https://ukraina.ru/20260119/krizisnye-peregovory-es-sdachey-grenlandii-podast-plokhoy-signal-ukraine--1074481382.html

"Кризисные переговоры": ЕС сдачей Гренландии подаст плохой сигнал Украине

Сдача Евросоюзом датской Гренландии в угоду США станет негативным сигналом для киевского режима, однако сил в Европе для сопротивления Вашингтону недостаточно. Об этом пишет британская The Guardian

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074282825_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_342abe66af3265bca423229a74aeb0a6.jpg

Издание обратило внимание на попытки организовать сопротивление Соединённым Штатам, неоднократно на официальном уровне заявлявшим претензии на датскую Гренландию. В воскресенье дипломаты ЕС провели "кризисные переговоры". Они обсудили возобновление плана по введению пошлин на американские товары на сумму 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения летом 2025 года торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом.До этого Трамп распорядился применить торговые пошлины в размере 10% (с перспективой повышения) к европейским странам, которые отказываются согласиться с аннексией Гренландии. Торговые санкции будут действовать до заключения сделки о "полном и окончательном приобретении" Гренландии правительством США."ЕС рассматривал возможность введения ответных пошлин на американские товары и даже применения самых серьезных экономических санкций против США, в то время как европейские лидеры выстроились в очередь, чтобы раскритиковать угрозу Дональда Трампа ввести новые налоги на импорт из восьми стран, которые выступают против его попытки аннексировать Гренландию, что один из министров назвал "шантажом", - сказано в публикации. Лидеры стран-членов Евросоюза и НАТО пытаются делать грозные заявления."Угроза введения тарифов подрывает трансатлантические отношения и грозит опасной нисходящей спиралью, — говорится в совместном заявлении лидеров Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. - Мы привержены защите нашего суверенитета".Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров других стран задействовать "большую базуку" Евросоюза - инструмент противодействия давлению США, если Трамп продолжит свои угрозы ввести пошлины."После того как переговоры сорвались, глава Европейского совета Антониу Коста объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг, - сообщило издание. - По его словам, ЕС продемонстрировал "готовность защищаться от любых форм принуждения".Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что введенные Трампом пошлины будут ошибкой. Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил назвал угрозы президента США в адрес союзников "шантажом".Трамп в воскресенье удвоил свои угрозы в адрес Гренландии, заявив в сообщении в социальных сетях, что НАТО на протяжении 20 лет говорило Дании, что ей необходимо справиться с "российской угрозой" для этой территории и что она "ничего не может с этим поделать". "Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" - подчеркнул Трамп.В воскресенье состоялось экстренное заседание послов 27 стран-членов ЕС после того как Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из шести стран ЕС, а также Британии и Норвегии."Однако ЕС по-прежнему далек от согласия по поводу ответных мер против Трампа", - констатировало британское издание. Оно сослалось на мнение неназванного дипломата Евросоюза, из которого Британия вышла и в который стремится войти Украина."В настоящее время не может быть и речи о применении ACI [инструмента противодействия принуждению] или любого другого торгового инструмента против США", — заявил дипломат ЕС. По информации издания, введение ответных пошлин на сумму 93 млрд евро приостановлено до 6 февраля, и ряд источников подчеркнули желание вести диалог с США.Другой дипломат ЕС заявил, что ситуация воспринимается как очень серьезная."Существовало четкое и широкое понимание того, что Европа и ЕС не могут начать отказываться от ключевых принципов международного порядка, таких как территориальная целостность", - сказал он.Трамп обвинил эти страны, которые за последнюю неделю разместили войска в Гренландии, в том, что они играют в "очень опасную игру", и заявил, что с 1 февраля на них будут распространяться 10-процентные пошлины, которые с 1 июня увеличатся до 25%.В субботу в публикации на Truth Social Трамп заявил, что пошлины будут введены "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии ", в значительной степени автономной территории, входящей в состав Дании.Угрозы Гренландии нанесли большой ущерб репутации НАТО и поставили под сомнение торговое соглашение между ЕС и США , подписанное ЕС и США в августе прошлого года, признало влиятельное британское издание. "Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас – ни на Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями", - заявил в субботу Макрон.В совместном заявлении лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Антонио Коста заявили, что введение тарифов "подорвет трансатлантические отношения и создаст риск опасной нисходящей спирали". Они находились в Парагвае для подписания торгового соглашения с четырьмя южноамериканскими странами блока Меркосур, когда Трамп выступил с очередными угрозами.Своё возмущение высказали ряд стран Евросоюза, которые отправили по несколько солдат на спешно организованные "военные учения" на территории Гренландии. Германия уже отозвала своих военнослужащих. Испанский политик Педро Санчес заявил газете La Vanguardia, что вторжение США в Гренландию сделает президента России Владимира Путина "самым счастливым человеком на Земле", легитимизировав попытку вторжения на Украину и положив начало "смертельному приговору НАТО".Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас написала в Твиттере, что "Китай и Россия, должно быть, вовсю веселятся". "Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание", - добавила глава дипломатии ЕС.Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне для переговоров по Гренландии, заявил, что заявление Трампа стало неожиданностью после "конструктивных" переговоров с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио."Цель увеличения военного присутствия в Гренландии, о котором говорит президент, — укрепление безопасности в Арктике", — написал Расмуссен.По оценке британского издания, номинальные европейские союзники столкнулись с "невыполнимой задачей умиротворить Трампа, не уступая Гренландию США". Трамп раскритиковал мотивы стран, которые разместили войска в Гренландии, и высмеял Данию за то, что она недостаточно делает для защиты территории."Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна из которых была добавлена недавно", — написал Трамп.Угрозы США из-за Гренландии представляют собой "экзистенциальный кризис" для НАТО, заявил один бывший чиновник трансатлантического альянса Роберт Пшцель, ныне старший научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве."Угрозы, высказанные нынешней администрацией США в адрес союзников [США], и использование экономического шантажа являются прямым нарушением статей первой и второй Североатлантического договора", — написал он, ссылаясь на положения соглашения о мирном урегулировании споров между союзниками и содействии "мирным и дружественным международным отношениям".Глава торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге заявил, что ЕС необходимо задействовать свой инструмент противодействия принуждению — закон, позволяющий вводить широкомасштабные экономические санкции в ответ на враждебные действия со стороны другого государства.Инструмент противодействия принуждению, первоначально разработанный в ответ на действия Китая. Он позволяет ЕС принимать широкомасштабные карательные меры против страны, стремящейся использовать экономическое принуждение, такие как тарифы или ограничения на инвестиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

