Миллионы долларов для одноклассника Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 января

Украинский бизнесмен рассказал о коррупции в СБУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074457310_0:546:928:1068_1920x0_80_0_0_0ef2ebc5ea8a3140a28999392f86c74c.jpg.webp

Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки другу детства Владимира Зеленского Ивану Баканову тогда, когда последний возглавлял Службу безопасности Украины. Своё заявление Ваганян сделал в интервью бывшему народному депутату Украины Бориславу Берёзе*. Ваганян подчеркнул: разделить Баканова и лишённого Зеленским генеральского звания Андрея Наумова — бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины — невозможно."Фактически СБУ руководил Наумов, а Баканов был посредником между ним и Зеленским", - подчеркнул Ваганян.По его словам, "любые вопросы решались звонком Наумову". Бизнесмен указал, что Баканов был лишь номинальным главой СБУ. Наумов же расставил своих людей на всех уровнях спецслужбы."Чтобы понять, насколько близкими были наши отношения: на моей свадьбе в 2021 году присутствовали Наумов, Владимир Бурзак, Роман Коваль, Александр Акст, Андрей Свинцицкий и Кирилл Гарник", — пояснил Ваганян степень своей близости к руководству СБУ.Что до Акста, то он, по словам бизнесмена, "был ключевым звеном в контрабанде и фактическим "кошельком" СБУ".Таким образом, через Акста Наумов и Баканов получали "сотни миллионов гривен ежемесячно"."Из-за близких отношений я был "вхож" в СБУ 24/7, имел карты доступа, спокойно заезжал на территорию с автомобилями охраны. Я еженедельно или ежемесячно приносил процент от моей предпринимательской деятельности", — указал Ваганян.По его словам, сам он ежемесячно привозил Баканову и Наумову "миллионы долларов". Подчас суммы доходили до $10 млн. Ваганян подчеркнул: он был не единственным таким бизнесменом. Также Ваганян поделился фото, на котором был запечатлён в т.ч. и Баканов рядом с пачками денег.Также бизнесмен сообщил, что Баканов и Наумов получали долю прибыли за гарантии беспрепятственной работы бизнеса по экспорту зерна."Сначала это были подарки: мебель, автомобили, бронированные машины, дорогие украшения, позже — фиксированный процент от прибыли: от 30% до 50%", — отметил он.Также, по словам Ваганяна, руководство СБУ активно использовало санкции как метод шантажа и обогащения. Так, за снятие, наложение или отсрочку санкций можно было заплатить. В качестве примера Ваганян привёл историю днепропетровского бизнесмена Вадима Ермолаева, входящего в сотню богатейших людей Украины. Тот в 2021 году избежал санкций благодаря "помощи" Баканова и Наумова. Кроме того, по словам Ваганяна, сын Ермолаева курирует работу мошеннических колл-центров в Днепропетровске. При этом Ермолаева прикрывает СБУ, Офис президента и МВД.Сам Ваганян пытался жаловаться Зеленскому на Баканова, но это не помогло.Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. В 2020 году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. За несколько часов до начала СВО Наумов покинул Украину. При этом за несколько недель до этого Наумов вывез свою семью из страны.Как сообщал ряд источников, в первые месяцы СВО Наумов находился в Германии. При этом жил он там вместе с тогдашним главой СБУ и другом детства Зеленского Иваном Бакановым. Украинский журналист Юрий Бутусов* (внесён в список иноагентов — Ред.) заявил, что Наумов - "правая рука" и друг главы Баканова, источники издания "Украинская правда" и вовсе называли его "кошельком" друга детства Зеленского. В апреле 2022 года Зеленский лишил Наумова звания генерала.В июне 2022 года на пограничном пункте "Прешево" на выезде из Сербии в Северную Македонию в автомобиле BMW X6, в котором ехал Наумов, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество: €593 тыс., $120 тыс. и 2 изумруда стоимостью по €6,4 тыс. каждый.Бывший генерал СБУ объяснил, что это имущество является собственностью его близких, в частности часть денег была одолжена его отцом у знакомого. Однако украинское Национальное агентство по противодействию коррупции заявило, что финансовой возможности одолжить такие средства заёмщик не имел. На Украине Наумова обвинили в коррупции на сумму, более, чем 32,7 млн грн. (около 62,5 млн руб. — Ред.).В июле 2022 года Высший суд города Ниш в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова, а Апелляционный суд в Нише впоследствии подтвердил это решение.Решение по делу Наумова об отмывании средств сербский суд огласил в сентябре 2023 года, осудив экс-генерала СБУ на год лишения свободы. К тому времени Наумов практически уже отбыл годичный срок заключения. 3 января 2024 года стало известно, что Наумов вышел на свободу.Что же до Баканова, то после снятия с должности главы СБУ в его отношении никаких расследований не велось.Обстрелы и налётыУтром 18 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 17 января до 07:00 по московскому времени 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 23 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, 4 – над территорией Астраханской области, 4 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Рязанской области, 1 – над территорией Ставропольского края, 1 – над территорией Республики Крым, 1 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Костогрызово — 3; Новая Каховка — 6; Голая Пристань — 5; Днепряны — 2; Алёшки — 3", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Горностаевка и Алёшки.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 18 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 3 беспилотника. Последствий нет", — указывалось в публикации.Над Белгородом сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Повреждены 2 квартиры в 2 МКД и 5 автомобилей.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Разумное, Северный, сёлам Беломестное, Ерик, Новая Деревня, Пуляевка, Репное, Солнцевка, Старая Нелидовка, Стрелецкое, Таврово, Топлинка, Щетиновка и Ясные Зори совершены атаки 35 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. Также над округом сбиты две воздушные цели."В селе Таврово в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждён автомобиль. В селе Ясные Зори повреждён объект инфраструктуры, в селе Таврово — 4 частных дома. Вследствие падения обломков сбитых БПЛА в селе Драгунское и посёлке Разумное повреждены по одному частному дому", — сообщил губернатор.Над Борисовским округом сбиты 5 беспилотников. Без повреждений.В Валуйском округе село Борки подверглось обстрелу с применением 6 боеприпасов. Также в округе системой ПВО сбит один беспилотник. Последствий нет."В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона повреждено частное домовладение. Также над округом сбиты 5 БПЛА самолётного типа", — отмечалось в сводке.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, 5 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены МКД, 2 частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля, в селе Почаево — машина, в селе Новостроевка-Первая — частный дом.Город Губкин атакован одним беспилотником — повреждён частный дом. Кроме того, над округом сбиты 17 БПЛА. В результате падения обломков в селе Никаноровка повреждён частный дом.Над Ивнянским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Над Корочанским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Над Красненским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Красногвардейском округе сбиты 3 БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков в хуторе Фощеватый повреждена линия электропередачи."В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Староселье, Теребрено, хуторам Архипов, Высокий и Фищево выпущено 46 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 17 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В селе Теребрено повреждён частный дом, в посёлке Красная Яруга — линия электропередачи, 2 частных дома и 3 автомобиля", — указывалось в сводке.Над Новооскольским округом системой ПВО сбит беспилотник. Над Прохоровским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Над Ракитянским округом сбиты 8 беспилотников.Над Старооскольским округом системой ПВО сбиты 5 БПЛА. Над Чернянским округом сбиты 9 беспилотников самолётного типа. Во всех случаях последствий нет."В Шебекинском округе село Белянка и хутор Стадников атакованы по одному FPV-дрону. В селе Белянка повреждён грузовой автомобиль, в хуторе Стадников — надворная постройка и линия электропередачи. По селу Мешковое выпущен один боеприпас. Также над округом сбиты и подавлены 9 беспилотников. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в районе села Зиборовка 16 января. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в стационаре", — писал губернатор.Над Яковлевским округом сбиты 5 беспилотников. Обошлось без повреждений.* — внесён в список экстремистов и террористовО нюансах украинской политики - в статье Михаила Павлива "Настоящая причина подозрения Тимошенко".

