https://ukraina.ru/20260120/lavrov-vyskazalsya-o-vklade-evropy-v-obespechenie-interesov-mira-1074559639.html

Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"

Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира" - 20.01.2026 Украина.ру

Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"

Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности для Украины по сути предусмотрены только для нынешнего киевского режима, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

2026-01-20T14:57

2026-01-20T14:57

2026-01-20T15:00

новости

украина

сергей лавров

россия

европа

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074550801_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ea76ad93495eb762da13156569b5cd1f.jpg

"Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать", - сказал Лавров.Он отметил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса.Кроме того, идея президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, которая обсуждалась и была поддержана РФ на переговорах в Анкоридже на Аляске категорически перечеркивается группой "европейских элит".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сергей лавров, россия, европа, дональд трамп, украина.ру