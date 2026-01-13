https://ukraina.ru/20260113/kak-zelenskiy-umudrilsya-sorvat-plan-trampa-i-razozlit-evropu-khronika-sobytiy-na-utro-13-yanvarya--1074212141.html

Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 января

Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 января - 13.01.2026 Украина.ру

Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 января

Позиция Украины сводит на нет все мирные "инициативы": условия переговоров для киевского режима с каждым днем будут становиться только хуже. В России посоветовали президенту США Дональду Трампу поспешить с Гренландией. Тем временем войска РФ продолжают продвижение на нескольких направлениях

2026-01-13T09:00

2026-01-13T09:00

2026-01-13T09:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

еврокомиссия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449991_0:21:3072:1748_1920x0_80_0_0_43befef9af7ec3d2dd943b0ca56efd85.jpg

Владимир Зеленский оказался в ловушке, и его продолжают "додавливать", заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, на главу государства оказывают давление, "ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон". Бортник считает, что нежелание Зеленского идти на мирные соглашения ставит под угрозу само существование Украины. "Если он хочет этого избежать, нужно уже сейчас начинать переговоры с Москвой", — заявил политолог. Он также обозначил возможные условия для диалога."Я считаю, что у нас есть только две красные линии: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно больше украинцев. О всем остальном можно договариваться", — подчеркнул Бортник. Одновременно с этим британская газета The Telegraph сообщила, что мирная инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине оказалась на грани срыва. Причиной стала твердая позиция Владимира Зеленского, отказавшегося идти на территориальные уступки в пользу России. Как отмечает издание, американский лидер разочарован ходом переговорного процесса. Трамп призывает украинскую сторону к решительным и скорейшим действиям, однако европейские союзники, напротив, советовали Зеленскому не соглашаться с условиями плана Вашингтона. Отмечается, что именно территориальный вопрос остается ключевым препятствием для достижения договоренностей. В то же время посол по особым поручениям МИД РФ Константин Долгов прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей Москву проявить "заинтересованность" в установлении мира на Украине. Дипломат предположил, что европейский политик, чья риторика долгое время была конфронтационной, теперь "замерзает"."Вдруг она запела про какой-то мир", — отметил Долгов.Посол привёл историческую аналогию, напомнив известный вопрос Иосифа Сталина к Уинстону Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского. "Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?" — поинтересовался Долгов.Он назвал слова главы ЕК лицемерием, указав, что реальные действия Европы и Украины, по мнению Москвы, не направлены на поиск мира. В подтверждение этой позиции дипломат напомнил о заявлении бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который характеризовал возможное прекращение огня как "передышку" для подготовки к дальнейшей борьбе.Ранее фон дер Ляйен, выступая в Давосе, призвала Россию показать искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании, что и вызвало резкую реакцию со стороны российского представителя.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, посвященного Украине, заявил, что условия переговоров для киевского режима с каждым днем будут становиться только хуже. Проведение саммитов "коалиции желающих", продвижение сил НАТО к границам Украины не помогут ему. "Украинской клике не поможет ни провальный французский саммит "коалиции желающих", ни продвижение натовских сил к границам Украины. Не помогут и заклинания о "перемирии" в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя. Не помогут Зеленскому и его абсурдные "условия", не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения США, фактически обнуляя их", — пояснил российский дипломат.Небензя подчеркнул, что "пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров", Россия будет вынуждена решать проблему военными методами. Постпред РФ при ООН обратил внимание за заявления Еврокомиссии о возможности диалога с Россией. "Так и хочется спросить: а где вы были раньше? Мы никогда не закрывались от разговора", — подчеркнул Небензя, указав, что на Западе надеялись, что России будет нанесено "стратегическое поражение", и до диалога дело не дойдет.Оценивая высказывания представителей Запада на СБ ООН, российский дипломат отметил, что они явно пришли исключительно для того, чтобы во всем обвинять РФ. Как обратил внимание Небензя, они полностью игнорируют причинно-следственные связи, которые и стали причиной глубочайшего кризиса европейской безопасности.США посоветовали торопиться с захватом ГренландииАмериканский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии со стороны США. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на распространенное парламентарием заявление.Согласно тексту документа, он "уполномочивает" Дональда Трампа "предпринимать любые шаги, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в сатирическом ключе прокомментировал американские планы в отношении Гренландии. Он заявил, что властям США стоит поторопиться с "захватом" острова, иначе его жители могут проголосовать за вхождение в состав России. Поводом для ироничного заявления стал внесённый в конгресс США законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, автономной территории Дании. Медведев перечислил "проблемы", которые, по его словам, решил бы такой шаг: исчезло бы "осиное гнездо наркомафии" в столице Нуук, а президент Дональд Трамп получил бы новую должность — исполняющего обязанности президента Гренландии. Кроме того, российский политик добавил, что в результате возможной военной операции под суд пошли бы "многие европейские лидеры, создающие конфликты в разных странах". "Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России", — написал Медведев, добавив, что в противном случае Штаты упустят шанс добавить звезду на свой флаг. Ранее Трамп заявлял, что если США не возьмут Гренландию, то это сделают Россия или Китай, и он этого не допустит. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эти слова, отметил, что американский президент "творит собственную мифологию", не имеющую связи с реальностью.Фронтовая сводка Военкоры Телеграм-канала "Два майора" сообщили, что на Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" ведут активные боевые действия в Сумском и Краснопольском районах. На Теткинском и Глушковском участках стороны ежедневно обмениваются артиллерийскими ударами. По их данным, на Харьковском направлении группировка войск "Север" продолжает расширять зону контроля в районе Волчанска. Российские подразделения закрепляются в районах Старицы, к юго-западу от Лимана, а также у населенных пунктов Волчанские Хутора и Меловое-Хатнее. В самом Купянске, по данным источников, подразделения ВСУ продолжают удерживать центральную часть, включая здание городского совета, где были зафиксированы их передвижения. Северная и восточная части города находятся под контролем российских сил. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении достигнуты оперативные успехи. Российским войскам удалось перерезать дорогу у Коровьего Яра, ведутся бои на окраинах Александровки, отмечено продвижение в районах Яровой и Святогорска. Сообщается, что группировка противника в районе города Красный Лиман находится в состоянии полуокружения.На Запорожском направлении освобождено село Новобойковское. Продолжаются тяжелые бои за населенные пункты Новояковлевку и Магдалиновку. Их взятие, как ожидается, позволит перерезать важные логистические маршруты противника в районе Орехова.На Гуляйпольском направлении расширена зона контроля западнее Гайчура. В сообщениях указывается, что противник испытывает острый дефицит пехоты. Идут бои за населенный пункт Прилуки.На Северском направлении расширяется плацдарм севернее Резниковки, идут упорные бои за опорные пункты в Озёрном и Закотном. Осуществляется огневая изоляция вражеского гарнизона.

россия

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, еврокомиссия, оон, нато, европа, мирный план, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, когда закончится сво: прогнозы, новости сво, завершение сво, сводка сво