https://ukraina.ru/20260123/gorod-neprigodnyy-dlya-zhizni-apokalipsis-v-kieve-uzhe-nastupil-1074702682.html

"Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил

"Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил - 23.01.2026 Украина.ру

"Город, непригодный для жизни". Апокалипсис в Киеве уже наступил

Столица Украины по-прежнему преимущественно без света и отопления, но Зеленский все же вылетел на ковер к Трампу в Давос. Там же находится значительная часть украинской элиты, пользуясь возможностью посетить горнолыжные курорты Швейцарии.

2026-01-23T06:25

2026-01-23T06:25

2026-01-23T06:25

киев

украина

давос

трамп и зеленский

владимир зеленский

дмитрий кулеба

оон

мид

тцк

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074543521_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_d5d68e949538e0c88dfee245855bf1ef.jpg

В самом же Киеве продолжается коммунальный и энергетический коллапс. Жители города стали заложниками амбиций воинствующего Зеленского и группы оголтелых националистов вокруг него.Во многих домах порваны трубы. Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко предупреждает, что тем, у кого такое случилось, ремонта придется ждать несколько лет.Киевляне опубликовали кадры подъездов, в которых застыли на морозе водопады из прорванных труб. Киевский телеканал передает 22 января, что по адресу Дорошенко 61А (на элитном Печерске) дом уже почти месяц без отопления после прорыва труб.Квартиры затопило, света нет по несколько дней, горячей воды нет, холодная - частично. Температура в доме - как на улице, в подъезде висят сосульки, говорится в репортаже. Киевляне в комнатах разбивают палатки, которые легче обогреть свечами или газовыми горелками.Теперь же началось потепление, которое чревато подтоплением канализационными стоками, после которого вновь прогнозируют резкое похолодание.По словам мэра Виталия Кличко, из города выехали около 600 000 человек. В интервью британской Times он говорит, что Киев идет к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах так холодно, что жильцы не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в чаше, а на подоконнике образовались сосульки из конденсата. Туалеты не работают даже в киевской мэрии. По словам украинских экспертов, если канализационная система не будет быстро восстановлена вместе с водоснабжением, высока вероятность распространения болезней. Проще говоря, столица "незалежной" при потеплении утонет в нечистотах.ООН и западные партнеры вроде бы подарили Киеву и городам области несколько мини-ТЭЦ (газопоршневые электрогенерационные установки по 2 МВт), но их уже несколько месяцев не могут запустить из-за отсутствия специалистов и бюрократических проволочек.Нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что из-за сильного переутомления в Киеве скончались двое слесарей аварийных бригад – люди работали по двое-трое суток без перерывов, на износ. У многих других сотрудников зафиксированы обморожения и тяжелое психофизическое истощение. Такая ситуация является следствием насильственной мобилизации, когда два-три работника пенсионного возраста работают за десятерых. Только после этого случая Зеленский пообещал (но пока только пообещал) бронь для 100% рабочих энергетических предприятий.Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что только через неделю в Киеве могут ввести хотя бы графики отключения электричества (сейчас его зачастую нет совсем), но это только если не будет новых ударов. В целом же, по его словам, отключать свет по всей стране будут еще 2-3 года даже в случае прекращения обстрелов.В телемарафоне провластные эксперты после глубокого анализа приходят к выводу, что зима рано или поздно закончится и настанет весна. А "умная" женщина экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на этой неделе посоветовала замерзающим киевлянам греться, обложившись вибраторами с подогревом, которые как раз продаются в её секс-шопе. Сам Кулеба недавно советовал киевлянам пить кофе не дома, а посещать рестораны.Вот только киевский ресторатор Анастасия Завадская рассказывает 22 января, что в столице из-за блэкаута массово закрываются рестораны и кафе. В её собственном ресторане нет света, нет воды, нет отопления."Персонал разболелся, температура 40, у многих воспаление легких. Работать некому и не для кого - люди не ходят по кафе, почти все сидят дома. Вчера моего сотрудника после работы забрало ТЦК на Печерске. У меня ощущение, что я живу в какой-то кунсткамере", - рассказывает Завадская. По ее словам, воду для своего ресторана она набирает в канистры из скважины в собственном доме. В таких условиях соблюдать санитарные нормы для приготовления еды тоже достаточно сложно.После советов Кулебы ходить в рестораны премьер-министр Юлия Свириденко официально заявила, что в стране начали работу полевые кухни от ГСЧС. В Киеве пока развернули 41 мобильную точку, а еще 40 в резерве. Однако горячее питание выдают только уязвимым категориям населения, в течение часа, что никак не решит проблему выживания этих слоев населения. Однако сам факт говорит о том, что в украинских городах голод уже не перспектива, а реальностьБывший советник офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что Киев может стать непригодным для жизни городом в ближайшее время, но такая же перспектива ожидает и другие крупные города страны."Символически, если Киев начинает бежать, просто не выдерживает, эвакуируется масса, становится хотя бы на время городом не предназначенным для жилья, то это сильнейший удар по украинской позиции с последствиями, которые прямо сейчас точно просчитать и назвать сложно", - рассказывает Арестович.Он также подчеркивает, что затем в любом другом городе будут с унынием смотреть на ситуацию в Киеве, ожидая, что их постигнет та же судьба.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

киев

украина

давос

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

киев, украина, давос, трамп и зеленский, владимир зеленский, дмитрий кулеба, оон, мид, тцк, эксклюзив