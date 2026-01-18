https://ukraina.ru/20260118/pozyvnoy-malkhas-ya---armyanin-i-kazak-poshel-na-svo-potomu-schitayu-rossiyu-rodinoy-rodnym-nado-pomogat-1074447859.html

Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать

Боец добровольческого отряда БАРС-11 с позывным "Малхас" рассказал изданию Украина.ру, как сбил украинский FPV-дрон, и о том, как отреагировала его семья, когда узнала о его решении пойти на СВО

- Малхас, вы армянин. Вы из самой Армении?- Мне 4 годика было, когда в 83-м году родители переехали на Кубань. Так что уже более 43 лет на Кубани прожил.- А по-армянски говорите? Писать и читать умеете?- Нет, ни писать, ни читать не могу. Только словесно общаться.- Почему у вас такой позывной "Малхас"? Что он означает? Как переводится?- У меня фамилия Малхасян. Малхас – это было имя нашего прапрадеда, от его имени и пошла наша фамилия. Как это имя переводится, не знаю.- А сколько уже здесь?- Полгода.- Кем были вообще на гражданке? У вас какая гражданская специальность?- В сфере экологии работал. Утилизация нефтяных отходов. В том, числе и тех, что попали в море. Нам их привозят, а мы пережигаем и утилизируем.- Чем занимаетесь в БАРС-11?- Эвакуацией и снабжением.- Эвакуация часто связана с тем, что приходится иметь дело с убитыми и раненными. Вид мертвых и тяжело раненных – без рук или ног вас не ожесточает? Или привыкаешь?- К этому привыкнуть нельзя. В тебе в подобных случаях рождается чувство не ожесточения, а сострадания.- С вражескими FPV-дронами дело имели?- Да, конечно. Мы их либо сбивали, либо они отрабатывали где-то рядом с нами. И FPV были, и "Баба-Яга" сбросы делала. Когда идем даже пешком, обязательно есть гладкоствол. Из автомата тяжелее сбивать, чем из гладкоствола. И мне приходилось сбивать вражеские дроны. Однажды пролетал такой над нашей позицией. Услышал звук, взял автомат, вылез. И как раз повезло, что он в досягаемости был. Отработали, по винту попали. Он упал, может, в двадцати метрах. Взорвался хорошо. Чуть-чуть подглушило.Был случай у ребят: внезапно "ждун" поднялся и начал их атаковать. Они отстреливаться - не попали. FPV за одним из них погнался. Он успел в окно заскочить, в какую-то комнату забежать. А дрон, когда залетел в комнату, а там уже сетки, и отработал куда-то не туда. Вроде стукнулся. Винт зацепило, и он уже координацию теряет, и всё. Вот так парнишке повезло - убежал.- А бывает так, что зашли на позицию, а уйти с нее не можете неделю из-за обстановки?- Да. Пришли на ноль. Раз не получилось ротацию произвести, возвращаемся назад. Здесь пережидаем. Как окно появляется – подходящие погодные условия или затишье, происходит ротация.- Вы в вашем добровольческом отряде один армянин?- Больше никого не встречал. Кавказцев тоже не видел. У нас тут все в основном казаки, начиная с командира "Ямахи". Я вот тоже два месяца назад вступил в казачество.— Это какое – донское или кубанское?- Кубанское.— Это ж потомки запорожцев. А как сейчас вступают в казаки: надо как раньше запорожцы стакан водки выпить, перекреститься и оселедец выбрить?- (смеется) Нет. За меня сослуживцы поручились. Я все документы собрал, атаманы собрались, решили, дали добро, и я вступил в казаки. Кубанку себе красивую купил. Должен забрать только.- У вас, как я понял, в основном служат южнорусские люди – командир Ямаха со Ставрополя, Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская?- В основном из Краснодарского края. Нам оттуда постоянно помогают с гуманитарной помощью. С гуманитаркой проблем нет. Вообще снабжение у нас хорошее.- Почему решили пойти на СВО?- Потому что я живу здесь, в России, здесь мои друзья, моя семья, мои близкие. Считаю Россию своей родиной. Пришла беда на нашу землю, поэтому каждый мужчина обязан встать на защиту близких.-У вас трое детей. Жена и дети не говорили вам: "Папа, ты с ума сошел – зачем ты на войну идешь?"- Говорили-говорили.-А вы им что в ответ?- Я сказал, это моя обязанность. Супруга и дети знают, если я что-то решил, то отговаривать меня уже бесполезно. Но я им пообещал, что ребятам помогу немножко и домой.Читайте также интервью Александра Чаленко с командиром добровольческого отряда и военным священником в зоне СВО Командир БАРСа-11 Ямаха и отец Андрей Дашевский: Зачем на войне нужен священник?

