Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио - 18.01.2026
Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио
Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио - 18.01.2026 Украина.ру
Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио
Трамп постепенно отходит от принципов MAGA-электората, все больше сближаясь с позициями республиканской "старой гвардии" во главе с Марко Рубио. Этот дрейф вызывает открытое недовольство среди коренных сторонников президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-01-18T04:30
2026-01-18T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072565234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e00ab496a8e9ee7a5a02f2f9907a3932.jpg
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, как воспримет возможную экспансию Гренландии MAGA-электорат, эксперт указал на смену ориентиров президента США. Он констатировал разрыв с прежними союзниками. "От коренных MAGA, таких как Марджори Тейлор Грин, Трамп уже отошел, поэтому она и выступила против него, поскольку Трамп нарушает принципы, с которыми шел на выборы 2024 года", — сказал политолог.По словам эксперта, демократы активно используют эту тему. "Демократы сейчас обвиняют Трампу в чрезмерном увлечении внешнеполитической повесткой, которая неизвестно, куда приведет", — отметил Сидоров. Он добавил, что новые торговые войны могут негативно сказаться на американской экономике.Эксперт считает, что для удержания власти Трампу нужны яркие внутренние успехи. "Трампу... надо продемонстрировать успехи, показать, что Америка снова стала великой. Это усилило процветание США, высокие темпы роста экономики, низкий уровень безработицы, высокие доходы населения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.
Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио

04:30 18.01.2026
 
Трамп постепенно отходит от принципов MAGA-электората, все больше сближаясь с позициями республиканской "старой гвардии" во главе с Марко Рубио. Этот дрейф вызывает открытое недовольство среди коренных сторонников президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, как воспримет возможную экспансию Гренландии MAGA-электорат, эксперт указал на смену ориентиров президента США.
"Дело в том, что Трамп сейчас дрейфует к позиции [госсекретаря США] Марко Рубио. Ядерный электорат Трампа я бы ассоциировал с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом... Республиканскую старую гвардию образца 21 века я ассоциирую с неоконом Марком Рубио", — заявил Сидоров.
Он констатировал разрыв с прежними союзниками. "От коренных MAGA, таких как Марджори Тейлор Грин, Трамп уже отошел, поэтому она и выступила против него, поскольку Трамп нарушает принципы, с которыми шел на выборы 2024 года", — сказал политолог.
По словам эксперта, демократы активно используют эту тему. "Демократы сейчас обвиняют Трампу в чрезмерном увлечении внешнеполитической повесткой, которая неизвестно, куда приведет", — отметил Сидоров. Он добавил, что новые торговые войны могут негативно сказаться на американской экономике.
Эксперт считает, что для удержания власти Трампу нужны яркие внутренние успехи. "Трампу... надо продемонстрировать успехи, показать, что Америка снова стала великой. Это усилило процветание США, высокие темпы роста экономики, низкий уровень безработицы, высокие доходы населения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния