https://ukraina.ru/20260115/sk-rf-napomnil-o-prestupleniyakh-vsu-protiv-mirnykh-zhiteley-i-ukrainskikh-plennykh--1074333628.html

СК РФ напомнил о преступлениях ВСУ против мирных жителей и украинских пленных

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ведомства

2026-01-15T13:24

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074333483_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91b26a30ae70336ef756eedd0cffbb63.jpg

Главе СК РФ доложили о расследовании преступлений представителей киевского режима."В частности, завершено расследование уголовного дела в отношении командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, заочно обвиняемого в совершении теракта. В 2024 году он отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет ИЛ-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО. Для удара использовался американский комплекс ПВО "Patriot", что подтверждено судебными экспертизами", - рассказали в ведомстве.Дзяман объявлен в международный розыск. Заочно предъявлено обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше - он отдал приказы об обстреле из РСЗО HIMARS города Белгорода и Белгородской области 2 и 9 января этого года. "Преступные действия повлекли ранения мирных жителей и прекращение подачи электроэнергии 600 тысячам абонентов, - отметили в СК РФ. - Следствием устанавливаются и иные соучастники указанных преступлений, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины". СК России дана правовая оценка действиям ряда лиц, посягавших на общественную безопасность России. Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского блогера Назара Приходько, публично призывавшего к террористической деятельности против граждан России - он объявлен в международный розыск. Заслушаны доклады о работе следователей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При содействии криминалистических подразделений за 2025 год раскрыто 134 тяжких и особо тяжких резонансных преступления, в том числе совершенных организованными преступными формированиями."Криминалистами центрального аппарата также оказывается содействие в раскрытии преступлений прошлых лет и документировании преступлений украинских вооруженных формирований. СЭЦ СК России продолжается проведение экспертиз для оценки ущерба, причиненного преступлениями украинских вооруженных формирований", - добавили в ведомстве.Бастрыкину также было доложено о гуманитарной помощи жителям новых регионов. Глава ведомства осмотрел обновленную экспозицию музея следственного управления по ЛНР, посвященную истории Луганщины в годы Великой Отечественной войны, событиям 2014 года – началу конфликта в Донбассе и проведению специальной военной операции.В завершение совещания Бастрыкин наградил сотрудников ведомства, достигших высоких результатов в служебной деятельности, поздравив их с 15-летием СК России.Ранее на эту тему: Виновник в деле Ил-76М, новая партия в США и исцелившийся украинский "инвалид". Неделя в фотографияхНакануне в новостях: Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступниковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

Новости

