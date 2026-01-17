https://ukraina.ru/20260117/kievskiy-protsess-80-let-vozmezdiyu-na-maydane-1074438381.html

Киевский процесс: 80 лет возмездию на Майдане

17 января 1946 года. В Германии почти два месяца шёл Нюренбергский процесс, где судили главных преступников нацистского режима. В Киеве, в Киевском окружном доме офицеров, началось своё судебное разбирательство, на котором предстали 15 бывших оккупантов (14 немцев и один австриец). Им предъявили отдельный "счёт" – за преступления на территории УССР

2026-01-17T16:00

история

С началом освобождения Советской Украины началась работа советских следственных органов, допросы подсудимых и свидетелей. Кого-то из виновных в массовых убийствах, в угоне людей в рабство в Германию и в ограблении Украины удалось поймать ещё при её освобождении. Кто-то попал в плен уже при окончательном разгроме Третьего Рейха.Конечно, это были далеко не все виновные, которых были тысячи, десятки, если не сотни, тысяч. Эти 15 были просто попавшейся "под руку" случайной "выборкой". Но они были нужны, как пример нацистской звериной бесчеловечности, как персонализированные олицетворения Третьего Рейха, которым можно было предъявить обвинения, осудить и казнить.Этих персонажей допрашивали по несколько раз, с каждым допросом уточняя подробности их "художеств". Также разыскивались свидетели нацистских преступлений, собирались их показания. География была обширнейшая – от Киева до Причерноморья, от Донбасса до Львова.Самым массовым и жутким преступлением был, конечно, расстрел в Бабьем Яру, где за два дня 29-30 сентября 1941 года по немецким же отчётам нацисты расстреляли 33 771 советских граждан, в основном еврейской национальности. К делу были приобщены свидетельства немногих переживших это страшное убийство. Особенно шокирует, что детей младше трёх лет немцы зачастую даже не убивали, а швыряли в ров и закапывали живыми. После казни земля над расстрельными рвами потом ещё шевелилась несколько дней.Было и свидетельство Семёна Борисовича Берлянта – 36-летнего киевского парикмахера, свидетеля уничтожения немцами улик этого преступления. Во время войны его мобилизовали – он служил в Пинской военной флотилии парикмахером, затем попал в Сырецкий лагерь для военнопленных. Мобилизованная немцами группа заключённых в августе-сентябре 1943 года занималась уничтожением останков погибших в Бабьем яру жертв. С соседнего еврейского кладбища они, под надзором надсмотрщиков – исключительно немецких офицеров и унтеров – таскали могильные плиты, из которых при помощи швеллеров и стальных сетей были сооружены помосты. На них потом три сотни заключённых почти два месяца укладывали слоями дрова и выкопанные останки и сжигали в пепел.Понимая, что в живых их не оставят, эти обречённые 29 сентября, вооружившись лопатами, напали на охрану и совершили массовый побег. Из 80 человек спаслось не более десятка. Эти люди оставались единственными, кто мог рассказать, почему в Бабьем яру теперь не найти десятки тысяч останков расстрелянных. Точно также немецкие нацисты заметали в 1943-44 годах следы во Львове и многих других местах.Документов собралось на 28 томов. По воле случая когда-то давно автор в архиве СБУ скопировал эти тома и попытался ознакомиться со всех их содержимым. Хватило только на несколько первых. Это ужасное свидетельство даже не звериной, какой-то механической, бездушной жестокости. Документы бесстрастно свидетельствуют, как европейские цивилизаторы совершенно хладнокровно, словно это был какой-то производственный процесс, уничтожали женщин стариков, детей. Вот, например, небольшая выдержка из справки "О зверском истреблении дефективных детей в Преславской колонии, Приморского района (это тогда была Запорожская, а сейчас Херсонская область – Авт.) – немецкими палачами и их пособниками":"Одним из офицеров было дано распоряжение директору колонии Рупчеву собрать всех детей колонии в столовую и, когда дети собрались, Рупчев И.П. по списку начал вызывать детей еврейской национальности, которых хватали и группами по 10 человек выводили за столовую колонии и там возле ямы, подготовленной для закладки на зиму бурака, расстреляли 47 детей. Когда немецкие палачи расстреляли детей, то один из офицеров через переводчика обратился к фельдшерице Дмитриевой, чтобы она указала больных и нетрудоспособных детей. Дмитриева заявила, что в больнице лежит несколько человек больных детей, которые должны скоро умереть, и указала на изолятор, в котором находилось 25 человек больных детей с наличием идиотизма. Этих детей также немецкие палачи расстреляли. Не удовлетворившись этим, они расстреляли несколько человек совершенно здоровых детей во дворе и в корпусе".Всего в тот день 30 октября 1941 года погибли 78 воспитанников колонии.Чтобы не приводить весь документ целиком, сообщим, что остальные дети после этого первого расстрела подвергались регулярным избиениям. Их принуждали трудиться в швейном цеху и на полевых работах. Поставленная немцами директриса, некая Веренкина, принуждала девочек заниматься проституцией, от чего некоторые из них забеременели. 16 марта 1943 года немцы расстреляли ещё 66 детей, в том числе 9-месячного ребёнка. Последние 14 воспитанников колонии погибли 29 апреля. Веренкина эти полтора месяца их каждый день избивала. Один мальчик, Гриша Прутко, сбежал и с помощью сотрудницы колонии М. Донцовой нашёл жильё, устроился на работу на маслозавод. Но его нашли и расстреляли вместе с Донцовой. Единственное, что хоть немного успокаивает, это что и Рупчева, и Веренкину в 1943 году советские карательные органы арестовали и расстреляли.ОУНовцы* (и бандеровцы, и мельниковцы) в украинских националистических газетах рассказывали во время оккупации населению, что Украину ждёт независимость, свобода и процветание. На самом деле по плану гитлеровского правительства она подлежала превращению в немецкую колонию, а украинцев ждало уничтожение и порабощение, о чём показания подсудимых и свидетельствовали. Кем же они были?Перечислять всех 15 человек вместе с их хотя бы краткими историями не позволяет формат публикации, да и в этом нет особой необходимости. Каждый из них занимал какую-то тыловую должность, которая подразумевала охрану и уничтожение военнопленных, арестованных за какие-либо провинности, чаще всего надуманные, и евреев, подразумевала отправку в Германию славянских рабов, проведение карательных операций, комплексный грабёж захваченных территорий. Все они, как один, прилежно, с немецкой педантичностью выполняли свои обязанности. Остановимся на самых высокопоставленных из них.Генерал-лейтенант полиции Пауль Шеер был начальником охранной полиции и жандармерии Киевской (включая Киев) и Полтавской областей. Пытался откреститься от массовых убийств евреев в Киеве, так как прибыл на должность уже после расстрела в Бабьем яру. Но коммунистов, евреев, цыган и других советских граждан его подчинённые продолжали расстреливать и при нём, просто не так массово.В июне 1942 года он присутствовал на знаковом совещании в ставке Гиммлера, где решалось, что немцы будут делать с Украиной. На допросе он показал:"Гиммлер сделал полуторачасовой доклад, в котором дал установку на массовое уничтожение советских граждан. (…) Гиммлер говорил, что наша задача заключается в том, чтобы очистить территорию Украины для будущего переселения немцев. Для этой цели мы должны вести массовое истребление советских граждан – украинцев. (…) Для достижения этой цели необходимо как можно больше арестовывать и уничтожать мирных советских граждан под видом борьбы с антигерманским движением".Тогда у европейских цивилизаторов не получилось закончить начатое. Зато сейчас, в наше время, после внесения ими некоторых правок в методы и тактику, дела по зачистке Украины от её населения у них пошли намного лучше. Только теперь уничтожение граждан идёт под видом борьбы с Россией.Вторым по высокопоставленности подсудимым стал генерал-лейтенант полиции Карл Буркхардт, занимавший с марта по сентябрь 1943 года должность коменданта тыла 6-й немецкой армии. Именно эта армия оккупировала Киев в 1941 году, а затем сгинула в Сталинграде зимой 1942/43 годов. Её восстановили и отправили оборонять так называемый Миус-фронт, и в указанный период Буркхардт распоряжался в её тылу в Донецкой и Днепропетровской областях. Результаты: 8 тысяч расстрелянных в Макеевке, 6 тысяч – в Краматорске, в Сталино (современный Донецк) в шахте "Н4-бис" нашли тела около 75 тыс. сброшенных туда граждан. По приказам этого упыря в Германию угнали более 50 тысяч человек, а при отступлении расстреляли всех заключённых. Также по его распоряжению немцы пытались сжечь дотла Сталино, Артёмовку, Константиновку и прочие города, сёла и посёлки.Генерал-майор Эккард Чаммер унд Остен в 1941 году был бывшим командиром орудовавшей в Полтавской области 213-й охранной дивизии (охраняла немецкий тыл от Кременчуга до Днепропетровска). Позднее он возглавлял главную полевую комендатуру №392. Его дивизия осуществляла карательные акции против партизан и мирного населения, проводила расстрелы в Новмосковске, Кременчуге, Краснограде и других местах. Также он был причастен к целому ряду других преступлений, которые здесь просто не перечислить.Остальные подсудимые были рангом сильно пониже, но и они на своём уровне убивали, грабили, угоняли, жгли… Например, карательный отряд унтер-офицера Вилли Майера уничтожил 14 тысяч евреев. 200 человек он расстрелял лично.28 января 1946 года, в последний день процесса, судья объявил приговор. 12 из 15-ти упырей приговорили к повешению. Двоих присудили к 15-ти годам и одного к 20-ти каторжных работ – всё же иногда советский суд был, похоже, действительно, самым гуманным судом в мире.Смертный приговор привели в исполнение на следующий день на площади Калинина, так тогда назывался ныне печально известный Майдан Незалежности. На длинной, метров 30 длиной, виселице, разбитой на шесть секций, с шести грузовиков повесили всех 12 осуждённых. За казнью наблюдали около 200 тысяч человек. Они стояли на Крещатике, на самой площади, расширившейся за счёт уже очищенных развалин здания городской Думы, стояли на склоне, где когда-то возвышался небоскрёб Гинзбурга, а теперь лежали его развалины. Сейчас там возвышается гостиница "Украина", из окон которой неизвестные в 2014-м расстреливали в спину протестующих. В 1946 году там яблоку не было упасть, только в центре площади оцепление оставляло пустым квадрат со стороной метров в 200 и с виселицами посередине. Сохранилось видео казни, которое можно посмотреть в сети.Даже спустя 80 лет, когда тела после оглашения приговора начинают покачиваться на верёвках, сердце наполняется чувством глубокого удовлетворения. И сохраняется надежда, что когда-нибудь на этой же площади так же повиснут виновные в той бойне и преступлениях, которые творятся на Украине по сей день с 2014-го года.* Террористическая организация, запрещённая в России.

украина

2026

