития, сознательно формируемая совместными усилиями людей в интересах всестороннего развития всего человечества и каждого отдельного человека.
Вернадский выдвинул 12 условий существования ноосферы:
1. Заселение человеком всей планеты.
2. Совершенствование средств связи.
3. Усиление связей, в том числе политических, между государствами.
4. Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере.
5. Расширение границ биосферы и выход в Космос.
6. Открытие новых источников энергии.
7. Равенство людей всех рас и религий.
8. Широкая демократия.
9. Свобода научной мысли.
10. Повышение благосостояния людей.
11. Разумное преобразование первичной природы Земли.
12. Исключение войн.
Как видим, эта идея не собственно научная, а общефилософская.
Она материалистическая в том смысле, что обходится без каких-либо трансцендентных сущностей, но при этом идеалистическая – за всё хорошее против всего плохого.
Ну и очень похожа на коммунизм, понятый не экономистом, а философом-гуманистом. Сциентистская утопия. Собственно, именно мир так понятой ноосферы описан в произведениях Ивана Ефремова и братьев Стругацких. Ефремов даже ссылается на Вернадского в романе "Лезвие бритвы".
С точки зрения советской идеологии идея ноосферы была какой-то не вполне благонадёжной. С одной стороны, идеал был вполне себе годный, по крайней мере – понятный интеллигенции. С другой стороны, в этом идеале недоставало важных элементов марксистско-ленинского понимания будущего – классового самосознания, революции, жёстких методов дисциплины и т.п. Так что запрещать её не запрещали, но и серьёзно не относились.
В современной науке концепция ноосферы понимается как попытка синтеза естественных и общественных наук, причём попытка не слишком удачная именно в силу недостижимости предполагаемого результата. О ней даже говорят, как о современной гражданской религии, что, конечно, преувеличение.
