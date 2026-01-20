Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным - 20.01.2026 Украина.ру
Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным
Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным
Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным
Московский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника следственного изолятора на Украине, причастного к жестокому обращению с военнопленными. Об этом 20 января сообщил СК РФ
2026-01-20T13:06
2026-01-20T13:06
Военными следственными органами СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника следственного изолятора города Кропивницкий Кировоградской области, гражданина Украины Романа Чабаненко. Он обвиняется в жестоком обращении с военнопленными, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Такие деяния подпадают под санкции статей УК РФ."Следствием установлено, что Чабаненко, являясь должностным лицом, в период с марта по август 2022 года, вопреки требованиям Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания, самостоятельно, а также совместно с подчиненными, систематически применял в отношении военнопленных физическое насилие. В результате его преступных действий пострадало 18 российских военнослужащих", - консаттировали в Следственном комитете.Там также отметили, что по ходатайству военного следователя "украинскому карателю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск". Уголовное дело в отношении Чабаненко направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным

13:06 20.01.2026
 
Московский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника следственного изолятора на Украине, причастного к жестокому обращению с военнопленными. Об этом 20 января сообщил СК РФ
Военными следственными органами СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника следственного изолятора города Кропивницкий Кировоградской области, гражданина Украины Романа Чабаненко.
Он обвиняется в жестоком обращении с военнопленными, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Такие деяния подпадают под санкции статей УК РФ.
"Следствием установлено, что Чабаненко, являясь должностным лицом, в период с марта по август 2022 года, вопреки требованиям Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания, самостоятельно, а также совместно с подчиненными, систематически применял в отношении военнопленных физическое насилие. В результате его преступных действий пострадало 18 российских военнослужащих", - консаттировали в Следственном комитете.
Там также отметили, что по ходатайству военного следователя "украинскому карателю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск".
Уголовное дело в отношении Чабаненко направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия Украина Кропивницкий СК РФ СИЗО Следственный комитет пытки военнопленные СВО
 
