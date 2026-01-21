"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом

https://ukraina.ru/20260121/zhestokoe-nasilie-zamkombata-vsu-iz-sumskoy-oblasti-predstanet-pered-sudom-1074609173.html

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя командира одного из батальонов, дислоцировавшегося в Сумской области. Об этом 21 января сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-01-21T12:39

Обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд."По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие, - рассказали в ГБР. - Противоправные действия начались после того, как двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания". Солдат обнародовал эту запись в социальной сети. После публикации видео замкомандира батальона начал целенаправленно преследовать подчинённых. "Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух потерпевших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел, - сообщили в ГБР. - После этого офицер жестоко избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших разорвался мениск, а сам шлем деформировался".Видео из сети не удалили и обвиняемый усилил давление на подчинённых. "Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. После этого офицер дал указание оформить ранения как якобы самоувечье", - рассказали в ведомстве.Следствие установило ещё один эпизод насилия. Замкомбата, конфликтуя с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием ударил его по голове, нанеся телесные повреждения.Офицеру неназванной в/ч инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. По этим уголовно наказуемым деяниям ему грозит до 12 лет лишения свободы.Обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе. Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.Накануне стало известно, что Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость

2026

