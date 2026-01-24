https://ukraina.ru/20260124/italyanskoe-izdanie-poka-zelenskiy-igraet-rol-shuta-zapad-zarabatyvaet-na-blekaute-v-kieve-1074765586.html

Итальянское издание: Пока Зеленский играет роль шута, Запад зарабатывает на блэкауте в Киеве

24.01.2026

Итальянское издание: Пока Зеленский играет роль шута, Запад зарабатывает на блэкауте в Киеве

Прибытие Владимира Зеленского в Давос на Всемирный экономический форум стало поводом для театрального спектакля итальянской прессы, пишет L'Antidiplomatico

Итальянское издание иронизирует: лидер украинского режима, покинувший замерзающий Киев без света и отопления, явился не как жертва, а как пророк, чтобы "бичевать украшенные гробницы" Европы. Заголовки наиболее известных итальянских СМИ Corriere della Sera, Repubblica и La Stampa дружно повторяли: "Зеленский изобличает Европу", "Европа разделена и потеряна", подчёркивая его призыв "Пора действовать".Издание отмечает: в статье-проповеди журналиста Федерико Фубини в Corriere della Sera говорится, что Зеленский, прибыв из Киева, оставшегося без воды и тепла, выглядел убедительнее Трампа, приехавшего из комфортного Мар-а-Лаго. L'Antidiplomatico называет это "возвращением блудного сына" за стол "хозяев мира", где все возрадовались явлению "немытого и замерзшего мученика".В статье говорится, что широко разрекламированная встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Давосе, которую проукраинские СМИ окрестили "позитивной", на деле провалилась. Financial Times отметило, что документы, которые американцы пытались согласовать заранее, так и не подписали, а Трамп уехал до речи Зеленского. Хотя журналисты вроде Фубини хвалят, что "никто не вышел с недовольным лицом", итальянское издание видит в этом лишь мнимое благочестие.L'Antidiplomatico подчёркивает: Зеленский так и не понял, что украинский вопрос решается не в Киеве или Давосе, а в других местах. Ему (или новому главе офиса президента Кириллу Буданову*) велели явиться в пятницу в Абу-Даби на трёхсторонние переговоры. Основные положения уже согласованы между российским представителем Кириллом Дмитриевым (вошедшим в делегацию вместе с главой ГУ Генштаба Игорем Костюковым) и посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед их встречей с Владимиром Путиным в Кремле в четверг вечером.По итогам той встречи советник президента Юрий Ушаков подтвердил: территориальный вопрос остаётся нерешённым. Москва настаивает на формуле, согласованной Путиным и Трампом в Анкоридже (Аляска), и без её выполнения долгосрочного решения не будет. Россия намерена добиваться целей на поле боя, поскольку конфликт не урегулирован дипломатически.Тем временем Европа аплодирует Зеленскому, пока он "обличает" её за отсутствие прогресса за год. L'Antidiplomatico сравнивает ситуацию с днём сурка. В Давосе Зеленский без колебаний предлагал свержение "автократий": упомянул суд над Мадуро в Нью-Йорке ("Путин не под судом"), проблемы с Ираном и Белоруссией, а также помощь Украине в НАТО для безопасности Гренландии и Арктики. Он заявил: "Если российские корабли ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас навыки и оружие. Ни одного из них не останется".Издание видит в этом высокомерие: Зеленский говорит с миром так же, как с украинским народом, которого мучает как "начальник концлагеря". Он даже осмелился критиковать Виктора Орбана: "Каждый Виктор, живущий на европейские деньги и продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника". Орбан ответил: "Мы не поймём друг друга. Я свободный человек на службе венгерского народа. Вы — в отчаянном положении, четыре года не можете или не хотите закончить конфликт, несмотря на помощь США".Несмотря на обличения, Трамп предупредил: без соглашения Украина потеряет ещё больше территорий. L'Antidiplomatico заключает: перед евробюрократами Зеленский играет "хозяина", требуя оружия и денег, но с Трампом такой номер не пройдёт — либо пусть знает своё место, либо убирается, США найдут другого.Украинский журналист Михаил Волгин подчёркивает: европейская промышленность радуется блэкаутам на Украине — генераторы, оборудование, лампы продаются как Клондайк. Из-за этого ЕС заинтересован в продолжении конфликта под прикрытием "борьбы за суверенитет".Бывший генпрокурор Юрий Луценко констатировал провал плана Зеленского, касающегося гарантий безопасности: американцы отказались его подписывать, европейцы сузились до Франции, Британии и частично Германии. Обещанный контингент в 20 тысяч после войны — пустые слова, Европа хочет, чтобы США подписали реальные гарантии.Генсек НАТО Марк Рютте заявил: США готовы продавать оружие, но платить должна Европа. При этом Киев, Харьков, Львов сидят без света и тепла при –20 °C, но помощь задерживается.Издание цитирует публикацию La Stampa, в которой Зеленский был назван "жертвой путинской жестокости и американского высокомерия Трампа". Он вернулся из Швейцарии ни с чем, но доволен ролью шута при дворе — бесплатно сыграл, деньги получит позже от евробюрократов за счёт граждан, резюмирует L'Antidiplomatico.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил

