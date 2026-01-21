https://ukraina.ru/20260121/zelenskiy-otkazal-klichko-vo-vstreche-dlya-obsuzhdeniya-energokrizisa---times-1074590357.html

Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что Владимир Зеленский отказал ему во встрече для обсуждения кризиса с электроснабжением в украинской столице, пишет газета Times

"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он (Кличко - ред.) заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ответственности центрального правительства", - говорится в материале.Как указал Кличко газете, Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям Киева "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.

