Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2026-01-19T18:34

Поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете. Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится.На флангах тоже происходят важные события. Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ.Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл.Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области.А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра. Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны.Сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб, учитывая весь прошедший опыт, ищет способы обрушить оборону противника.Во-первых, мы наносим ВСУ разящие потери, которые в разы превышают наши. Противник истощается кровью. Это влияет на всю оперативную обстановку. Рано или поздно фронт где-то треснет. Если треснет в одном месте, и будет более быстрый и массовый отход, чем сегодня, то обрушится и в другом месте. В этом случае вражеские операторы БПЛА не смогут реагировать на продвижение наших войск в том или ином районе.Тут вопрос не в том, чтобы занять какой-то важный оперативный пункт, а в том, чтобы уничтожить как можно больше украинской артиллерии, бронетанковых войск и пункты управления дронов. Только тогда мы сможем использовать более мобильные силы.Во-вторых, мы наносим удары по стратегическим тылам киевского режима. Если в Великую Отечественную войну ресурсы в тылу врага могла уничтожать только стратегическая авиация, то сегодня это могут делать наши ракеты: "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы". И тут важен не только выбор цели, а то, чтобы уничтожение этой цели наносило максимальный ущерб боеспособности ВСУ.Тут и логистика, и железнодорожные узлы, и газохранилища, и порты. Работа по ним еще впереди. Мне кажется, что уничтожение тыла противника только в самой начальной фазе. Продлится это может еще несколько месяцев или даже год.

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

эксклюзив, спецоперация, днепр, донбасс, запорожская область, михаил мягков, вооруженные силы украины, россия, порты, энергетика, купянск