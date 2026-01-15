https://ukraina.ru/20260115/predsedatel-sk-rf-rasskazal-o-rassledovanii-del-ukrainskikh-voennykh-prestupnikov-1074316233.html

Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников

Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников - 15.01.2026 Украина.ру

Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников

Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершённые бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина, 15 января опубликованного в телеграм-канале ведомства

2026-01-15T04:10

2026-01-15T04:10

2026-01-15T04:10

новости

украина.ру

россия

ск рф

следственный комитет

александр бастрыкин

военные преступления

всу

вооруженные силы украины

украинские неонацисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074270842_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_eb16ff05ed4b8ea939355d874abb8cf7.jpg

"Сегодня, находясь в непосредственной близости от линии боевых действий, наши сотрудники продолжают документировать доказательства преступлений представителей и пособников киевского режима. На службу в исторические регионы России прибыли следователи и криминалисты со всей страны. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе более одной тысячи военных преступников уже осуждены за свои бесчеловечные деяния", — говорится в тексте поздравления.По словам Бастрыкина, для решения поставленных задач за прошедшие годы был значительно расширен штат следователей, созданы специализированные подразделения СК РФ, образованы следственные управления в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Глава СК РФ также рассказал о масштабной работ ведомства, которая позволила за 15 лет окончить производство 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, включая свыше 346 тысяч коррупционеров."Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", — отметил Бастрыкин.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за преступления в Курской области осуждены более 370 украинских военных.В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

лнр

запорожская область

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, ск рф, следственный комитет, александр бастрыкин, военные преступления, всу, вооруженные силы украины, украинские неонацисты, преступления, лнр, вода днр сегодня, запорожская область, херсонская область