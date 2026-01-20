https://ukraina.ru/20260120/1074557941.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Еще недавно Великобурлукский район Харьковской области считался второстепенным участком фронта и редко попадал в информационные сводки, однако сейчас он приобретает ключевое значение.Восточная часть Харьковской области отделена двумя большими естественными преградами — Печенежским и Оскольским водохранилищами. Неслучайно командование ВСУ перебрасывает в этот район дополнительные силы и средства. По сути, Великий Бурлук стал основным форпостом на данном направлении. Через него же проходит дорога Т-21-14, которая связывает Волчанский и Купянский участки. Наступление ВС РФ в район Великого Бурлука разделяет группировку ВСУ на востоке Харьковской области на две части: северную (в районе Волчанска) и южную (в районе Купянска), которую сейчас активно добивают. При этом противник в районе Волчанска могут оказаться в котле: с запада их поджимает Печенежское водохранилище, а на севере и востоке — территория Белгородского региона.Еще в конце минувшего года стало известно, что штурмовые подразделения российской армии вышли на окраины небольшого населенного пункта Амбарное. За последние трое суток усилилось давление с нашей стороны по направлению к оборонительным линиям противника по рубежу "Хатнее — Колодезное". Подразделения группировки войск "Север", совершив скрытый маневр, заняли ключевые опорные пункты ВСУ на высотах в районе леса Заливной.Дальнейшая активизация на этом участке – это вопрос времени. Овладение Великим Бурлуком сложно переоценить. Наша усиленная группировка в последнее время атакует с привлечением артиллерии и БПЛА Хатнее и Амбарное общим направлением на Великий Бурлук. Штурмовые группы ведут бои на окраинах населенных пунктов Графское и Симоновка. Подразделения ВСУ отвечают контратаками при поддержке бронетехники, но основные усилия сосредоточены на укрепление районов обороны. Параллельно части и подразделения ВС РФ ведут наступление на правом фланге Меловского плацдарма, расширяя его в районе Чугуновки.Тем временем в Харькове раздаются мощные взрывы. Над городом постоянно кружат несколько разведывательных БПЛА, и периодически заходят на цель "Герани" в комбинации с ракетами. Были нанесены точечные комбинированные ракетно-дроновые удары по ряду военно-промышленных предприятий города, полностью заточенных под ремонт боевой техники, сборке и изготовлению беспилотников для ВСУ.Также стало известно, что ВКС, дроноводы и ракетчики российской армии нанесли критические повреждения одному из крупнейших заводов Украины - Харьковский тракторный завод. На предприятии занимаются ремонтом и модернизацией военной техники, в том числе танков. Кроме того, ряд цехов ХТЗ был отведён под сборку дальнобойных дронов – эти объекты наши войска сжигают в первую очередь. Причём, не только с помощью БПЛА. Фиксируется беспрецедентная ранее активизация "9К58" или РСЗО "Торнадо-С" ("Смерч").Зенитно-ракетный комплекс противника был обнаружен в лесополосе близ города расчетами центра "Рубикон". Они направили на цель беспилотники БМ-35 "Италмас". Первый поразил пусковую установку, а второй радиолокационную станцию AN/MPQ-53. Напомним, ЗРК Patriot засветился в Харькове еще 11 января. В Сети появились фото обломка его ракеты, задействованной при перехвате "Искандера". Ранее столь ценные системы ПВО были сконцентрированы лишь в Киеве. Вероятно, командование решило отправить ЗРК в Харьков из-за плачевной ситуации в городе, близком к российской границе. Его энергетическая инфраструктура значительно разрушена регулярными ударами ВС РФ.Кстати, для "Италмаса" Patriot стал первым трофеем такого уровня. Напомним, этот беспилотник оснащен системой Starlink, что позволяет ему наносить удары на расстоянии свыше 160 км. Он уже навещал порт в Одессе и другие города, находящиеся в глубоком тылу Украины.Также за минувшие сутки плотные огневые удары были нанесены по важным транспортным и железнодорожным узлам в Харьковской области: Мерефа, Люботин, Чугуев и Песочин.

