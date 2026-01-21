https://ukraina.ru/20260121/zelenskiy-otkazal-klichko-vo-vstreche-dlya-obsuzhdeniya-energokrizisa---times-1074590357.html
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times - 21.01.2026 Украина.ру
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что Владимир Зеленский отказал ему во встрече для обсуждения кризиса с электроснабжением в украинской столице, пишет газета Times
2026-01-21T07:17
2026-01-21T07:17
2026-01-21T07:17
новости
киев
трамп и зеленский
украина.ру
владимир зеленский
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_b3c875109431107ec48c923600fc700f.jpg
"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он (Кличко - ред.) заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ответственности центрального правительства", - говорится в материале.Как указал Кличко газете, Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям Киева "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_b4a0671ae05f136459d8dcc7bcbe3719.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, трамп и зеленский, украина.ру, владимир зеленский, виталий кличко
Новости, Киев, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что Владимир Зеленский отказал ему во встрече для обсуждения кризиса с электроснабжением в украинской столице, пишет газета Times
"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он (Кличко - ред.) заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ответственности центрального правительства", - говорится в материале.
Как указал Кличко газете, Киев приближается к "гуманитарной катастрофе".
Мэр посоветовал жителям Киева "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.
Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.
Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
на сайте Украина.ру.