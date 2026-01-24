https://ukraina.ru/20260124/el-pais-rossiya-ne-sobiraetsya-ustupat-v-abu-dabi-1074763589.html

El Pais: Россия не собирается уступать в Абу-Даби

По данным Белого дома, прошедший 23 января в Абу-Даби первый раунд переговоров между Россией, США и Украиной признан продуктивным, говорится в публикации испанского издания El Pais

В пятницу, 23 января, в столице Объединённых Арабских Эмиратов в обстановке полной секретности состоялись первые трёхсторонние переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов. El País пишет, что встреча прошла без присутствия журналистов, а её точное место не разглашалось. Это первая официальная трёхсторонняя дискуссия с участием всех трёх сторон с начала конфликта, предпринятая в рамках усилий администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.Владимир Зеленский, как сообщает издание, подчеркнул ключевое значение будущего Донбасса для украинской позиции. В публикации говорится, что Киев обвиняет Москву в опоре на полученные от Трампа уступки во время встречи на Аляске (в Анкоридже) в прошлом году. Параллельно с основными переговорами делегации Вашингтона и Москвы провели отдельную закрытую встречу, посвящённую перспективам двустороннего экономического сотрудничества.El País приводит заявление Зеленского: "Мы обсудили условия прекращения боевых действий. Нам нужны уже хоть какие-нибудь ответы от Москвы, а самое главное: Россия сама должна прекратить то, что начала четыре года назад".Однако, как подчёркивается в статье, Москва не собирается отступать со своей принципиальной позиции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил: "Позиция России хорошо известна: украинские вооружённые силы должны покинуть Донбасс. Это очень важное условие".В отличие от прошлых раундов, переговоры в Абу-Даби сосредоточены преимущественно на военно-технических аспектах. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.В публикации говорится, что высокопоставленный украинский чиновник подтвердил продолжение переговоров в субботу и анонсировал присоединение к киевской делегации начальника Генштаба и командующего Объединёнными силами ВСУ Андрея Гнатова. El País приводит слова Умерова: встреча посвящена техническим моментам прекращения боевых действий и логике последующего урегулирования "для достижения прочного и долгосрочного мира".Одним из главных препятствий остаются территориальные претензии. El País пишет, что Москва с августа прошлого года придерживается "духа Анкориджа" (саммита Путина и Трампа на Аляске): Украина должна признать российский контроль над ЛНР и ДНР, а боевые действия в Херсонской и Запорожской областях замораживаются по текущей линии соприкосновения до подписания окончательного перемирия, которое определит судьбу регионов.El País отмечает со ссылкой на Reuters и источники в Кремле, что российская делегация настаивает на неизменности этих договорённостей. Несмотря на первоначальное взаимопонимание Москвы и Вашингтона, отношения между Белым домом и Кремлём заметно охладели после саммита на Аляске. В статье говорится, что администрация Трампа сначала одобрила российский план, но Киев внёс в него коррективы, которые Москва отвергает.Кроме того, новая администрация США ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Эти разногласия привели к безрезультатной декабрьской встрече Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом по мирному урегулированию.El País подчёркивает, что за пять месяцев после Анкориджа Россия продолжала медленное продвижение на фронте. В публикации говорится, что даже спустя четыре года боёв более 20 % территории Донецкой Народной Республики остаются под контролем Киева.Украина продолжает оборону, несмотря на серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре от ежедневных российских ударов беспилотниками, авиабомбами и крылатыми ракетами. El País отмечает, что обещанная западными партнёрами помощь современными вооружениями и боеприпасами так и не поступила в необходимом объёме, а случаи дезертирства в ВСУ достигли рекордных показателей за весь период конфликта.На минувшей неделе киевские официальные лица жаловались на уязвимость энергосистемы. В Давосе Зеленский анонсировал скорое подписание с Трампом нового договора о поставках боеприпасов для систем Patriot.El País ссылается на Financial Times, где говорится о предложении Киева и Вашингтона "энергетического перемирия": Россия немедленно прекращает удары по украинской энергетике, а ВСУ — по российским нефтеперерабатывающим заводам и танкерам "теневого флота".По данным ТАСС, на встрече в Абу-Даби поднимался вопрос создания демилитаризованной зоны на востоке Украины. El País пишет, что советник Зеленского Михаил Подоляк неоднократно заявлял: дальше теоретической возможности это предложение не продвинулось.Ещё одной сложностью станет требование Киева о полной демилитаризации Донбасса в случае соглашения — включая вывод не только регулярной армии, но и частей Росгвардии, подчиняющихся напрямую президенту Путину.Помимо основной повестки, в Абу-Даби прошла отдельная встреча, вероятно посвящённая бизнес-проектам Москвы и Вашингтона. El País сообщает, что в ней участвовали директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар федеральной службы США по закупкам Джош Грюнбаум.В статье говорится, что Путин предложил оплатить вступительный взнос в $1 млрд для соучредительства в Совете мира за счёт замороженных санкциями активов в американских банках. Несмотря на юридические сложности, Трамп одобрил идею: "Это их деньги".Читайте также: Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби

