Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин

Проект мирного договора, по всей видимости, на столе у Путина и все ждут его реакции на гарантии безопасности для Украины. Если Путин согласен, дальше будет обсуждаться форма отвода ВСУ из Донбасса. Но президент пока молчит.

Неожиданно после Парижского саммита никто не слил в прессу подробности согласованного, есть только очень размытые официальные заявления. Возможно, это показатель серьезности намерений, потому что каждый раз после сливов начинаются проблемы. Любая переговорная рамка всегда компромиссна, а промежуточные документы вообще могут выглядеть для радикалов с обеих сторон конфликта как "предательство" и радикалы начинают давить на свои правительства, что не увеличивает конструктив.Итак, конкретика не известна. Известно только, что в Париже Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о намерениях разместить на Украине многонациональные силы после прекращения огня с Россией. Помимо мониторинговой миссии во главе с США, это должно стать частью ожидаемых Киевом гарантий безопасности. Зеленский был воодушевлен и сказал, что соглашение о гарантиях "практически готово" и должно быть окончательно утверждено Трампом. Естественно, если одобрит Россия, потому что заработать гарантии смогут только после прекращения огня. Впрочем, Зеленский отметил, что "однозначного" ответа о том, что будут делать западные страны, если Россия снова атакует, он не получил. А однозначного пока и не может быть — это тоже зависит от реакции Кремля. Получается что-то вроде замкнутого круга, а ключ от замка — в Москве.Москва же молчит. Были дежурные сообщения о "красных линиях" от представителей МИД, было что-то о "европейских болванах" от Медведева, но президент пока привезенное Кириллом Дмитриевым предложение не комментировал.Значит ли это, что могут быть варианты? Ведь запрет на размещение западных войск на Украине в политическом нарративе СВО всегда был одним из ключевых пунктов. Впрочем, пресловутый "дух Анкориджа" развеял ряд ультрапатриотических иллюзий: и не только по поводу "если не возьмем Одессу, то Русскому миру конец", но и по поводу внесенных в Конституцию РФ территорий Херсонской и Запорожской областей. Задачи СВО очевидно скорректированы с учетом "реалий на земле". Россия требует ДНР и ЛНР в их административных границах, остальные территории — по ЛБС, отказа Украины от вступления в НАТО и отмены дискриминационных законов о языке и церкви. Эти требования, по всей видимости, приняты. Есть нюансы с формулировками (свободная экономическая зона на Донбассе, статус ЗАЭС, законодательство ЕС по меньшинствам и т.д.), но в целом и Киев, и Вашингтон, и Брюссель согласны на такой формат. А вот с гарантиями безопасности все оказалось сложнее.Киев считает, что лучшая гарантия — наличие западных контингентов на территории Украины. Москва пока официально свою позицию по невозможности этого не меняла. Фон дер Ляйен юлит, заявляя, что в соответствии с согласованным планом, Украина будет в первую очередь полагаться на свои вооруженные силы, а задачей европейцев будет обеспечить надлежащее оснащение украинской армии. Логика в этом есть — нынешние англо-французские контингенты ни по численности, ни по выучке не могут сравниться с воюющими 4 года (а до того еще участвовавшими в АТО на Донбассе) ВСУ. Не смогут сравниться, даже, если численность украинской армии по факту, из-за нехватки денег, дезертирства и т.д., в мирное время уменьшится не до согласованных 700 тысяч человек, а до, скажем, 300 тысяч. Если эти 300 тысяч — лучшая и самая мотивированная часть, то, с учетом "дроновых" особенностей современной войны, их может оказаться вполне достаточно. Фон дер Ляйен добавила, что Коалиция желающих станет "второй линией обороны", но не уточнила, значит ли это размещение каких-то войск на Западной Украине или только в странах НАТО на украинских границах. Уточнила она лишь одно — что все ждут реакции Путина.Важно понять, на что именно он должен реагировать. Не факт, что конкретика есть в привезенном Дмитриевом плане, поскольку Франция и Великобритания еще сами до конца не понимают, что они могут и что реально сделают. Мы говорили о замкнутом круге — без надежного участия США европейцы войска вводить не будут, а Штаты никакого надежного участия не подтверждали и ждут ответа от России. Но предположим на минуту, что консенсус есть. На что реально способны в таком случае Париж и Лондон?По данным Le Monde, 8 января на закрытой встрече с министрами, военным руководством, главами палат парламента и лидерами партий Макрон обсуждал введение войск на Украину, но не на линию соприкосновения. Начальник генштаба Фабьен Мандон подчеркнул, что речь идет не о силах сдерживания России, а о неких "силах поддержки украинской армии" для обучения ВСУ вдали от фронта. Лидер фракции "Франции непокоренной" Матильда Пано назвала цифру в 6 тысяч солдат, но выразила сомнение в возможности их отправить из-за невнятной позиции Трампа (то, о чем говорил Зеленский) — неизвестно, вмешается ли он в случае нарушения режима прекращения огня. Все понимают, что, если нет, то такое небольшое количество французских военнослужащих скорее станут провокацией и мишенью. Ле Пен же просто сказала, что Трампу нельзя доверять и даже если он даст гарантии миротворцам, они все равно работать не будут. Все левые и некоторые правые заявили о том, что для развертывания войск нужен мандат ООН. Без него подобные вещи не делаются, но всем также понятно, что Россия наложит вето и никакого мандата не будет. Однако большая часть правых считает, что при наличии официального запроса Киева мандат ООН не обязателен.Министр обороны Франции Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу. Значит ли это, что очевидного решения нет, а недовольный парламент должен просто подкрепить своим мнением то, что Макрон и так уже понимает? Ведь Франция — президентская республика и никакие решения парламента Макрону для отправки войск на Украину не нужны.Ситуация в Великобритании, пожалуй, еще более сложная. На Украину на днях приезжал министр обороны ВБ Джон Хили. Он привез обещание поставок новой техники, средств связи и защиты от беспилотников, подтвердил, что скоро начнется производство беспилотников-перехватчиков Octopus для Украины и будет разработана новая баллистическая ракета большой дальности Nightfall, которая на пределе сможет долететь до Москвы. Но самое главное, что привез Хили — это сообщение о том, что британские власти выделили 200 миллионов фунтов на подготовку вооруженных сил к отправке на Украину, если будет заключено мирное соглашение. Деньги возьмут из оборонного бюджета страны, а, по словам Стармера, депутаты, как и во Франции, предварительно проведут голосование."Я буду держать палату представителей в курсе развития ситуации, и если в соответствии с подписанной декларацией потребуется развернуть войска, я вынесу этот вопрос на голосование палаты представителей", — сказал британский премьер.Нужно понимать, что премьер-министр Великобритании, так же как президент Франции, может отдать приказ на развертывание войск самостоятельно. Есть только традиция озвучивать решение в парламенте в виде "предварительного заявления", чего Стармер не сделал и что не понравилось депутатам. Но он успокоил их тем, что решение о переброске войск — это лишь "политическая декларация", соответствующая принятым ранее военным планам, поэтому он все обязательно озвучит (в том числе численность войск) и даже организует голосование, если реально потребуется вводить войска. А произойти это может только после прекращения огня.Недавно Макрон со Стармером обещали направить на Украину до 15 тысяч военнослужащих. Если Франция может выделить не более 6 тысяч человек, то и от Британии вряд ли можно ожидать большего. Численность сухопутных войск, которыми располагает Лондон, составляет всего 71 тысячу человек."Изначально британское военное руководство предложило, чтобы Великобритания направила 10 000 своих военнослужащих в состав более крупной "коалиции желающих" численностью 64 000 человек, но они отказались от этой идеи, когда стало ясно, что после учета времени на отдых и ротацию это фактически будет означать отправку 30 000 военнослужащих, — написал в колонке для Bloomberg бывший главный редактор Sunday Times of London Мартин Ивенс. — Великобритания уже с трудом может направить 900 человек в Эстонию, расположенную недалеко от российской границы, сократив свое присутствие вдвое".У Лондона дефицит оборонных расходов в размере 28 млрд фунтов на следующие 4 года и даже предложенное недавно повышение налогов не покрывает эту сумму. Принятие плана оборонных инвестиций отложено до марта. Поэтому Стармер, рейтинги которого находятся на историческом минимуме, может говорить что угодно, но непонятно, откуда он возьмет деньги на военную миссию на Украине, особенно когда правящая Лейбористская партия выступает против повышения налогов, поскольку этого требуют фермеры и малый бизнес.Так что пока мы имеем только заявления о готовности двух стран ввести крайне небольшие контингенты после прекращения огня. И то, эта готовность во многом зависит от американской поддержки, а американцы пока ничего не обещали.По мнению нардепа от "Слуги народа" Егора Чернева, европейские войска могут быть размещены на Украине при выполнении одного из двух условий: или Россия просто согласится на это, или Россию к этому принудят, а США станут надежным гарантом для самих миротворцев. И даже, если согласится Россия, европейцы без гарантий из Вашингтона рисковать не станут. Других вариантов нет.Позиция же Трампа, как мы уже говорили, не вполне ясна. В Париже Уиткофф назвал европейских лидеров "коллегами", а Стармера — "невероятным", но на этом и все. Штаты ничего не подписывали, хотя, судя по пресс-релизу из Парижа, готовы возглавить мониторинговую миссию на линии соприкосновения и участвовать в послевоенных инвестициях. Telegraph со ссылкой на "источники, близкие к Белому дому" сообщает, что Трамп считает, что Путин тянет время, а не стремится к миру, поэтом Вашингтон начал использовать метод "кнута и пряника". "Пряник" — это Уиткофф, Донбасс и инвестиционные предложения, а "кнут" — захват нефтяного танкера и согласие подписать в феврале законопроект о вторичных санкциях против покупателей российской нефти. Удар по "нефтянке" — это удар по военному бюджету РФ, то есть то, что пыталась делать Украина, атакуя российские НПЗ. А бюджет с нынешними ценами и так проблемный.В России ситуацию наверняка понимают и тянут с ответом, не горя желанием соглашаться на размещение западных войск. ВС РФ наступают и есть шанс взять значительную часть остатка Запорожской области (которую, в отличие от населенных пунктов в Харьковской или Сумской областях, не придется возвращать по мирному договору). А демонстрация "Орешника" в регионе, где могут быть размещены западные войска, нужна как раз для того, чтобы во Франции и Великобритании было как можно больше сомнений. Без ядерного заряда результат атаки — несколько дырок от болванок в промышленном объекте, поэтому смысл исключительно в демонстрации того, что "Орешник" долетает до границ с ЕС и сбить его не могут.Трамп в интервью The New York Times снова заявляет, что у Зеленского "нет карт", а есть "только одно — Дональд Трамп". И это правда, без гарантий со стороны США не будет ничего. А Путин молчит. Если размещение крошечного (возможно в реальности даже меньше заявленного) франко-британского контингента вдалеке от ЛБС на Западной Украине взамен Донбасса Россию не устраивает категорически, почему об этом до сих пор не заявлено первым лицом?О том, как притираются позиции сторон — в материале "Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс".

