https://ukraina.ru/20260120/lavrov-vyskazalsya-o-vklade-evropy-v-obespechenie-interesov-mira-1074559639.html
Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира" - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности для Украины по сути предусмотрены только для нынешнего киевского режима, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T14:57
2026-01-20T14:57
2026-01-20T15:00
новости
украина
сергей лавров
россия
европа
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074550801_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ea76ad93495eb762da13156569b5cd1f.jpg
"Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать", - сказал Лавров.Он отметил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса.Кроме того, идея президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, которая обсуждалась и была поддержана РФ на переговорах в Анкоридже на Аляске категорически перечеркивается группой "европейских элит".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074550801_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_07aeaf609d82f91767ebe050b9c47404.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей лавров, россия, европа, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, Сергей Лавров, Россия, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру
Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
14:57 20.01.2026 (обновлено: 15:00 20.01.2026)
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности для Украины по сути предусмотрены только для нынешнего киевского режима, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать", - сказал Лавров.
Он отметил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса.
Кроме того, идея президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, которая обсуждалась и была поддержана РФ на переговорах в Анкоридже на Аляске категорически перечеркивается группой "европейских элит".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.