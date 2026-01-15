Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников - 15.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260115/predsedatel-sk-rf-rasskazal-o-rassledovanii-del-ukrainskikh-voennykh-prestupnikov-1074316233.html
Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников
Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников - 15.01.2026 Украина.ру
Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников
Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершённые бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина, 15 января опубликованного в телеграм-канале ведомства
2026-01-15T04:10
2026-01-15T04:10
новости
украина.ру
россия
ск рф
следственный комитет
александр бастрыкин
военные преступления
всу
вооруженные силы украины
украинские неонацисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074270842_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_eb16ff05ed4b8ea939355d874abb8cf7.jpg
"Сегодня, находясь в непосредственной близости от линии боевых действий, наши сотрудники продолжают документировать доказательства преступлений представителей и пособников киевского режима. На службу в исторические регионы России прибыли следователи и криминалисты со всей страны. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе более одной тысячи военных преступников уже осуждены за свои бесчеловечные деяния", — говорится в тексте поздравления.По словам Бастрыкина, для решения поставленных задач за прошедшие годы был значительно расширен штат следователей, созданы специализированные подразделения СК РФ, образованы следственные управления в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Глава СК РФ также рассказал о масштабной работ ведомства, которая позволила за 15 лет окончить производство 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, включая свыше 346 тысяч коррупционеров."Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", — отметил Бастрыкин.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за преступления в Курской области осуждены более 370 украинских военных.В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
лнр
запорожская область
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074270842_129:0:672:407_1920x0_80_0_0_8fd13507484aa5e41817a9aa20fd64fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, ск рф, следственный комитет, александр бастрыкин, военные преступления, всу, вооруженные силы украины, украинские неонацисты, преступления, лнр, вода днр сегодня, запорожская область, херсонская область
Новости, Украина.ру, Россия, СК РФ, Следственный комитет, Александр Бастрыкин, Военные преступления, ВСУ, Вооруженные силы Украины, украинские неонацисты, преступления, ЛНР, Вода ДНР сегодня, Запорожская область, Херсонская область

Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников

04:10 15.01.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкБолее 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершённые бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина, 15 января опубликованного в телеграм-канале ведомства
"Сегодня, находясь в непосредственной близости от линии боевых действий, наши сотрудники продолжают документировать доказательства преступлений представителей и пособников киевского режима. На службу в исторические регионы России прибыли следователи и криминалисты со всей страны. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе более одной тысячи военных преступников уже осуждены за свои бесчеловечные деяния", — говорится в тексте поздравления.
По словам Бастрыкина, для решения поставленных задач за прошедшие годы был значительно расширен штат следователей, созданы специализированные подразделения СК РФ, образованы следственные управления в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Глава СК РФ также рассказал о масштабной работ ведомства, которая позволила за 15 лет окончить производство 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, включая свыше 346 тысяч коррупционеров.
"Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", — отметил Бастрыкин.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за преступления в Курской области осуждены более 370 украинских военных.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияСК РФСледственный комитетАлександр БастрыкинВоенные преступленияВСУВооруженные силы Украиныукраинские неонацистыпреступленияЛНРВода ДНР сегодняЗапорожская областьХерсонская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт: Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия лучше подготовилась к новым временам
04:10Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников
04:10Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий"
04:00Переговоры идут "в оригинальной форме": Абзалов о том, какие компромиссы ищут Москва и Вашингтон
03:32Авианосная ударная группа США выдвинулась из Южно-Китайского моря на Ближний Восток
03:06Иранские истребители подняты по тревоге. Что известно к этому часу
02:35Великобритания эвакуировала своих дипломатов из Ирана
02:24Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине
02:16Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства для гражданских рейсов
01:53Иран закрыл воздушное пространство для полётов авиации со стороны Ирака
01:39Ракетная опасность, угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:59Обзор 14 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру"
00:34Фронтовая сводка за 14 января от канала "Дневник Десантника"
00:28Трамп внезапно смягчил риторику по Ирану, заявив о прекращении убийств и казней
00:25На Запорожском направлении российские войска развивают наступление и ведут бои за Орехов
00:10Две крупные ТЭЦ в Киеве не восстановят полную мощность до конца зимы
23:22Дания заявила о неудачных переговорах с США по вопросу Гренландии
23:18Российские войска перехватили инициативу в логистике уличных боёв в Константиновке
23:15Орбан раскритиковал западных политиков, игнорирующих коррупцию на Украине
23:13Зеленский объявил о введении режима ЧС в энергетике Украины
Лента новостейМолния