Медведев озадачен тупостью лидеров Европы - 19.01.2026
Медведев озадачен тупостью лидеров Европы
Лидеры европейских государств наконец могут осознать, что значит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом лозунг MAGA ("Сделаем Америку снова великой"). Об этом 18 января заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведеев
"Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?" — написал Медведев в соцсети.Ранее Медведев в сатирическом ключе прокомментировал планы Трампа в отношении Гренландии. Он заявил, что властям США стоит поторопиться с "захватом" острова, иначе его жители могут проголосовать за вхождение в состав России.Поводом для ироничного заявления стал внесённый в конгресс США законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, автономной территории Дании. Медведев перечислил "проблемы", которые, по его словам, решил бы такой шаг: исчезло бы "осиное гнездо наркомафии" в столице Нуук, а Трамп получил бы новую должность — исполняющего обязанности президента Гренландии.Кроме того, российский политик добавил, что в результате возможной военной операции под суд пошли бы "многие европейские лидеры, создающие конфликты в разных странах"."Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России", — написал Медведев, добавив, что в противном случае Штаты упустят шанс добавить звезду на свой флаг.Медведев уверен, что западноевропейские лидеры могут "сдать" датский остров Соединённым Штатам. Он также назвал президента Франции Эммануэля Макрона галльским петухом, который пытается задираться, делая громкие заявления.Подробнее об этом в публикации Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 января Также на эту тему: "Кризисные переговоры": ЕС сдачей Гренландии подаст плохой сигнал УкраинеАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под реброВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
10:57 19.01.2026 (обновлено: 11:41 19.01.2026)
 
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
‼ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее обращение Стубба, в котором тот заявил, что отношения Финляндии с РФ изменились навсегда: - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Лидеры европейских государств наконец могут осознать, что значит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом лозунг MAGA ("Сделаем Америку снова великой"). Об этом 18 января заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведеев
"Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?" — написал Медведев в соцсети.
Ранее Медведев в сатирическом ключе прокомментировал планы Трампа в отношении Гренландии. Он заявил, что властям США стоит поторопиться с "захватом" острова, иначе его жители могут проголосовать за вхождение в состав России.
Поводом для ироничного заявления стал внесённый в конгресс США законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, автономной территории Дании. Медведев перечислил "проблемы", которые, по его словам, решил бы такой шаг: исчезло бы "осиное гнездо наркомафии" в столице Нуук, а Трамп получил бы новую должность — исполняющего обязанности президента Гренландии.
Кроме того, российский политик добавил, что в результате возможной военной операции под суд пошли бы "многие европейские лидеры, создающие конфликты в разных странах".
"Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России", — написал Медведев, добавив, что в противном случае Штаты упустят шанс добавить звезду на свой флаг.
Медведев уверен, что западноевропейские лидеры могут "сдать" датский остров Соединённым Штатам. Он также назвал президента Франции Эммануэля Макрона галльским петухом, который пытается задираться, делая громкие заявления.
Подробнее об этом в публикации Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 января
Также на эту тему: "Кризисные переговоры": ЕС сдачей Гренландии подаст плохой сигнал Украине
Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Европа Россия США Дональд Трамп Эммануэль Макрон Совбез Дмитрий Медведев международные отношения Международная политика ЕС Гренландия Дания
 
