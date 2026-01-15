https://ukraina.ru/20260115/putin-gotov-poyti-na-sdelku-v-otlichie-ot-zelenskogo---tramp--1074317271.html
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский
"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - указал Трамп.В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - указал Трамп.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.