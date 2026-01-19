Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете. Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится.
16 января, 05:23Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб ищет способы обрушить оборону противника
На флангах тоже происходят важные события. Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ.
Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл.
Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области.
А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра. Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны.
Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб, учитывая весь прошедший опыт, ищет способы обрушить оборону противника.
Во-первых, мы наносим ВСУ разящие потери, которые в разы превышают наши. Противник истощается кровью. Это влияет на всю оперативную обстановку. Рано или поздно фронт где-то треснет. Если треснет в одном месте, и будет более быстрый и массовый отход, чем сегодня, то обрушится и в другом месте. В этом случае вражеские операторы БПЛА не смогут реагировать на продвижение наших войск в том или ином районе.
Тут вопрос не в том, чтобы занять какой-то важный оперативный пункт, а в том, чтобы уничтожить как можно больше украинской артиллерии, бронетанковых войск и пункты управления дронов. Только тогда мы сможем использовать более мобильные силы.
Во-вторых, мы наносим удары по стратегическим тылам киевского режима. Если в Великую Отечественную войну ресурсы в тылу врага могла уничтожать только стратегическая авиация, то сегодня это могут делать наши ракеты: "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы". И тут важен не только выбор цели, а то, чтобы уничтожение этой цели наносило максимальный ущерб боеспособности ВСУ.
Тут и логистика, и железнодорожные узлы, и газохранилища, и порты. Работа по ним еще впереди. Мне кажется, что уничтожение тыла противника только в самой начальной фазе. Продлится это может еще несколько месяцев или даже год.
15 января, 17:00Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ отбивают у ВСУ стык железных дорог в Купянске-Узловом и леса у ВолчанскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на