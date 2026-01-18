https://ukraina.ru/20260118/sginet-li-fashistskiy-rezhim-zelenskogo-vmeste-so-starym-miroporyadkom-eksperty-i-politiki-o-1074445379.html

"Сгинет ли фашистский режим Зеленского вместе со старым миропорядком?" Эксперты и политики о происходящем

В экспертном сообществе обсуждают обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и видят в этом усиление внутренней борьбы в "элитах" киевского режима. Думают и о том, кому выгоден демонтаж старого миропорядка и каким может быть миропорядок новый

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074273174_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_e9df1858914d541664e05b08b3000bcc.jpg

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозапись беседы Юлии Тимошенко с депутатом Рады, в которой обсуждалась оплата за голосования в парламенте. Лидеру "Батькивщины" предъявлены обвинения, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).Сама Тимошенко заявила, что на записи не её голос, а найденные средства — её личные сбережения. Она выступила с обвинениями в адрес Зеленского, заявив, что тот зачищает конкурентов, и пообещала бороться с коррупцией, которая, по её словам, "охватила все ветви власти".Ничего удивительного в этом нет. Как заявил РИА Новости экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, стоит в чём-то обвинить Юлию Тимошенко, как "она сразу же становится оппозиционером к действующей власти".И на этот раз лидер "Батькивщины" не подвела: на заседании суда в пятницу она назвала режим Зеленского "фашистским"."Даже если они будут силой выводить меня с Украины, я никуда не поеду (…) Я буду тут до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима", — заявила Тимошенко, убеждая суд в том, что не сбежит. Суд, однако, назначил залог в размере 33,3 млн гривен (около 800 тысяч долларов) и обязал сдать загранпаспорта, чтобы она точно не уехала.Что касается определения режима Зеленского как фашистского, по сути — верного, то журналист издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил: "Достаточно странно слышать такую фразу от лидера "оранжевой революции", воспитавшей в своей партии ряд откровенных нацистов. Тимошенко с 1990-х годов делала ставку именно на националистов и фашистский режим — это и её заслуга".Ранее Юлия Тимошенко оправдывалась в Верховной Раде. Однако, по словам Николая Азарова, в эти оправдания в парламенте никто не верит, ведь там её знают "как облупленную" — кому-то она давала взятки, кто-то давал ей.В то же время встречные обвинения Тимошенко в адрес Зеленского абсолютно очевидны, а сам он и его окружение давно находятся в поле зрения НАБУ и САП, отметил Азаров.А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что политически ослабевшая в последние годы Тимошенко, видимо, решила, что ей пора вернуться в игру, выборы ведь возможны. Но оказалась не нужной американцам, поэтому те решили "сбросить" её карту.Впрочем, НАБУ и САП — это не о борьбе с коррупцией, а о контроле над ней, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. В эфире канала Politeka он напомнил, что Тимошенко всё уже перевидала, с наскока её не взять — и в данном случае рано говорить о конце её политической карьеры. Эксперт предположил, что и в других фракциях люди не живут "на зарплату" и предложил спрашивать со всех в равной мере, подчеркнув, что сидящих без света и тепла украинцев коррупция окружает со всех сторон.В то же время издание "Страна" со ссылкой на свой источник отмечает, что обыски НАБУ у Тимошенко являются частью работы "антизеленской оппозиции", стремящейся переформатировать Раду под себя, действуя при этом не через подкуп, но путём давления на депутатов через НАБУ и САП. В данном случае, по мнению источника издания, речь идёт о попытке перетянуть в "антизеленскую оппозицию" партию "Батькивщина".Отметим, некоторые СМИ на Украине рассматривают Юлию Тимошенко как возможного кандидата на президентских выборах (если они состоятся).В свою очередь, Спивак призвал украинцев трезвее относиться к происходящему. По его мнению, Тимошенко выпутается, ей ведь не впервой, а всей этой историей просто переключают внимание граждан от произвола ТЦК (аналог военкомата — ред.) и других важных проблем.А коррупция в стране есть, и вот обнаружен "главный её очаг" — офис "Батькивщины", вот в этом и была вся задача, считает эксперт.То, от чего отвлекают внимание украинцев, от этого не перестаёт существовать. Шторм в мировой политике набирает силу, привычный мировой порядок рушится (по крайней мере, так это многие воспринимают).Украинский политолог Руслан Бортник считает, что старый миропорядок демонтируют с одной стороны Трамп и США, уставшие от нагрузки монополярности, с другой стороны — Россия.РФ формально — правопреемница Советского Союза, но на деле не получила его полномочий, пояснил Бортник. Поэтому, по его словам, США и РФ "вместе заинтересованы в деконструкции старого мирового порядка и выстраивании нового".А выстраивается новый миропорядок не голосованием в Лиге наций или ООН, а в результате поиска баланса сил. После успеха в Венесуэле Трамп вспомнил о Мексике и Гренландии, вообще он "будет жёстко устанавливать свой порядок в Западном полушарии", считает эксперт.По его мнению, выстраивание нового миропорядка может занять несколько десятилетий — "мы вступили в эпоху полноценного передела сфер влияния в мире, где сильный будет пытаться взять своё, не взирая ни на что (…), ну, а слабый будет довольствоваться крохами или тем местом, которое ему будет уготовлено сильным противником".Что касается перспектив Украины, то Бортник подчеркнул, что, по его мнению, у Киева есть только две красные линии — нужно сохранить государственность Украины и сохранить как можно больше жизней украинцев.Для этого нужен мир. И если Зеленский, вопреки давлению Вашингтона (почему-то многие считают, что США выступают за мир — авт.), не готов что-то нужное подписать, нужна политическая перезагрузка, нужны выборы — надо выбрать политика, который сможет нужную бумагу подписать. Так как для Киева потерять поддержку США и означает потерять государственность, считает эксперт.На эту тему — Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

