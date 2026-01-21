https://ukraina.ru/20260121/vyletevshemu-v-davos-samoletu-trampa-prishlos-vernutsya-v-ssha-1074590718.html
Вылетевшему в Давос самолету Трампа пришлось вернуться в США
Самолет президента США Дональда Трампа вернулся обратно после вылета в Давос из-за выявленной неисправности, передает агентство Рейтер
2026-01-21T07:38
"Белый дом заявил, что после взлета экипаж самолета Air Force One обнаружил "небольшую электрическую неисправность"... Белый дом заявил, что из соображений крайней предосторожности решено развернуться, приземлиться на объединенной базе Эндрюс и сесть в новый самолет", - говорится в материале.Борт успел пролететь Нью-Йорк и Бостон, а развернулся вскоре после пролета острова Нантакет в Массачусетсе.Политик должен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретиться с мировыми лидерами. Президент США выступит с речью. Кроме того, у него запланировано несколько встреч, в том числе обсуждения, касающиеся Гренландии.Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.Подробнее - в материале Гора, которая рожает мышей: во что превратился форум в Давосе на сайте Украина.ру.
"Белый дом заявил, что после взлета экипаж самолета Air Force One обнаружил "небольшую электрическую неисправность"... Белый дом заявил, что из соображений крайней предосторожности решено развернуться, приземлиться на объединенной базе Эндрюс и сесть в новый самолет", - говорится в материале.
Борт успел пролететь Нью-Йорк и Бостон, а развернулся вскоре после пролета острова Нантакет в Массачусетсе.
Политик должен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретиться с мировыми лидерами. Президент США выступит с речью. Кроме того, у него запланировано несколько встреч, в том числе обсуждения, касающиеся Гренландии.
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.