https://ukraina.ru/20260120/dobrovoltsy-konchilis-uklonisty-razbezhalis-ischenko-pro-mobilizatsionnyy-tupik-ukrainy-1074525714.html
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины - 20.01.2026 Украина.ру
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Добровольцы для украинской армии практически закончились, а опытные уклонисты стали неуловимы. Любая попытка ужесточить мобилизацию на Украине теперь ведёт лишь к взрывному росту дезертирства. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2026-01-20T06:00
2026-01-20T06:00
2026-01-20T06:00
новости
украина
киев
украина.ру
тцк
мобилизация на украине
мобилизация 2025
добровольцы
дезертирство
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7fc1331bc5148fa4fe74b28fd865c75.jpg
По мнению автора, мобилизационный ресурс Киева не просто исчерпан — он стал работать против системы. "С течением времени опыт уклонистов, спасающихся от ТЦК, растёт. Большую часть тех, кого было легко поймать, уже поймали, оставшихся ловить становится всё сложнее. Добровольцы практически кончились", — констатирует Ищенко.Параллельно, как отмечает аналитик, взрывными темпами растёт число украинских дезертиров — с 20 тысяч в начале 2024 года до 200 тысяч к концу 2025-го. В этих условиях, уверен автор, любые попытки ужесточить мобилизацию обречены на провал."Резко увеличить количество поставляемых фронту кадров невозможно. Да и бессмысленно, так как параллельно сокращению числа мобилизованных взрывным образом растёт число дезертиров", — пишет Ищенко. Политолог прямо предупреждает: "В этих условиях гипотетическое увеличение отлова приведёт просто к новому взрывному росту количества дезертиров".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1071002610_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b15b94c91aac7912f8f0f164f6f2bb15.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, мобилизация 2025, добровольцы, дезертирство , потери, потери всу, потери украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Киев, Украина.ру, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация 2025, Добровольцы, дезертирство , потери, потери ВСУ, потери Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Добровольцы для украинской армии практически закончились, а опытные уклонисты стали неуловимы. Любая попытка ужесточить мобилизацию на Украине теперь ведёт лишь к взрывному росту дезертирства. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По мнению автора, мобилизационный ресурс Киева не просто исчерпан — он стал работать против системы. "С течением времени опыт уклонистов, спасающихся от ТЦК, растёт. Большую часть тех, кого было легко поймать, уже поймали, оставшихся ловить становится всё сложнее. Добровольцы практически кончились", — констатирует Ищенко.
Параллельно, как отмечает аналитик, взрывными темпами растёт число украинских дезертиров — с 20 тысяч в начале 2024 года до 200 тысяч к концу 2025-го. В этих условиях, уверен автор, любые попытки ужесточить мобилизацию обречены на провал.
"Резко увеличить количество поставляемых фронту кадров невозможно. Да и бессмысленно, так как параллельно сокращению числа мобилизованных взрывным образом растёт число дезертиров", — пишет Ищенко.
Политолог прямо предупреждает: "В этих условиях гипотетическое увеличение отлова приведёт просто к новому взрывному росту количества дезертиров".
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.