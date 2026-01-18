Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба" - 18.01.2026 Украина.ру
Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"
Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба" - 18.01.2026 Украина.ру
Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"
План операции по освобождению Одессы и отрезанию Украины от Черного моря, возможно, уже находится в разработке Генштаба. Ключ к городу лежит на суше, а бои в районе Орехова являются частью подготовки к реализации этого замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2026-01-18T05:45
2026-01-18T05:45
Комментируя развитие ситуации на Черном море, Леонков обозначил последовательность ответных мер. Первый этап – удары по местам производства и хранения БЭКов ВСУ, второй этап – удары по судам, которые занимаются материально-техническим снабжением Украины, сказал он.Он пояснил, что в случае продолжения украинских атак последует третий этап. "А если не одумается, наступит третий этап – отрезание Украины от Черного моря. То есть освобождение Одессы лежит в виде плана операции на столе нашего Генштаба", — сказал Леонков.На вопрос о тактике наступления на город эксперт ответил, ссылаясь на исторический опыт. "Наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны освобождали Одессу с суши. Когда освободили Запорожье, открывался оперативный простор. Сначала Запорожье, потом Херсон, потом покатились до Одессы", — заявил он. Активные боевые действия, которые ведутся сейчас в районе Орехова, преследуют именно эту цель, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.
Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"

05:45 18.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
План операции по освобождению Одессы и отрезанию Украины от Черного моря, возможно, уже находится в разработке Генштаба. Ключ к городу лежит на суше, а бои в районе Орехова являются частью подготовки к реализации этого замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Комментируя развитие ситуации на Черном море, Леонков обозначил последовательность ответных мер. Первый этап – удары по местам производства и хранения БЭКов ВСУ, второй этап – удары по судам, которые занимаются материально-техническим снабжением Украины, сказал он.
"Это сейчас и происходит. "Рубикон" демонстрирует кадры, как они атакуют балкеры и танкеры", — заявил аналитик.
Он пояснил, что в случае продолжения украинских атак последует третий этап. "А если не одумается, наступит третий этап – отрезание Украины от Черного моря. То есть освобождение Одессы лежит в виде плана операции на столе нашего Генштаба", — сказал Леонков.
На вопрос о тактике наступления на город эксперт ответил, ссылаясь на исторический опыт. "Наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны освобождали Одессу с суши. Когда освободили Запорожье, открывался оперативный простор. Сначала Запорожье, потом Херсон, потом покатились до Одессы", — заявил он.
Активные боевые действия, которые ведутся сейчас в районе Орехова, преследуют именно эту цель, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния