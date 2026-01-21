"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/zhestokoe-nasilie-zamkombata-vsu-iz-sumskoy-oblasti-predstanet-pered-sudom-1074609173.html
"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом
"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом - 21.01.2026 Украина.ру
"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом
Завершено досудебное расследование в отношении заместителя командира одного из батальонов, дислоцировавшегося в Сумской области. Об этом 21 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-01-21T12:39
2026-01-21T12:39
новости
украина
сумская область
гбр
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
новости сво
всу
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074606581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9dde9685ce1af5022ae841e32d95c2dd.jpg.webp
Обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд."По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие, - рассказали в ГБР. - Противоправные действия начались после того, как двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания". Солдат обнародовал эту запись в социальной сети. После публикации видео замкомандира батальона начал целенаправленно преследовать подчинённых. "Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух потерпевших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел, - сообщили в ГБР. - После этого офицер жестоко избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших разорвался мениск, а сам шлем деформировался".Видео из сети не удалили и обвиняемый усилил давление на подчинённых. "Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. После этого офицер дал указание оформить ранения как якобы самоувечье", - рассказали в ведомстве.Следствие установило ещё один эпизод насилия. Замкомбата, конфликтуя с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием ударил его по голове, нанеся телесные повреждения.Офицеру неназванной в/ч инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. По этим уголовно наказуемым деяниям ему грозит до 12 лет лишения свободы.Обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе. Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.Накануне стало известно, что Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокостьМнение эксперта: Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074606581_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d362c35dcca2ed181be6ba3b536e8ece.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сумская область, гбр, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво, всу, криминал, пытки
Новости, Украина, Сумская область, ГБР, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, ВСУ, криминал, пытки

"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом

12:39 21.01.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Завершено досудебное расследование в отношении заместителя командира одного из батальонов, дислоцировавшегося в Сумской области. Об этом 21 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
Обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд.
"По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие, - рассказали в ГБР. - Противоправные действия начались после того, как двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания".
Солдат обнародовал эту запись в социальной сети. После публикации видео замкомандира батальона начал целенаправленно преследовать подчинённых.
"Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух потерпевших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел, - сообщили в ГБР. - После этого офицер жестоко избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших разорвался мениск, а сам шлем деформировался".
Видео из сети не удалили и обвиняемый усилил давление на подчинённых.
"Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. После этого офицер дал указание оформить ранения как якобы самоувечье", - рассказали в ведомстве.
Следствие установило ещё один эпизод насилия. Замкомбата, конфликтуя с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием ударил его по голове, нанеся телесные повреждения.
Офицеру неназванной в/ч инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. По этим уголовно наказуемым деяниям ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе. Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.
Накануне стало известно, что Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость
Мнение эксперта: Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСумская областьГБРВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВОВСУкриминалпытки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:3821 января 2026 года, утренний эфир
13:27Песков предложил дождаться разъяснений о неизвестном оружии, заявленном Трампом
13:18Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
13:16Украинский тупик и молдавский зондаж
13:02Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января
13:00Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
12:5820 января 2026 года, вечерний эфир
12:45Славянско-Краматорское направление: ВС РФ наращивают давления на ВСУ
12:39"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом
12:38Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН
12:34Жители четырех областей Украины остались без света - энергетики
12:05Мемориальная акция в Донецке, ВЭФ думает о релокации, Канада напугана казусом Гренландии. Новости 12.00
11:56Трамп хочет стать как Путин — Медведев
11:43Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса
11:30Выросло число пострадавших из-за атаки дрона в Адыгее
11:16Минфин РФ не выплатит долги Российской империи
10:58Трамп похвастался "удивительным оружием" США
10:53ЧП в Дебальцево в ДНР: что известно к этому моменту
10:41ФСБ предотвратила теракт в Уфе, Франция запросила учения НАТО в Гренландии. Главные новости
10:31Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
Лента новостейМолния