Немцы решили бежать из Гренландии. Итоги 18 января

Военнослужащие бундесвера получили приказ покинуть Гренландию. В Европе размышляют над ответом на американские пошлины

Немецкое издание Bild сообщило, что разведывательная группа бундесвера тайно покидает Гренландию. Речь о 15 солдатах и офицерах бундесвера во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули.Ранее, в субботу, 17 января, объявили, что солдаты останутся дольше, чем планировалось, однако на следующий день немецкие военные покидают страну без каких-либо объявлений, уведомлений или других объяснений, сообщило издание.По информации Bild, приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром. Никаких объяснений находящимся в Гренландии военнослужащим дано не было. Военным пришлось срочно отменить все запланированные встречи.В то же время агентство Reuters со ссылкой на представителя командования сообщило, что разведывательная миссия не была прервана, она "выполнена в соответствии с приказом"."Результаты удовлетворили всех, и в настоящее время в Германии проводится их оценка", — заявил источник агентства.При этом он не уточнил, когда именно немецкие солдаты вернутся в Германию.Позднее представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke заявил, что сотрудничество с датскими коллегами было "очень позитивным и конструктивным"."Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами", — отметил он.Ранее целью визита в Гренландию 15 немецких военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота называлось проведение учений и изучение потенциальных возможностей для будущего развёртывания войск. При этом утверждалось, что визит проходит в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Немецкие военные были отправлены в Гренландию после того, как в среду в Вашингтоне провалилась встреча министров иностранных дел Дании, Гренландии и США.Приказ немецким военным возвращаться домой прокомментировали в России."Разведгруппа из 15 человек погрузилась на самолёт пассажирских авиалиний и отправилась восвояси. Решение было принято без официальных объяснений со стороны германской стороны. Видимо, наразведывали что-то такое, от чего прежняя бравада испарилась. Белого медведя увидели? Американский B-52 на бреющем мимо пролетел? Местная кухня не понравилась? Или Берлин напугала угроза Трампа ввести против "бунтовщиков" пошлины? Уже подсчитали, что дополнительные 10-процентные пошлины на европейский экспорт обойдутся для Германии убытками в 15 миллиардов евро ежегодно. Призадумаешься тут, надо ли выёживаться на своего главного торгового партнера", — отметил российский военкор, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.Он также обратил внимание, что другие европейские военные пока остаются на острове."Защитники Гренландии из Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании примеру Германии пока не последовали и продолжают оставаться на острове. Погода, наверное, нелетная. Впрочем, время у них есть до 1 февраля — именно с этого дня Трамп обещал ввести тарифы, если вассалы не придут в чувство", — отметил Коц.Тем временем в Европе призвали к дипломатическому решению конфликта вокруг Гренландии, в т.ч. и вопроса с пошлинами.Так, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, которая не отвечает ничьим интересам."До вступления пошлин в силу остались ещё две недели, а это значит, что у нас есть время для достижения дипломатического решения. И я считаю, что мы должны это сделать, потому что в конечном итоге, если мы начнем эскалацию конфликта с американцами, это не в чьих интересах", — заявил Брекелманс в эфире телеканала NPO 1 18 января.Он подчеркнул, что европейские страны должны вместе предотвратить такой сценарий.Министр напомнил, что когда президент США Дональд Трамп хочет чего-то добиться, он вводит пошлины или угрожает это сделать, поэтому еще есть возможность урегулировать ситуацию.Однако не все готовы поддаваться давлению США. Так, Союз машиностроителей Германии (VDMA) призвал Европейскую комиссию рассмотреть возможность использования инструмента для защиты от экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI)."Европейская комиссия должна изучить возможность использования инструмента для защиты от принуждения. Этот инструмент позволяет ЕС принимать контрмеры в случаях, когда экономическое давление оказывается с целью принуждения к принятию политических решений", — отметил президент VDMA Бертрам Кавлат.По его словам, Европа не должна позволять себя шантажировать, в том числе со стороны США. Гренландия является частью Европы и должна оставаться таковой, добавил он."Если ЕС уступит в этом вопросе, это лишь подтолкнет американского президента к выдвижению следующего абсурдного требования и угрозе введения новых пошлин", — указал Кавлат.Он подчеркнул, что европейский машиностроительный сектор уже сильно пострадал от американских пошлин, поскольку большое количество продукции облагается пошлинами на сталь и алюминий.Ранее, 17 января, президент США Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединёнными Штатами.Позднее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп присматривается ещё к одной цели в Арктике."Трамп в частном порядке усиливает свое внимание к еще одной цели в Западном полушарии, всё чаще жалуясь в последние недели своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике... В частных разговорах президент все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада не в состоянии защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая", — отмечалось в публикации канала.Как отмечается, американские чиновники заявили, что Трамп не стремится купить Канаду. Согласно информации источников телеканала, американские чиновники ведут переговоры с канадцами о способах расширения сотрудничества между их вооружёнными силами в Арктике. При этом чиновники заявили, что вопрос о размещении американских войск на северной границе Канады не обсуждается.О нюансах украинской политики - в статье Михаила Павлива "Настоящая причина подозрения Тимошенко".

