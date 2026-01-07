https://ukraina.ru/20260107/grenlandskiy-perepolokh-pochemu-evropa-zagovorila-o-kontse-nato-1074045070.html

Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО

На фоне военной агрессии против Венесуэлы в Белом доме снова начали предъявлять претензии на самый большой остров планеты — Гренландию, заявляя о том, что эта богатая природными ресурсами территория должна перейти под контроль Соединённых Штатов Америки

Президент США в очередной раз сообщил журналистам, что Гренландия "совершенно необходима" для Америки, мотивируя это критически важными вопросами национальной безопасности."Она нужна нам для обороны. Она окружена российскими и китайскими кораблями", — заявил он в интервью The Atlantic.Никакого окружения Гренландии чужими флотами, конечно, нет — и все это хорошо знают. Но Вашингтон только что показал, что ему не нужны особые поводы для вмешательства, и продолжает нагнетать обстановку.Недавно назначенный Трампом специальный посланник в Гренландии — губернатор Луизианы Джефф Лэндри — первым делом сказал о возможности присоединения острова к США. Жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с многозначительной подписью "Скоро".Агентство Reuters сообщило вчера о том, что в Вашингтоне рассматривают сразу несколько способов приобретения Гренландии, включая военную операцию, покупку острова или его вступление в "свободную ассоциацию" с США. А пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт только что подлила масла в огонь, вполне открыто и недвусмысленно допустив силовой захват северных территорий.Европа отвечает на это вялыми дипломатическими протестами. Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили совместное коммюнике, заявляя о том, что "Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа остановить угрозы в адрес "исторически близкого союзника". А премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что действия Вашингтона "подрывают саму основу НАТО", угрожая развалом Североатлантического альянса.Однако позиция европейцев очень уязвима — ведь они только что поддержали американское нападение на Венесуэлу, которое нарушило все базовые нормы международного права. И всем заведомо ясно, что ни в Лондоне, ни в Брюсселе не готовы ответить на действия Трампа, если он действительно захочет прибрать к рукам самый большой в мире остров с его ценными редкоземами.Даже британские медиа, которые демонстрируют полную поддержку американской агрессии — до такой степени, что журналистам медиакорпорации BBC запретили называть захват Мадуро словом "похищение", — высмеяли лицемерные двойные стандарты, которые демонстрирует во внешней политике британское руководство."Осудить похищение иностранного лидера премьер-министру оказалось на удивление сложно. Поддерживать Данию, напротив, легко. Пока ни Стармер, ни остальные члены правительства не готовы осудить действия Трампа в Венесуэле. Премьер-министр "ждал, пока прояснится вся картина", поскольку фотографии президента Мадуро в наручниках, ведущего в камеру предварительного заключения в Нью-Йорке, оказались недостаточно ясными. Тем временем, однако, Стармер стоит плечом к плечу с Данией. Он не совсем объяснил, что именно будет означать его поддержка Дании. Где именно он будет стоять? Будет ли он стоять с Данией посреди ледяного покрова Гренландии, наблюдая за бронетранспортерами американских военных?", — иронизирует газета The Times.Государственный департамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны — в рамках старой империалистической доктрины бывшего президента Джеймса Монро, утверждённой ещё в 1823 году, которая объявила весь этот огромный регион сферой влияния Вашингтона.Эти демонстративные заявления республиканской администрации тоже не вызвали в Европе внятной реакции. Такая позиция усиливает решимость Трампа, который вполне может посчитать, что европейцы готовы смириться с любыми американскими манёврами на гипотетическом северном фронте — и в итоге примут развитие ситуации, ограничившись ничего не значащим выражением протеста."Становится все более очевидным, что Дональд Трамп всерьез намерен отвоевать Гренландию у Дании, союзника по НАТО, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит альянс. Президент США понимает, что ни одна европейская страна всерьез не станет пытаться остановить его силой, потому что она потерпит поражение. Вероятно, он также рассчитывает на то, что Вашингтону сойдет с рук захват арктических территорий, поскольку остальная часть НАТО нуждается в США больше, чем он в них", — комментирует события журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс.Французский отставной генерал Мишель Яковлефф заявил, что американские претензии на Гренландию уже сейчас поставили западный военный блок на грани коллапса, провоцируя его постепенное разрушение."Это конец НАТО. Да, по определению — конец. Мы не будем воевать с Соединенными Штатами Америки, потому что у нас нет возможностей вести войну с США. Мы, как ребенок перед токсичным родителем, оказались застигнуты врасплох — это очевидно. Если НАТО прекращает существование и Трамп разговаривает с нами таким образом, значит, пришло время говорить с юристами и обсуждать развод".Конечно, гипотетическая военная операция США в Гренландии отнюдь не является неизбежной. Влиятельные лоббисты, представляющие интересы так называемого глубинного государства — внешнеполитического и экономического истеблишмента Америки и Европы, который заинтересован в сохранении "евроатлантического единства", — предпринимают значительные усилия, направленные на то, чтобы разрядить ситуацию вокруг приполярного острова.Но если Вашингтон действительно отберёт Гренландию у датчан, это будет заслуженным унижением для Европы. В Брюсселе всегда поддерживали грабительские и противозаконные действия США против других стран мира, предпочитая находиться на стороне Вашингтона. А теперь европейцы сами стали потенциальным объектом американских притязаний — и не могут противопоставить этому ничего, кроме слов.Читайте также: Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января

