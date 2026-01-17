https://ukraina.ru/20260117/vdrug-uvidela-na-ukraine-fashistskiy-rezhim-kak-razvivaetsya-delo-protiv-yulii-timoshenko-1074431755.html

Вдруг увидела на Украине фашистский режим. Как развивается дело против Юлии Тимошенко

Вдруг увидела на Украине фашистский режим. Как развивается дело против Юлии Тимошенко - 17.01.2026 Украина.ру

Вдруг увидела на Украине фашистский режим. Как развивается дело против Юлии Тимошенко

В пятницу 16 января лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко прибыла в Высший антикоррупционный суд, где ей избирали меру пресечения. По итогам ей присудили залог в размере 33 миллионов гривен из запрета на общение с 66 депутатами

2026-01-17T11:35

2026-01-17T11:35

2026-01-17T11:35

эксклюзив

украина

сша

россия

юлия тимошенко

михаил федоров

денис шмыгаль

рада

батькивщина

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074399222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f2fb4557e8b05fdec5ad178c75385f1.jpg

Ранее у неё были проведены обыски, в ходе которых был изъят iPhone 13. Также было изъято шесть телефонов, но, по словам прокурора, обвиняемая отказалась сообщить пароль, что расценивается как отказ от сотрудничества со следствием. Были найдены также 40 тысяч долларов. Сама Тимошенко называет эти деньги компенсацией из США, которую она получила за преследование её Януковичем.Подозревают её в подкупе народных депутатов. По версии следствия, Тимошенко "инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".Согласно опубликованному разговору, указания депутатам давались относительно голосования по отставке Василия Малюка* с поста главы СБУ, а также увольнения Михаила Фёдорова и Дениса Шмыгаля с постов министра цифровой трансформации и министра обороны соответственно.Прокурор заявил, что в личной сумке Тимошенко нашли папку синего цвета, в которой были документы с именами "слуг народа" и отметками по голосованию.Депутаты Рады говорят, что был некий их коллега-провокатор, который сам предлагал Тимошенко сделку. Следователи засекретили его имя, но говорят, что лидер "Батькивщины" предлагала ежемесячно 10 тысяч долларов за нужные голосования в Раде.Тимошенко утверждает, что это "слуга народа" Игорь Копытин, против которого ранее тоже были выдвинуты подозрения в коррупции. Тимошенко рассказала, что Копытин "напрашивался на встречу" с ней, при этом заверила, что в тех разговорах "нет ни одного слова о каких-либо финансах".Тимошенко в суде заявила, что никогда не вела диалогов, которые были опубликованы на записях НАБУ. Она говорит, что даже не знает нардепов, которые фигурируют на плёнках. Однако её адвокаты уверяют, что Тимошенко, по сути, хотела обмануть депутатов и просто пошутила про деньги, которые им должны дать за голосование. То есть имеется некоторое противоречие в показаниях.Ранее она же объясняла обыски у неё приближением выборов. "Похоже, выборы ближе, чем казалось. Началась зачистка конкурентов", — говорит Тимошенко. Также она заявила, что последующие пять лет станут последними для Украины, поскольку в стране всем будут управлять корпорации, а украинский народ "развеется по всему миру".Следующая избирательная кампания, с пафосом говорит Тимошенко в суде, будет не про "Восток против Запада", она будет про то, кто будет стоять за суверенную страну, а кто будет марионетками в гибридной колонии.Тимошенко в своё время выступала против открытия рынка земли и продажи недр западным компаниям, так как ориентируется преимущественно на украинских олигархов. Однако в этом может быть и одна из причин атаки антикоррупционных структур, за которыми стоят интересы западных посольств.Нардеп Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, утверждает, что Тимошенко — это тот потенциальный технический спикер, который может подписать любое соглашение с Россией, поэтому "соросята" и НАБУ её и "сбивают". Он считает, что идёт системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны.Ранее Тимошенко несколько раз пыталась проявить "преданность" Дональду Трампу и искала с ним встречи. Антикоррупционные структуры Украины находятся под контролем кругов, близких к Демократической партии США.Блогер Анатолий Шарий считает, что Тимошенко сейчас рассматривает это судебное производство как возможность начала витка нового политического пиара."По сути, её технологи придумали единственно верный выход из ситуации. Бабушка отлично понимает, что на ближайшие 3–4 года у неё маячат допросы, очные ставки, камера и прочие неприятности. И она с этим смирилась бы, потому что она прекрасно понимает, что влипла по полной. Но за её спиной стоит фракция, и она должна фракции показывать, что у них есть перспектива", — пишет Шарий.Украинское издание "Страна" пишет, что существуют две версии причин атак со стороны НАБУ. Первая гласит, что действия НАБУ и САП были согласованы с Банковой с целью "дисциплинирования" "слуг народа" — мол, спровоцировать Тимошенко на попытку подкупа, затем вручить подозрение, чтоб другим неповадно было перекупать депутатов.По второй версии Тимошенко пыталась срывать голосование за министров, наоборот, по согласованию с Банковой, которая хотела чужими руками не допустить назначение Шмыгаля и Фёдорова, которых у Зеленского считают недостаточно лояльными.В своих резких политических заявлениях после обысков НАБУ Тимошенко стала называть режим Зеленского полностью коррумпированным и фашистским (чего ранее не замечала). "Я буду здесь до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого фашистского режима", — с пафосом заявила лидер "Батькивщины". Достаточно странно слышать такую фразу от лидера "оранжевой революции", воспитавшей в своей партии ряд откровенных нацистов. Тимошенко с 1990-х годов делала ставку именно на националистов и фашистский режим — это и её заслуга.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Критикует коррупцию и антикоррупционеров. Чем занимается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, сша, россия, юлия тимошенко, михаил федоров, денис шмыгаль, рада, батькивщина, набу