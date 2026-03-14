https://ukraina.ru/20260314/pit-khegset---ministr-voyny-ssha-i-religioznyy-fanatik-dlya-kotorogo-voyna-s-iranom---svyaschennyy-dolg-1076747761.html

Пит Хегсет - министр войны США и религиозный фанатик, для которого война с Ираном - священный долг

За нынешней разбойничьей внешней политикой США стоят конкретные фигуры, со своими личными предпочтениями, ценностями, убеждениями, в том числе, и религиозными. Поскольку в этой модели преобладает военная составляющая, особый интерес вызывает фигура министра войны США Пита Хегсета.

2026-03-14T11:50

эксклюзив

пит хегсет

сша

иран

америка

дональд трамп

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076751088_643:311:2371:1283_1920x0_80_0_0_6ea4216d527665e0d1cf4b76ec1962fb.jpg

В британских СМИ Хегсета характеризуют, как "ультранационалистического маньяка", исповедывающего "христианско-националистическое мировоззрение, основанное на превосходстве белой расы".Оценки британских СМИ, конечно, складываются под влиянием "толерастии", но не в этом случае. Среди европейских критиков нынешних методов США широко расходятся чрезвычайно "необычные", мягко говоря, высказывания военного министра по темам мировой политики, которые, подтверждают эти оценки.Прежде всего, критики Хегсета – люди разных профессий и политических взглядов отмечают низкие деловые качества министра войны. Вместо тонкого подхода и стратегического предвидения в ситуации геополитического кризиса, каким стала для США иранская авантюра – предпочтение отдается эффектным выходкам, неспособность выйти за рамки своего образа на канале Fox, легкомысленное поведение, самолюбование.Но есть одна, крайне опасная сторона личности Хегсета – его "христианско-националистическое мировоззрение". Его внешние проявления - две татуировки, связанные с символикой крестоносцев. Одна из них — Иерусалимский крест, состоящий из пяти крестов; вторая – меч с латинской фразой "Deus vult" ("На то воля Божья") - лозунг крестоносцев.В последние годы этот лозунг возродили в США различные ультраправые группировки. Он был на одежде и флагах некоторых участников штурма Капитолия 6 января 2021 г.За этими символами стоит конкретное мировоззрение. В своей книге 2020 года под симптоматичным названием "Американский крестовый поход" Хегсет писал, что те, кто симпатизирует "западной цивилизации", должны "благодарить крестоносцев" и, что "голосования" может быть недостаточно. "Мы не хотим воевать, но, как и наши собратья-христиане тысячу лет назад, мы должны это сделать".Одно американское нью-йоркское СМИ приводит свидетельства одного из членов организации "Обеспокоенные ветераны за Америку", которую Хегсет в своё время возглавлял, что будущий военный министр и еще один мужчина, хорошо поддав в баре неоднократно выкрикивали "Убейте всех мусульман!".Британская Гардиан приводит оценку высказываний Хегсета Робертом Джонсом - президентом вашингтонского аналитического центра "Научно-исследовательский институт общественных религий": "Это давняя публичная позиция Хегсета. …Прославление насилия во имя христианства и цивилизации".Хегсет ранее поддерживал экстремистские убеждения реконструкционистов, спекулировавших на христианском вероучении. Эта философия призывает к смертной казни не только за убийство, но и за идолопоклонство, прелюбодеяние, колдовство, богохульство, пр., и к строго патриархальному, по сути, средневековому укладу в семьях и церквях.Даже в среде реформатских христианских течений США, восходящих к кальвинизму, реконструкционизм воспринимается, как экстремистская крайность, которая граничит, "с призывом к прямой теократии". В государстве, созданном точно по рекомендациям евангелистских фундаменталистов, христиане некальвинистских традиций, среди которых называются католики и православные, будут "под угрозой смертной казни".Насколько сейчас Хегсет привержен этим крайним убеждениям неизвестно, но он посещает реформатскую церковь Пилгрим-Хилл, входящую в Сообщество реформатских евангелических церквей. Её соучредителем является пастор Дуг Уилсон, открыто выступающий за теократическое видение общества, в котором жёны должны подчиняться мужьям, а женщин следует лишить права голоса.Вместе с тем, известно, что министр войны США на полном серьёзе и, видимо, буквально понимает библейские пророчества о "последних временах" для оправдания участия в войне в Иране, а точнее, подгоняет под них реальную политику.Действительно, начало войны против Ирана пришлось на Пурим - праздник избавления евреев от древних персов. Ранее Хегсет призывал снести третью святыню ислама, чтобы восстановить Храм на Храмовой горе. Говорят, что тогда же в неформальной беседе посоветовал израильской аудитории: мол, надо спешить, пока администрация Трампа у власти, поскольку в США сейчас "настоящие верующие".Это новое явление во внешней политике США – объяснять причины войны не политическими соображениями, а преподносить её как священную войну, якобы христианской нации против мусульманской.Министр войны насаждает апокалиптический культ и средневековые взгляды в американской армии. По данным Фонда свободы вероисповедания военнослужащих, организация получает от них многочисленные жалобы на то, что военное командование использует экстремистскую христианскую риторику о библейских "последних временах" для оправдания участия в войне в Иране.Критики Хегсета тревожатся, что такие высказывания могут оскорбить арабских союзников и дать Ирану повод для оправдания собственной священной войны против США.В целом, похоже, что Пит Хегсет реально верит, что Бог избрал Дональда Трампа и тех, кого он выбрал, для выполнения "Великой миссии" из библейских пророчеств.Взгляды Хегсета тем более необычны, что фигуры с подобным мировоззрением сохранились в США после десятилетий жёсткой обработки американцев в духе всякого рода извращений. Процесс неуклонно шёл в направлении постепенного исчезновения в США нормально ориентированного во всех отношениях христианина, "как класса". А тут Трамп… с Хегсетом…До сих пор мы знали, как выглядит исламский фундаментализм. Посмотрев на Пита Хегсета, мы знаем, как выглядит евангелистский фундаментализм с террористическими замашками. В его случае мы имеем дело с проявлением устойчивой религиозной традиции США, берущей начало с первых переселенцев-пуритан в Северную Америку с их представлениями о собственной исключительности и превосходстве страны, которую они создали, над остальным миром.Сплав религиозной энергии пуритан и чувства собственной исключительности дали мощный импульс влиятельнейшему евангелическому движению в США со всеми его крайностями, а американский евангелистский фундаментализм и до ныне определяет идеологические и внешнеполитические установки американских консерваторов.Это делает их политику особенно агрессивной и непримиримой. Евангелистские фундаменталисты трамповского призыва в общем случае безразличны к чужим идеологиям. С точки зрения хегсетов, американские вассалы могут верить во что угодно, но должны работать на величие Америки и радоваться этому.Ближайшее знакомство с министром войны наводит на мысль, что его мировоззрение имеет мало общего с христианством, как таковым. Взгляды Хегсета во многом сложились как обострённая реакция маргинального евангелистского фанатика на насильственное навязывание в США "прогрессивных ценностей" в предыдущие годы. Т.е., одно отклонение наложилось на другое. Результат получился сколь впечатляющим, столь и уродливым.Подробнее о том, что подвигло президента АША на иранскую авантюру - в статье Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

