Все продать и вовремя сдаться. Как воюют героические датчане

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп требует от правительства Дании передать ему контроль над Гренландией. Датские власти не хотят терять огромную территорию с большими запасами природных ресурсов. Однако, как показали последние события, Копенгаген опасается вступать в серьёзное военное противостояние с Вашингтоном

Лидеры скандинавского королевства выбрали в этой ситуации самую смешную позицию — они делают вид, что собираются защищать Гренландию от России или Китая, которые никак не угрожают датским границам."Я не вижу, чтобы союзник по НАТО нападал на другого союзника по НАТО. Я сосредоточен не на США, вовсе нет. Я сосредоточен на России. Мы ожидаем роста российской активности в ближайшие годы. Нам необходимо начать подготовку и увеличить присутствие здесь, в Арктике, чтобы защитить северную границу НАТО", — заявил Reuters руководитель командования объединённых арктических сил Дании в Гренландии генерал-майор Сёрен Андерсен, который отвечает за оборону приполярного острова.Эти лицемерные слова вызвали в датском обществе ехидные комментарии. Андерсен признался, что ближайшее российское судно находится сейчас более чем в трёхстах милях от гренландского берега, выполняя обычный гражданский рейс. Датчане понимают — угроза Москвы, которой десятилетиями стращали их евроатлантические политики, является чистым блефом. Безопасности Дании на самом деле угрожают их союзники из США, которые давно имеют в Гренландии свою военную базу. А история датского королевства убедительно свидетельствует о том, что потомки викингов не готовы дать отпор более сильному противнику — предпочитая сдаться ему на милость.Первой колонией, которую уступили американцам датчане, были Виргинские острова — Сент-Томас, Санта-Крус и Сент-Джон. Скандинавы закрепились на тёплых водах Карибского моря ещё в XVII веке. Они завезли на острова чернокожих рабов, работавших на плантациях сахарного тростника. Рабы поднимали восстания, которые топили в крови датские генерал-губернаторы. Торговля ромом и сахаром приносила Копенгагену немалый доход. Но в начале XX века на Датскую Вест-Индию начали претендовать США, которые только что отняли у испанцев Пуэрто-Рико и оккупировали территорию Кубы.Вашингтон держал на Карибах целую армию и современный военный флот. Победа в Первой мировой войне превратила США в могущественную империалистическую державу, и президент Вудро Вильсон решил принудить датчан к территориальным уступкам — понимая, что они не смогут защитить свои тропические владения.Америка сделала Дании предложение продать Виргинские острова и сразу дала понять, что отказаться от этой сделки нельзя.Американские дипломаты напомнили, что во время мировой войны нейтральная Дания перепродавала Германии американскую медь, зарабатывая на этой спекуляции огромные деньги. Они пригрозили Копенгагену наказанием за помощь своим противникам. Датское правительство тут же отказалось от суверенитета над карибскими островами, получив за это 25 миллионов долларов. А в награду за уступчивость Вильсон передал Дании немецкую провинцию Северный Шлезвиг, отобрав её у Берлина.Перед началом Второй мировой войны датчане тоже пытались разыграть карту нейтралитета. Они одновременно заигрывали с немцами, американцами и британцами, помогая Германии преодолевать экономическое эмбарго союзников. Однако Адольф Гитлер был убеждён в полной небоеспособности датской армии. В апреле 1940 года он отдал приказ захватить скандинавское королевство силой ради контроля над стратегически важными проходами между Балтикой и Северным морем.Вермахт справился с этой задачей без всякого затруднения. Датские войска сопротивлялись немцам всего несколько часов, что является для Второй мировой войны позорным антирекордом. Немецкое командование потеряло в этой операции двух человек, а потери датской армии составили шестнадцать убитых — потому что её бойцы обычно сдавались агрессорам, не сделав ни единого выстрела. Королевский флот без боя уступил немецким десантникам гавань столичного Копенгагена. А правительство Дании, которым руководили социал-демократы — однопартийцы нынешнего премьер-министра Метте Фредериксен, — немедленно отдало приказ о капитуляции, который подписал король Кристиан Х.Оккупированная Дания стала верным вассалом Гитлера. Датская экономика обслуживала интересы Третьего рейха, а местные националисты массово вступали в Добровольческий корпус СС "Данмарк", который воевал на Восточном фронте под командованием русского белоэмигранта-коллаборациониста Кристиана Фредерика фон Шальбурга. Скандинавские эсэсовцы участвовали в блокаде Ленинграда, совершая на советской земле военные преступления. А не меньше двух тысяч датчан были уничтожены Красной армией в Курляндском котле.Северные колонии Дании — Гренландия, Исландия и Фарерские острова — были заняты американцами и британцами. В 1944 году исландцы расторгли унию с датским королём и провозгласили независимую республику. Такое же решение приняли в 1946-м жители Фарерского архипелага — но Копенгаген не признал их волеизъявление, распустив местный парламент. И эти незаконные действия получили одобрение в Вашингтоне.По итогам Второй мировой войны Дания попала в полную политическую зависимость от США, сменив господство немцев на господство американцев. Американские войска отказались покинуть территорию Гренландии. Белый дом предложил датскому правительству продать этот остров за 100 миллионов долларов. В результате закулисных переговоров датские политики упросили президента Гарри Трумэна оставить им формальный контроль над арктической территорией — но при условии, что американцы смогут использовать эти земли в военных целях, тайно разместив на ней ядерное оружие.Это секретное соглашение получило огласку после авиакатастрофы в 1968 году, когда американский бомбардировщик, на борту которого находились четыре термоядерных бомбы, потерпел крушение около военной базы Туле — что привело к серьёзному радиоактивному загрязнению местности.Датские власти не выразили американцам никакого протеста и спустили расследование инцидента на тормозах. А королевская полиция насильно депортировала проживавших в районе расположения американских войск эскимосов — мотивируя это тем, что они могут помогать советской разведке.Вся эта история свидетельствует о том, что Дания не будет защищать Гренландию от Америки. Если американские морпехи водрузят в Нууке звёздно-полосатые флаги, датские военные сделают вид, что они по-прежнему высматривают в окрестных водах русские подводные лодки. А в Белом доме и Пентагоне чувствуют эту слабость, продолжая усиливать давление на своих бессильных европейских вассалов.Читайте также: Между двух рыжих: Гренландия от Эйрика до Дональда

