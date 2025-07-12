Виновник в деле Ил-76М, новая партия в США и исцелившийся украинский "инвалид". Неделя в фотографиях - 12.07.2025 Украина.ру
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Виновник в деле Ил-76М, новая партия в США и исцелившийся украинский "инвалид". Неделя в фотографиях
Виновник в деле Ил-76М, новая партия в США и исцелившийся украинский "инвалид". Неделя в фотографиях - 12.07.2025 Украина.ру
Виновник в деле Ил-76М, новая партия в США и исцелившийся украинский "инвалид". Неделя в фотографиях
Следственный комитет РФ раскрыл виновного в крушении военно-транспортного самолета Ил-76М. Американский предприниматель Илон Маск создал свою партию, противопоставляя ее демократам и республиканцам. Бывший глава Минтранса Роман Старовойт совершил самоубийство.
2025-07-12T09:30
2025-07-12T09:31
фото
эксклюзив
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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, признанный на родине непригодным к службе, в Британии внезапно "выздоровел". А ВС РФ нанесли по Украине один из самых масштабных ударов за все время Специальной военной операции (СВО). События недели в фотографияхВ субботу, 5 июля, на оперативном совещании в Донецке председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76М в Белгородской области в январе 2024 года.Следствие установило, что самолет был сбит ракетой зенитного комплекса Patriot. По данным СК РФ, удар был нанесен украинскими военными по прямому приказу командира бригады Николая Дзямана. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье о террористическом акте и организован международный розыск.Подробнее об этом деле — в публикации СК РФ обвинил командира ВСУ в теракте: Бастрыкин провёл совещание по делу сбитого Ил-76.В тот же день, 5 июля, американский миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом заявил в соцсети X о формировании своей политической партии. "Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", — заявил он.В воскресенье, 6 июля, президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Всё для Победы!". Мероприятие было организовано Народным фронтом в Национальном центре "Россия".Путин вручил россиянам премию "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам специальной военной операции, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.Тогда же в Рио-де-Жанейро прошел XVII саммит БРИКС. На нем лидеры стран БРИКС приняли декларацию, в которой высказались по наиболее острым международным проблемам, а также обозначили направления для дальнейшего развития объединения.Документ содержит 126 пунктов на 45 страницах. Среди основных тем — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сотрудничество в освоении космоса, здравоохранении и других сферах, борьба с терроризмом.В понедельник, 7 июля, бывший глава Минтранса Роман Старовойт совершил самоубийство. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе. Информация об этом появилась вскоре после увольнения министра. Это первый суицид чиновника такого высокого ранга за всю историю современной России.В тот же день, 7 июля, в российских аэропортах случился коллапс — небо периодически закрывали из-за атак беспилотников. Временные ограничения коснулись сразу нескольких воздушных гаваней по всей стране.Во вторник, 8 июля, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, признанный на родине непригодным к службе, в Британии внезапно "выздоровел" и даже начал заниматься в спортзале. На днях он опубликовал фото с беговой дорожки в спортзале с подписью: "Борьба продолжается". С кем именно он борется нужно еще уточнить.В среду, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись слов Дональда Трампа, в которой он на прошлогоднем мероприятии говорил о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин.Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.В среду также ВС РФ нанесли масштабный удар по вражеским объектам. Как с российской, так и с украинской стороны его уже назвали одним из самых масштабных за все время спецоперации.В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, в налете использовались 728 беспилотников, что назвали рекордной за более чем три года атакой.Минобороны России утром подтвердило ночной групповой удар оружием большой дальности по военным аэродромам, в том числе "Кинжалами" и дронами. Там утверждают, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.В четверг, 10 июля, пресс-служба Служба безопасности Украины подтвердила убийство полковника СБУ Ивана Вороныча. По информации источника, около 09:00 к Воронычу подошел неизвестный, произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, сообщило издание.В тот же день глава дипломатии США Марко Рубио рассказал о содержании беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Рубио заявил, что обсудил с Лавровым "некоторые идеи" касательно того, как может выглядеть "дорожная карта" по завершению украинского конфликта."США заинтересованы в четком плане завершения конфликта на Украине, предложения по этому поводу в четверг будут представлены Трампу", — отметил он.В пятницу, 11 июля, российская армия нанесла точечный удар по секретному командному пункту военкомата в Одессе. Разведка заранее установила, что украинские военные оборудовали на минус первом и минус втором этажах завода "Стальканат" штаб-квартиру, откуда координировали принудительную мобилизацию в городе.После подтверждения данных по цели был нанесён комбинированный удар "Геранями", в результате которого подземные помещения сложились, а входы оказались заблокированы обрушившимися бетонными перекрытиями.Стоит отметить, что, помимо этого, в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан бросил вызов ЕС: "Пора признать поражение Украины". По его словам, ни у кого не хватает смелости признать это и сделать выводы. "Вместо этого они ведут себя так, как будто эту войну можно выиграть, но на линии фронта ее выиграть невозможно. Нам нужна дипломатия, нам нужно прекращение огня", — заявил он.
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фото, эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, александр бастрыкин, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс, ск рф, вс рф, сергей лавров, марко рубио, валерий залужный, илон маск
фото, Эксклюзив, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, БРИКС, СК РФ, ВС РФ, Сергей Лавров, Марко Рубио, Валерий Залужный, Илон Маск

Виновник в деле Ил-76М, новая партия в США и исцелившийся украинский "инвалид". Неделя в фотографиях

09:30 12.07.2025 (обновлено: 09:31 12.07.2025)
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Черкасова
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Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
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Следственный комитет РФ раскрыл виновного в крушении военно-транспортного самолета Ил-76М. Американский предприниматель Илон Маск создал свою партию, противопоставляя ее демократам и республиканцам. Бывший глава Минтранса Роман Старовойт совершил самоубийство.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, признанный на родине непригодным к службе, в Британии внезапно "выздоровел". А ВС РФ нанесли по Украине один из самых масштабных ударов за все время Специальной военной операции (СВО). События недели в фотографиях
В субботу, 5 июля, на оперативном совещании в Донецке председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76М в Белгородской области в январе 2024 года.
Следствие установило, что самолет был сбит ракетой зенитного комплекса Patriot. По данным СК РФ, удар был нанесен украинскими военными по прямому приказу командира бригады Николая Дзямана. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье о террористическом акте и организован международный розыск.
Подробнее об этом деле — в публикации СК РФ обвинил командира ВСУ в теракте: Бастрыкин провёл совещание по делу сбитого Ил-76.
© Фото : sledcom.ru

Николай Дзяман
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Николай Дзяман

© Фото : sledcom.ru
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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
2 из 4

© СК РФ
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© СК РФ / Перейти в фотобанк

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
3 из 4

© СК РФ
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© СК РФ / Перейти в фотобанк

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
4 из 4

© СК РФ
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1 из 4

Николай Дзяман

© Фото : sledcom.ru
2 из 4

© СК РФ
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3 из 4

© СК РФ
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4 из 4

© СК РФ
Перейти в фотобанк
В тот же день, 5 июля, американский миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом заявил в соцсети X о формировании своей политической партии. "Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", — заявил он.
© Getty Images / VCG
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Getty Images / VCG
В воскресенье, 6 июля, президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Всё для Победы!". Мероприятие было организовано Народным фронтом в Национальном центре "Россия".
Путин вручил россиянам премию "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам специальной военной операции, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
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Президент Владимир Путин посетил выставку Всё для Победы!
1 из 7

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Президент Владимир Путин посетил выставку Всё для Победы!
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Президент Владимир Путин посетил выставку Всё для Победы!
3 из 7

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Президент Владимир Путин посетил выставку Всё для Победы!
4 из 7

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Президент Владимир Путин посетил выставку Всё для Победы!
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Форум Народного фронта Всё для Победы!
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Форум Народного фронта Всё для Победы!
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Тогда же в Рио-де-Жанейро прошел XVII саммит БРИКС. На нем лидеры стран БРИКС приняли декларацию, в которой высказались по наиболее острым международным проблемам, а также обозначили направления для дальнейшего развития объединения.
Документ содержит 126 пунктов на 45 страницах. Среди основных тем — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сотрудничество в освоении космоса, здравоохранении и других сферах, борьба с терроризмом.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

XVII саммит БРИКС
1 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

XVII саммит БРИКС
2 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

XVII саммит БРИКС
3 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

XVII саммит БРИКС
4 из 7

© Фото : МИД РФ
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

XVII саммит БРИКС
5 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

XVII саммит БРИКС
6 из 7

© Фото : МИД РФ
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© Фото : POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин выступил по ВКС на XVII саммите БРИКС
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© Фото : POOL
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1 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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2 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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3 из 7

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© Фото : МИД РФ
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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6 из 7

© Фото : МИД РФ
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7 из 7

© Фото : POOL
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В понедельник, 7 июля, бывший глава Минтранса Роман Старовойт совершил самоубийство. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе. Информация об этом появилась вскоре после увольнения министра. Это первый суицид чиновника такого высокого ранга за всю историю современной России.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Роман Старовойт
1 из 5

© РИА Новости . Владимир Астапкович
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Экс-министр транспорта РФ Р. Старовойт найден мертвым в Одинцово
2 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Экс-министр транспорта РФ Р. Старовойт найден мертвым в Одинцово
3 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Экс-министр транспорта РФ Р. Старовойт найден мертвым в Одинцово
4 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . София Лозгачева / Перейти в фотобанк
5 из 5

© РИА Новости . София Лозгачева
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1 из 5

© РИА Новости . Владимир Астапкович
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2 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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3 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . София Лозгачева
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В тот же день, 7 июля, в российских аэропортах случился коллапс — небо периодически закрывали из-за атак беспилотников. Временные ограничения коснулись сразу нескольких воздушных гаваней по всей стране.
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Обстановка в аэропорту Шереметьево
1 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Обстановка в аэропорту Шереметьево
2 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Обстановка в аэропорту Шереметьево
3 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Обстановка в аэропорту Шереметьево
4 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Обстановка в аэропорту Шереметьево
5 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Обстановка в аэропорту Шереметьево
6 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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1 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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2 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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3 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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4 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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5 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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6 из 6

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Во вторник, 8 июля, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, признанный на родине непригодным к службе, в Британии внезапно "выздоровел" и даже начал заниматься в спортзале. На днях он опубликовал фото с беговой дорожки в спортзале с подписью: "Борьба продолжается". С кем именно он борется нужно еще уточнить.
© Фото
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото
В среду, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись слов Дональда Трампа, в которой он на прошлогоднем мероприятии говорил о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин.
Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.
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© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом (справа) во время беседы на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.
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28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом (справа) во время беседы на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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2 из 2
28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом (справа) во время беседы на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В среду также ВС РФ нанесли масштабный удар по вражеским объектам. Как с российской, так и с украинской стороны его уже назвали одним из самых масштабных за все время спецоперации.
В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, в налете использовались 728 беспилотников, что назвали рекордной за более чем три года атакой.
Минобороны России утром подтвердило ночной групповой удар оружием большой дальности по военным аэродромам, в том числе "Кинжалами" и дронами. Там утверждают, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.
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© Фото : ГСЧС Украины
В четверг, 10 июля, пресс-служба Служба безопасности Украины подтвердила убийство полковника СБУ Ивана Вороныча. По информации источника, около 09:00 к Воронычу подошел неизвестный, произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.
В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, сообщило издание.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : соцсети
В тот же день глава дипломатии США Марко Рубио рассказал о содержании беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Рубио заявил, что обсудил с Лавровым "некоторые идеи" касательно того, как может выглядеть "дорожная карта" по завершению украинского конфликта.
"США заинтересованы в четком плане завершения конфликта на Украине, предложения по этому поводу в четверг будут представлены Трампу", — отметил он.
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина / Перейти в фотобанкВстреча министра иностранных дел С. Лаврова с госсекретарем США М. Рубио
Встреча министра иностранных дел С. Лаврова с госсекретарем США М. Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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В пятницу, 11 июля, российская армия нанесла точечный удар по секретному командному пункту военкомата в Одессе. Разведка заранее установила, что украинские военные оборудовали на минус первом и минус втором этажах завода "Стальканат" штаб-квартиру, откуда координировали принудительную мобилизацию в городе.
После подтверждения данных по цели был нанесён комбинированный удар "Геранями", в результате которого подземные помещения сложились, а входы оказались заблокированы обрушившимися бетонными перекрытиями.
© Фото : Типичная Одесса / Telegram
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© Фото : соцсети
Стоит отметить, что, помимо этого, в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан бросил вызов ЕС: "Пора признать поражение Украины". По его словам, ни у кого не хватает смелости признать это и сделать выводы. "Вместо этого они ведут себя так, как будто эту войну можно выиграть, но на линии фронта ее выиграть невозможно. Нам нужна дипломатия, нам нужно прекращение огня", — заявил он.
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