Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины - 20.01.2026
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины - 20.01.2026 Украина.ру
Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Добровольцы для украинской армии практически закончились, а опытные уклонисты стали неуловимы. Любая попытка ужесточить мобилизацию на Украине теперь ведёт лишь к взрывному росту дезертирства. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По мнению автора, мобилизационный ресурс Киева не просто исчерпан — он стал работать против системы. "С течением времени опыт уклонистов, спасающихся от ТЦК, растёт. Большую часть тех, кого было легко поймать, уже поймали, оставшихся ловить становится всё сложнее. Добровольцы практически кончились", — констатирует Ищенко.Параллельно, как отмечает аналитик, взрывными темпами растёт число украинских дезертиров — с 20 тысяч в начале 2024 года до 200 тысяч к концу 2025-го. В этих условиях, уверен автор, любые попытки ужесточить мобилизацию обречены на провал."Резко увеличить количество поставляемых фронту кадров невозможно. Да и бессмысленно, так как параллельно сокращению числа мобилизованных взрывным образом растёт число дезертиров", — пишет Ищенко. Политолог прямо предупреждает: "В этих условиях гипотетическое увеличение отлова приведёт просто к новому взрывному росту количества дезертиров".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Добровольцы для украинской армии практически закончились, а опытные уклонисты стали неуловимы. Любая попытка ужесточить мобилизацию на Украине теперь ведёт лишь к взрывному росту дезертирства. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По мнению автора, мобилизационный ресурс Киева не просто исчерпан — он стал работать против системы. "С течением времени опыт уклонистов, спасающихся от ТЦК, растёт. Большую часть тех, кого было легко поймать, уже поймали, оставшихся ловить становится всё сложнее. Добровольцы практически кончились", — констатирует Ищенко.
Параллельно, как отмечает аналитик, взрывными темпами растёт число украинских дезертиров — с 20 тысяч в начале 2024 года до 200 тысяч к концу 2025-го. В этих условиях, уверен автор, любые попытки ужесточить мобилизацию обречены на провал.
"Резко увеличить количество поставляемых фронту кадров невозможно. Да и бессмысленно, так как параллельно сокращению числа мобилизованных взрывным образом растёт число дезертиров", — пишет Ищенко.
Политолог прямо предупреждает: "В этих условиях гипотетическое увеличение отлова приведёт просто к новому взрывному росту количества дезертиров".
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния