https://ukraina.ru/20260118/osvobozhdenie-odessy-voennyy-ekspert-zayavil-chto-plan-operatsii-uzhe-lezhit-na-stole-genshtaba-1074388788.html

Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"

Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба" - 18.01.2026 Украина.ру

Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"

План операции по освобождению Одессы и отрезанию Украины от Черного моря, возможно, уже находится в разработке Генштаба. Ключ к городу лежит на суше, а бои в районе Орехова являются частью подготовки к реализации этого замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2026-01-18T05:45

2026-01-18T05:45

2026-01-18T05:45

новости

одесса

украина

черное море

генштаб

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_5305e1830a50b822589a47ed04807b4e.jpg.webp

Комментируя развитие ситуации на Черном море, Леонков обозначил последовательность ответных мер. Первый этап – удары по местам производства и хранения БЭКов ВСУ, второй этап – удары по судам, которые занимаются материально-техническим снабжением Украины, сказал он.Он пояснил, что в случае продолжения украинских атак последует третий этап. "А если не одумается, наступит третий этап – отрезание Украины от Черного моря. То есть освобождение Одессы лежит в виде плана операции на столе нашего Генштаба", — сказал Леонков.На вопрос о тактике наступления на город эксперт ответил, ссылаясь на исторический опыт. "Наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны освобождали Одессу с суши. Когда освободили Запорожье, открывался оперативный простор. Сначала Запорожье, потом Херсон, потом покатились до Одессы", — заявил он. Активные боевые действия, которые ведутся сейчас в районе Орехова, преследуют именно эту цель, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.

одесса

украина

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, черное море, генштаб, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, прогноз, прогнозы по украине, прогноз войны на украине, спецоперация, война, война на украине