Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира" - 20.01.2026
Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности для Украины по сути предусмотрены только для нынешнего киевского режима, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T14:57
2026-01-20T15:00
новости
украина
сергей лавров
россия
европа
дональд трамп
украина.ру
"Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать", - сказал Лавров.Он отметил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса.Кроме того, идея президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, которая обсуждалась и была поддержана РФ на переговорах в Анкоридже на Аляске категорически перечеркивается группой "европейских элит".
украина
россия
европа
новости, украина, сергей лавров, россия, европа, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, Сергей Лавров, Россия, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру

Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"

14:57 20.01.2026 (обновлено: 15:00 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности для Украины по сути предусмотрены только для нынешнего киевского режима, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать", - сказал Лавров.
Он отметил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса.
Кроме того, идея президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, которая обсуждалась и была поддержана РФ на переговорах в Анкоридже на Аляске категорически перечеркивается группой "европейских элит".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаСергей ЛавровРоссияЕвропаДональд ТрампУкраина.ру
 
