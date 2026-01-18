https://ukraina.ru/20260118/effekt-yaichnoy-skorlupy-dezertiry-vsu-teper-begut-s-oruzhiem-a-u-ttsk--problemy-s-busifikatsiey-1074392173.html

Оборона ВСУ очень слабая и напоминает яичную скорлупу — за тонкой линией фронта нет достаточных резервов. Ситуацию усугубляют кризис мобилизации и массовое дезертирство, создающие риски внутренних конфликтов в силовых структурах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

Оценивая состояние обороны ВСУ, Леонков использовал конкретный термин. "Сделав ставку на удержание линии соприкосновения любой ценой в соответствии с планами заморозки, которые [Владимир] Зеленский периодически возит [президенту США Дональду] Трампу, противник столкнулся с эффектом яичной скорлупы: снаружи тонкая линия соприкосновения, а дальше – пустота", — заявил аналитик.Он описал два ключевых кризисных явления. "Во-первых, у ТЦК уже возникли проблемы с бусификацией населения. Во-вторых, если раньше дезертиры у них сбегали, бросая оружие, то теперь они убегают с оружием в руках", — сказал Леонков.Эксперт дал прогноз о возможном развитии внутренней ситуации. "Мы пока еще не слышали, чтобы были столкновения между ТЦК и дезертирами, но наверняка услышим", — отметил он. По словам Леонкова, эти факторы будут использоваться российским командованием в ходе зимней и весенней кампании.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.

