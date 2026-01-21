Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times - 21.01.2026 Украина.ру
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times - 21.01.2026
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что Владимир Зеленский отказал ему во встрече для обсуждения кризиса с электроснабжением в украинской столице, пишет газета Times
новости
киев
трамп и зеленский
украина.ру
владимир зеленский
виталий кличко
"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он (Кличко - ред.) заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ответственности центрального правительства", - говорится в материале.Как указал Кличко газете, Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям Киева "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.
киев
Украина.ру
новости, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, виталий кличко
Новости, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Виталий Кличко

Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times

07:17 21.01.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что Владимир Зеленский отказал ему во встрече для обсуждения кризиса с электроснабжением в украинской столице, пишет газета Times
"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он (Кличко - ред.) заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ответственности центрального правительства", - говорится в материале.
Как указал Кличко газете, Киев приближается к "гуманитарной катастрофе".
Мэр посоветовал жителям Киева "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.
Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.
Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.
Новости Киев Трамп и Зеленский Владимир Зеленский Виталий Кличко
 
