Настоящая причина подозрения Тимошенко

Пропало всё! Каждый, кто хоть сколько ни будь знаком с украинской политикой и хоть немного за ней следит, прекрасно знает эту фразу мем Юлии Тимошенко. Ещё в бытность её премьер-министром Украины, когда у неё с телесуфлёра пропал текст, этот возглас разошёлся очень широко и до сих пор ей вспоминается.

И вот, кажется, настал тот самый момент, когда Юлии Владимировне самое время процитировать саму себя. Пропало всё!Следователи НАБУ и САП пришли к Тимошенко и целую ночь провели у неё в кабинете и в помещениях офиса партии Батькивщина. Это комплекс зданий на улице Туровской на Подоле, где уже больше двух десятков лет располагаются и личные помещения Тимошенко, и её офис, и офис партии, и офис парламентской фракции. Там же в своё время находился офис печально известного украинского сайта "Цензор" Юрия Бутусова, принадлежавший тогдашнему ближайшему соратнику Тимошенко Турчинову. В общем, ещё та обитель зла, прости Господи. Именно там отработали следователи НАБУ и вручили Юлии Тимошенко подозрение.Теперь о причинах произошедшего. И на Украине, и практически тотально в российских медиа сейчас циркулирует одна ключевая версия. Её ретранслируют, перепечатывают, публикуют почти как собственную. Комментаторы утверждают, что всё это якобы связано с голосованиями за отставку и назначения министров, прежде всего с фигурой Шмыгаля и Фёдорова, а также с отставкой Малюка*, главы СБУ. Эту версию предложили и продолжают активно отстаивать, журналисты украинского сайта Страна UA.Я с уважением отношусь и к Игорю Гужве, и к Денису Рафаэльскому собственнику и шеф редактору издания. Тем более что они давно уже не на Украине и могут свободно излагать своё видение происходящего. Но в данном конкретном случае версия о том, что происходящее связано с работой на Банковую и историей вокруг Малюка в первую очередь, критики не выдерживает. Даже записанный разговор Тимошенко, подтверждает это. Там Тимошенко прямо говорит о необходимости завалить большинство. Это вообще не про Банковую.Ещё в ноябре и декабре я не раз рассказывал о том, что готовится переформатирование большинства в украинском парламенте. Готовится смена президиума Верховной Рады и смена спикера. Для этого ведётся системная и последовательная работа с депутатскими фракциями, группами, неформальными объединениями внутри фракций, а также с теми людьми, которых принято называть украинскими олигархами, стоящими за этими группами. Или, если угодно, олигархами второго эшелона. Во многом эта конструкция уже готова. Именно поэтому я уже в нынешнем январе говорил о том, что даже по заявлениям Зеленского и Арахамии к концу февраля должен быть подготовлен закон о выборах в условиях военного положения, вероятно в связке с законом о референдуме. И по моей информации, входить в возможную избирательную кампанию Украина будет уже с совершенно другой конфигурацией парламента. Как минимум с другим президиумом. И, вероятно, речь идёт о Давиде Арахамии как о будущем спикере.Ещё тогда, в ноябре и декабре, я говорил, что у посольства Соединённых Штатов и антизеленской коалиции в целом всё складывается неплохо. В том числе и за счёт фронды против Зеленского внутри его собственной фракции Слуга народа и в его ближайшем окружении, фактическими лидерами которого являются Арахамия и Фёдоров. Но уже тогда я подчёркивал, что есть важный нюанс. Две фигуры, условно говоря дедушка и бабушка украинской политики (по сравнению с нынешними персонажами), а именно Порошенко* и Тимошенко начали мутить воду и вставлять палки в колёса всей этой конструкции. Именно в этой логике и следует рассматривать произошедшее.А дело здесь в том, что в возможную будущую переформатированную коалицию возьмут далеко не всех депутатов фракции Слуга народа. Часть из них по прежнему ориентированы на Зеленского и Ермака. Не все, далеко не все, но такая группа есть. Более того, заметная часть "слуг", если говорить прямо, с точки зрения функциональности как парламентариев, как законотворцев, как исполнителей воли Банковой или других центров силы, представляет собой величину ничтожную. Это люди, которые в украинской политике не задержатся и второго срока не получат. Те самые, набранные по объявлению в 2019 году, когда Слуга народа формировала монобольшинство. Все прекрасно помнят, как тогда проходили эти выборы.В результате заговорщикам при поддержке Штатов пришлось искать голоса за пределами фракции "Слуга народа". Часть голосов, разумеется, даёт депутатская фракция Голос, хотя их там немного. Согласовано сотрудничество и с депутатской группой "Довира", ориентированной на аграрного олигарха Веревского, владельца Kernel Group. По большей части всё согласовано и с большинством депутатов группы "За майбутнє", или как их в кулуарах называют "За майбах". Это группа, ориентированна на Коломойского* и Авакова*, а также частично на хозяев Одессы (тех самых персонажей, которые давно сидят в Лондоне). Кроме того, речь шла и об отдельных депутатах из других фракций и групп. Но ключевой момент заключается в следующем. Переформатирование парламента, даже если не говорить о новом большинстве, а хотя бы о переформатировании президиума и обеспечении управляемости Верховной Рады, невозможно без фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" и без фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина". Не хватает надежного запаса голосов. И именно они, повторюсь, начали крайне нагло торговаться.Ну и, что называется, допрыгалась Юлия Владимировна. Как в той самой фразе из советского кинематографа про "танцевала рыба с раком". Вот это именно та история. Дотанцевались. И то, что пока ничего подобного не произошло с Порошенко, это лишь вопрос времени, если он не сделает выводы. Юлии Владимировне теперь есть о чём крепко подумать, потому что подозрение она уже получила. Я уверен, что в подвешенном состоянии находятся и те, кто с ней давно и плотно работают.Да, пикантный момент. Депутат "торпеда" от НАБУ, Игорь Копытин, входит в группу Давида Арахамии, а так же близок с Будановым*. То есть к нынешней администрации в Вашингтоне. Совпадение? - Не думаю! И то, что мы сейчас наблюдаем, это не межвидовая борьба в украинском парламенте. Это не удар антизеленской коалиции по Тимошенко, которая якобы сотрудничает с Банковой. Это удар со стороны Соединённых Штатов и той части команды администрации Трампа, которая отвечает за переформатирование будущей украинской политики. Речь идёт о людях, связанных прежде всего с Джей Ди Вэнсом. Именно он отвечает перед Трампом за внутриукраинское направление.Соответственно, это не внутренняя парламентская разборка, а вполне себе американские действия, направленные на то, чтобы усмирить Порошенко и Тимошенко и не дать им мешать предстоящему переформатированию. А мешали они не из идейных соображений. Не потому, что они, как говорится, "баба яга против". Люди они предельно циничные и меркантильные. Их интересовали конкретные бонусы. Посты в министерствах, должности замминистров, комитеты Верховной Рады, включая самый жирный бюджетный. А для Тимошенко в идеале либо пост спикера, либо хотя бы вице-спикера. Думаю, сейчас их взгляды на ситуацию могут резко изменятся.Происходящее в очередной раз демонстрирует, что американцы взялись за украинский кейс всерьёз. И все аргументы в стиле "да уже всё решили", "да уже приказали Зеленскому", "да уже ввели санкции", "да уже ударили по нему через НАБУ", не работают. Так это не делается. Тем более мы все понимаем контекст. Выборы в Конгресс, уязвимость Трампа по украинскому вопросу, давление глобалистов и глобалистских медиа, которые его нещадно атакуют за любые шаги по Украине. Всё это напрямую отражается на внутренней политике США. Поэтому Трамп не может действовать в лоб. Он действует опосредованно. Тем более у него под боком Венесуэла, Гренландия, Мексика, Куба, Иран. Украинский кейс для него лишь один из элементов. Но при этом шаг за шагом, без суеты, в логике духа Анкориджа, идёт переформатирование украинской политики, изоляция Зеленского и подготовка выборов для появления легитимного подписанта, который сможет подписать мирные соглашения.Когда это произойдёт, не будем торопиться с датами. В середине года, в конце года, в начале следующего года. Но это произойдёт. И именно в этой логике, если угодно – "в духе Анкориджа" и прилетело Юлии Владимировне.Другие подробности с ситуацией, возникшей по отношению к Тимошенко - в статье Дмитрия Ковалевича "Вдруг увидела на Украине фашистский режим. Как развивается дело против Юлии Тимошенко"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

