Путин готов пойти на сделку, в отличие от Зеленского - Трамп - 15.01.2026
Путин готов пойти на сделку, в отличие от Зеленского - Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский
2026-01-15T07:18
2026-01-15T07:18
"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - указал Трамп.В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
2026
07:18 15.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский
"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - указал Трамп.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
