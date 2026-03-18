"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука - 18.03.2026 Украина.ру
"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука
На Липцевском участке заметное оживление со стороны Графского и Верхней Писаревки в лесной зоне вдоль автомобильной трассы. Российские операторы БПЛА и артиллеристы нанесли удары по ранее вскрытым объектам противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука

04:00 18.03.2026
 
На Липцевском участке заметное оживление со стороны Графского и Верхней Писаревки в лесной зоне вдоль автомобильной трассы. Российские операторы БПЛА и артиллеристы нанесли удары по ранее вскрытым объектам противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что подразделения РХБЗ нанесли удар по лесному массиву севернее Избицкого. Там было вскрыто скопление личного состава 127-й тяжелой мехбригады ВСУ.
"Подразделения РХБЗ российской армии уничтожили ударами ТОС скопление личного состава 127-й тяжелой мехбригады в лесном массиве севернее Избицкого. В районе Великого Бурлука силами армейской авиации нанесен удар по сосредоточению живой силы 3-й тяжелой мехбригады в районе Колодезного", — заявил Алехин.
По его данным, противник активно оборудует позиции в лесных массивах по рубежу Григоровка — Колодезное — Нововасильевка. "Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносят огневое поражение, уничтожая живую силу и технику противника", — добавил эксперт.
Он также отметил, что работа по вскрытым целям ведется круглосуточно. Противник несет потери при попытках закрепиться на новых рубежах, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Михаила Павлива "Почему Зеленский и его генералы запели про перемогу" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Геннадий АлехинМихаил Павливпотери ВСУразгром ВСУВС РФкрах ВСУновости СВО сейчасновости СВО РоссияСВОновости СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияБПЛА
 
05:15Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза
05:10Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона
05:00"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца
04:45Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России
04:37ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек
04:30Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
04:15"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима
04:11Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
04:00"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука
03:33Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:38КСИР объявил кровную месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани
02:07Умер патриарх Грузии Илия II
01:47"Лучше посидите ребята": тюремные авторитеты на Украине отговаривают заключённых идти в ВСУ
01:20Обида Трампа и День людолова. События 17 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:47Фронтовая сводка за 17 марта от канала "Дневник Десантника"
00:23Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани
23:57Удар по АЭС "Бушер" пришелся вблизи энергоблока, готовится третья эвакуация персонала
23:54Европа поможет Трампу в Иране в обмен на полную поддержку Украины
23:49В Варшаве поляк с ножом напал на украинского беженца в трамвае
23:25США приказали всем посольствам срочно пересмотреть безопасность после 292 ударов по объектам
Лента новостейМолния