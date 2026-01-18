https://ukraina.ru/20260118/mezhdu-dvukh-ryzhikh-grenlandiya-ot-eyrika-do-donalda-1074426314.html

Между двух рыжих: Гренландия от Эйрика до Дональда

Гренландия стала камнем преткновения между Европой и США. Этому острову не впервой становится объектом территориальных споров

Всё началось с убийств. В Х веке Эйрик Рыжий со своим отцом Торвальдом покинули Норвегию из-за совершенных ими в распре убийств. Они прибыли в Исландию, где Торвальд умер. А вот его сын Эйрик так и не остепенился. Позже, в отместку за убийство собственных рабов он убил человека по имени Эйольв Дерьмо, который мстил за то, что рабы Эйрика устроили обвал, повредивший усадьбу его родича. Родственники Эйольва начали тяжбу против Эйрика, и того изгнали из Ястребиной долины.На Бычьем острове, где Эйрик в конце концов поселился, ему тоже не сиделось спокойно. Он одолжил Торгесту скамьевые доски, которые последний не вернул. Эйрик забрал доски силой. Торгест погнался за ним. В итоге в драке были убиты два сына Торгеста и ещё несколько человек.Около 980 года на тинге (народное собрание свободных людей в средневековой Скандинавии - ред.) Эйрик и его люди были объявлены вне закона. Эйрик решил покинуть Исландию."Эйрик сказал провожавшим, что намерен искать ту страну, которую видел Гуннбьёрн, сын Ульва Вороны, когда его отнесло далеко на запад в море и он открыл Гуннбьёрновы Островки. Он добавил, что вернётся к своим друзьям, если найдёт эту страну", — рассказывается в "Саге об Эйрике Рыжем".Страну Эйрик нашёл и провёл там несколько зим. Затем Эйрик вернулся в Исландию, где сначала сразился с Торгестом и потерпел от него поражение, после чего враги примирились."В то лето Эйрик поехал, чтобы поселиться в открытой им стране. Он назвал её Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну с хорошим названием", — сообщает сага.Справедливости ради стоит отметить, что викинги были не первыми людьми, ступившими на землю Гренландии. Около III тысячелетия до н.э. в Гренландию прибыли люди Саккакской культуры, которые привезли с собой первых собак. Около V века до н.э. из-за ухудшения климата Саккакская культура исчезла. Но около I века н.э. на острове обосновались люди Дорсетской культуры. Они принесли с собой гарпун и иглу. Исчезновение этой культуры датируют по-разному — от 1000 до 1500 года. Некоторые считают, что скандинавские поселенцы встречались с дорсетцами. Чуть позже скандинавов в Гренландию приходят и представители неоэскимосской культуры Туле. С ними потомки викингов встретились в конце XII— начале XIII века.В том же XI веке в в Гренландию начинает проникать христианство. Его принёс второй сын Эйрика Лейф, который был обращён в христианство норвежским королём Олафом. Вернувшись в Гренландию Лейф стал проповедовать и крестил свою мать, которая построила на острове первую церковь. Что же до отца, то тот до конца своих дней оставался язычником.Но занимался Лейф Эйрикссон не только христианизацией Гренландии. Так, он открыл Америку, основав там несколько поселений. Поначалу отношения с местными индейцами были мирными, однако затем они испортились. Ситуацию усугубили распри между поселенцами, а именно между дочерью Эйрика Рыжего Фрейдис и братьями Хельги и Финнбоги. И тут Фрейдис прибегла к коварству. Одной ночью она договорилась с братьями об обмене кораблями. Но мужу об этом не сказала, а сообщила совсем другое."Она влезает в постель с холодными ногами, и её муж Торвард просыпается и спрашивает, почему она такая холодная и мокрая. Она отвечает с яростью: "Я ходила к братьям, чтобы предложить купить у них корабль, потому что мне нужен корабль побольше. А они так рассердились, что избили меня, живого места на мне не оставили. Но ты, жалкий человечишка, конечно, не захочешь отомстить ни за мой позор, ни за свой. Я чувствую теперь, как далеко я от Гренландии! Но если ты не отомстишь, я разведусь с тобой", — рассказывает об этом "Сага о гренландцах".Торвард убил всех мужчин, а вот женщин дорезала Фрейдис. Её брат Лейф, когда узнал о случившемся, осудил сестру, оставив, правда, её в живых.В конечном итоге, скандинавам не удалось укрепиться в Америке. А вот в Гренландии всё обстояло по-другому. В 1126 году было основано епископство в Гардаре (ныне Игалику), которое подчинялось архиепископу Нидароса (ныне Тронхейм) — тогдашней столицы Норвегии. Позднее на острове появится и монастырь — Святого Фомы.Гренландия встраивается и в европейскую экономику. С 20-х годов XII столетия бивни западных атлантических моржей в Западной Европе начинают вытеснять с рынка бивни атлантических моржей восточной группы.В 1261 году Гренландия признаёт власть норвежского короля. Последний оставил гренландцам широкую автономию, а также обязался обеспечивать колонию необходимыми материалами, посылая к острову торговую экспедицию ежегодно. В обмен гренландцы стали платить королю налоги.На сцене появляется ДанияВ 1380 году Норвегия вошла в личную унию с Датским королевством. К тому времени дела в Гренландии идут не очень: похолодание, известное как Малый ледниковый период, эпидемия чумы и нашествие эскимосов. Из-за этого в 1345 году гренландцев даже освободили от уплаты церковной десятины. В 1378 году упразднили епископство в Гардаре. Последнее же письменное поселение о гренландских поселенцах относится к 1408 году — это церковная запись о браке.С конца XV века туда совершают ряд экспедиций. Вполне возможно, одну из экспедиций имел в виду президент США Дональд Трамп, вспомнивший 10 января о "датской лодке"."Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой её поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда", — заявил Трамп.С начала XVII века датские экспедиции в Гренландию организуются уже на регулярной основе.К тому времени Дания окончательно закрепляет за собой Гренландию: с 1536 года существует Датско-Норвежское королевство. В 1721 году в Гренландию отправили совместную торгово-миссионерскую экспедицию во главе с норвежским миссионером Хансом Эгеде. Датское правительство опасалось: если в Гренландии сохранились европейцы, они могли или остаться католиками или и вовсе отойти от христианства. Но потомков викингов на острове не было вот уже несколько веков. Впрочем, Эгеде не остался в накладе. Основанная им Бергенская Гренландская компания получила право на торговлю с островом. Компания, правда, через несколько лет обанкротилась.В 1734 году право на торговлю с Гренландией получил купец Якоб Северин. Он основал поселения Кристианхоб, Якобсхавн и Фредериксхоб. Датское присутствие раздражало промышлявших в тех краях голландских китобоев. 6 июня 1739 года состоялось пока единственное морское сражение в гренландских водах — между датским и голландским флотом.Датско-Норвежское королевство просуществовало до 1814 года. Распад королевства зафиксировали Кильские мирные договоры 1814 года — шведско-датский и англо-датский мирные договоры, положившие конец датско-шведской и англо-датской войне.По итогам этих договоров Дания "передавала" Норвегию Швеции. При этом у датчан оставались такие норвежские территории, как Фарерские острова, Исландия и Гренландия."Утрата заморских владений норвежской державы — Исландии, Гренландии и Фарерских островов — в 1814 году и особенно то, как эта утрата произошла, всегда отзывались в умах норвежцев болью и гневом", — заявлял в первой половине XX века премьер-министр уже независимой Норвегии Йохан Лудвиг Мовинкель.Примечательно, что к тому времени в Гренландии уже действовали местные советы. А в 1908 году были созданы два гренландских региональных совета — в Готхобе (ныне Нуук) и в Годхавне (ныне Какорток).Но получившая в 1905 году независимость Норвегия отказалась признавать датский суверенитет над Гренландией. В 1931 году председатель норвежской Арктической торговой компании Халльвар Девольд поднял норвежский флаг в посёлке Мюггбукта в восточной части острова. В том же году вышел указ норвежского короля Хокона VII об установлении норвежского суверенитета над центральной частью восточной Гренландии, которую назвали "Землёй Эйрика Рыжего".Однако в 1933 году Дания обратилась в Лигу Наций. Международный суд постановил: остров не является terra nullius — ничейной землёй, как то утверждала Норвегия. Гренландию признали частью Дании.Американские интересыКогда в 1940 году нацистская Германия оккупировала Данию, управляющие Южной и Северной Гренландией Эске Брун и Аксель Сване, сославшись на чрезвычайный пункт закона 1925 года, определяющего порядок управления Гренландией, объявили Гренландию самоуправляющейся территорией. Они считали, что это отвечает интересам колонии: Дания была оккупирована. При этом военно-морской флот Великобритании перехватывал практически все суда, направлявшиеся из контролируемой немцами Европы. Брун и Сване координировали свои действия с послом Дании в США Хенриком Кауфманом и Госдепом США. Помнили они и об американской декларации 1920 года, утверждавшей, что ни одна третья нация не будет принята в качестве суверена в Гренландии.Американцев же интересовало не только географическое положение Гренладии, но и добывавшееся там стратегическое сырьё — криолит, который использовался при производстве алюминия.В апреле 1941 года Кауфман, вопреки указаниям своего правительство, подписал исполнительное соглашение с госсекретарём Корделлом Халлом, разрешив присутствие на острове американских войск. Тем сама Гренландия стала де-факто протекторатом США. В декабре того же года сразу после США Гренландия вступила в войну против стран Оси. С того же года в Гренландии начала действовать американская авиабаза Туле — самая северная американская база (среди прочего, она "засветилась" в американской комедии 1996 года "Сержант Билко" со Стивом Мартином в главной роли. Именно на Туле дважды отправляли антогониста фильма — майора Колина Торна).В мае 1945 года после освобождения Дании администрация Гренландии сдала свои чрезвычайные полномочия. Остров вернулся под датский контроль. Посол Кауфман вернулся в Копенгаген, с него сняли обвинения в госизмене, а датский парламент ратифицировал заключённое в 1941 году соглашение с США. В 1951 году его заменили новым договором по базам.К тому времени американцы попытались купить у датчан Гренландию. Соответствующее предложение поступило в 1946 году. США предложили за остров $100 млн, но в Дании этим не прельстились. В 1967 году Дания снова отклонила американский запрос. Примечательно, что тогда американцев интересовали не столько ресурсы, сколько географическое положение острова: базы на острове позволяли контролировать морские пути, которые связывали советские океанские порты в Арктике с Атлантикой. Кроме того, Гренландия оказалось удобна для развёртывания систем раннего предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет.К тому времени Гренландия стала равноправной частью Датского королевства — в 1953 году остров получил двух представителей в Фолькетинге.В 1979 был принят закон о самоуправлении Гренландии, что позволило последней выйти из Европейского экономического сообщества в 1985 году. Также на острове датские названия заменили на местные. В 1985 году у Гренландии появился и свой флаг. В 2008 году Гренландия перешла от самоуправления к расширенной автономии.При этом идеи полной независимости от Дании не слишком популярны в Гренландии, невзирая на довольно непростую историю взаимоотношений инуитов с датчанами.Трамп обратил внимание на Гренландию ещё во время своего первого президентского срока. В 2019 году он предлагал купить остров, но ему заявили, что тот не продаётся. Сегодня же, во время своего второго президентского срока, Трамп выступает с позиции силы."Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", — пригрозил Трамп 16 января.На фоне угроз Трампа шесть стран Европы решили отправить военных в Гренландию. Среди них Франция, Германия, Швеция и Норвегия. Впрочем, перебрасываемый контингент невелик: больше всего военных отправит Франция, и это 15 человек. Возглавившая миссию Германия — 13 бойцов, а Норвегия и вовсе ограничилась двумя военными — что куда как меньше числа норвежцев, впервые ступивших на землю Гренландии под предводительством Эйрика Рыжего.Экспертная оценка происходящего с Гренландией — в интервью Дениса Рудометова с политологом Олегом Неменским "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине".

