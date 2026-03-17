Трамп возмущён сопротивлением "побеждённого" Ирана, Зеленский решает вопросы в Лондоне. Итоги 17 марта

США считают неправильным сопротивление Ирана, победу над которым они неоднократно объявили. Западные аналитики соревнуются в апокалиптических прогнозах из-за "войны Трампа" на Ближнем Востоке. Украинские политики в Лондоне отчитываются, благодарят и просят.

2026-03-17T19:02

Западные рынки лихорадит от резкого повышения цен на сырьё и проблем с торговлей из-за развязанной Израилем и США войны против Ирана. Заблокирована важнейшая транспортная артерия - Персидский залив. Официальный Вашингтон неоднократно заявлял о победе над Ираном. Особенно часто это делал президент США Дональд Трамп. Вскоре после объявления об очередной "победе" над исламской республикой он возмутился проблемами, которые создаёт неоднократно побеждённый официальный Тегеран.По мнению Трампа, Иран не имеет права перекрывать Ормузский пролив, по которому танкеры и другие торговые суда доставляют грузы получателям в разных сторонах мира."Это немного нечестно с их стороны. Мы уже выиграли! Они не имеют права делать то, что они делают", - заявил Трамп.Заявление было опубликовано в тот же день, когда глава национального экономического совета США Кевин Хассет заявил, что ситуация с доставкой нефти по Ормузскому проливу находится под контролем США. Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры через этот пролив при поддержке международной коалиции. Министр энергетики США Крис Райт в свою очередь публично извинился за опубликованное министерством заявление о якобы безопасном судоходстве в Ормузском проливе."Война Трампа" на Ближнем востоке сопровождается военными преступлениями коалиции США и Израиля, к которой не спешат присоединяться партнёры по НАТО. Германия, Польша, Австралия и ряд других государств отказались посылать на Ближний Восток своих военнослужащих. Без их участия невозможна ни сухопутная операция в Иране, ни обеспечение судоходства в Персидском заливе.Польша не направит войска в Иран, так как война там "не касается непосредственно нашей безопасности", заявил польский премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства. До этого официальная Варшава неоднократно публично заявляла об отказе направлять своих военнослужащих на Украину - даже после окончания боевых действий. Отказ ЕС направить корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе стал наиболее открытым проявлением противостояния блока с США со времён кризиса вокруг Гренландии, отметила Financial Times. Военное сопровождение торговых судов в Ормузском проливе восстановит судоходство лишь на 8-10%, отметила газета The Times со ссылкой на аналитическую компанию Lloyd's List Intelligence.Западные рынки лихорадит, аналитики встревожены реальными перспективами эскалации негативных трендов в экономике с предсказуемыми социальными последствиями. По информации The Times, в Британии могут ограничить продажу топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке. Ряд стран ЕС (в частности, Венгрия) приняли меры по госрегулированию топливного рынка. Замдиректора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил на брифинге в Женеве, что сейчас острый голод охватил 319 миллионов человек и к ним могут добавиться ещё 45, если война на Ближнем Востоке затянется. "Согласно нашему анализу, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до июня, дополнительные 45 миллионов человек в мире столкнутся с острым голодом", - сказал он.Продолжение конфликта на Ближнем востоке грозит большими проблемами для стран Евразии. Повышение цен на энергоносители с ускорением потребительских цен и замедление экономического роста прогнозируют в своём новом докладе эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings. По их мнению, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может создать новые кредитные риски для суверенных заемщиков развитых рынков Европы и Азии, прежде всего через рост цен на энергоносители и стоимости заимствований, ускорение инфляции и замедление экономического роста. "Страны с более высоким уровнем долга и структурных дефицитов, а также с менее благоприятным балансом между инфляцией и ростом, более уязвимы к длительным шокам", - отметили в Fitch. Там пришли к выводу, что наибольшие инфляционные риски среди крупных развитых стран наблюдаются в Италии, Британии, Японии и Франции. Наиболее негативно на ВВП "война Трампа" скажется на Южной Корее, Японии, Британии и Италии. Сильные негативные эффекты ожидаются экспертами Fitch в странах Центральной и Восточной Европы, включая Прибалтику, а также Тайвань. Относительно неплохо сможет пережить наступающее лихолетье "европейская бензоколонка" Норвегия. Пентагон и Белый дом заверяют, что с Ираном давно покончено и стоит ждать капитуляции. Вероятно, это совпадение, однако в это же время директор национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил о немедленной отставке по своей инициативе из-за несогласия с войной против Ирана. "Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране", - сказано в заявлении Кента на имя президента США.Кент уверен, что руководство его государства обманули и следствием этого стала война США против Ирана. Если в Белом доме не одумаются и не проявят смелость в исправлении ошибок, то США ожидают упадок и хаос, спрогнозировал директор национального контртеррористического центра.Тем временем США и Израиль нанесли удар по территории культурно-исторического комплекса Саадабад — крупнейшего культурно-исторического комплекса Ирана, сообщило агентство IRNA. Музейные экспонаты и ценности этого дворцового комплекса ранее были эвакуированы в безопасные хранилища для защиты культурного наследия страны. Однако серия мощных взрывов нанесла серьёзный ущерб ряду исторических зданий комплекса. До этого армии США и Израиля нанесли серию ударов по гражданским объектам. Первый день войны был отмечен трагедией в южноиранском городе Минабе провинции Хормозган - там при ударе по начальной школе для девочек погибло почти 200 человек, включая 14 учителей.Военнослужащие иранского КСИР нанесли серию ударов по военным базам США в регионе и заблокировали судоходство по Персидскому заливу для судов недружественных стран. Были также нанесены символические удары по станциям опреснения морской воды в прибрежных регионах государств, помогающих коалиции агрессоров. Активизировались проиранские группировки в регионе и по всему миру.Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам оказать давление на правительства разных стран, чтобы они приняли быстрые меры против КСИР и поддерживаемых Ираном группировок в связи с "повышенным риском нападения", сообщает ABC News. В директиве содержится призыв к странам усилить давление на Иран, объявить такие группировки, как ливанская "Хезболла", террористическими организациями и координировать усилия, возможно, с Израилем, чтобы ослабить военные и прокси-сети Ирана.Страны Евросоюза на этом фоне пытаются добиться от нынешнего руководства Украины разблокировки подконтрольного киевскому режиму нефтепровода "Дружба", по которому в ЕС поступает российская нефть. Еврокомиссия заняла сторону Киева и не спешит помогать Венгрии и Словакии - ключевым потребителям этой нефти.Владимир Зеленский в письме главе Еврокомиссии заявил, что "если не будет атак РФ", то Киев сможет возобновить работу нефтепровода "Дружба" через полтора месяца. Киев также согласен разрешить экспертам ЕС въехать на Украину для помощи в восстановлении поставок российской нефти по этому трубопроводу.Однако в Евросоюзе не собираются заключать с Россией сделки по энергоресурсам, несмотря на рост цен на них, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По её словам, Брюссель будет следовать прежним деструктивным курсом и европейские налогоплательщики в состоянии это оплатить.Зеленский в это время нанёс визит в Лондон - там запланирована аудиенция киевского гостя у британского короля, премьер-министра Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте. Также запланировано выступление Зеленского в британском парламенте.Тем временем на Украине отмечают "День мобилизационного работника". Харьковские пропагандисты по этому случаю напрягли все творческие возможности для создания позитивного образа "людоловов" - так называют на Украине работников ТЦК (переименованных военкоматов).Дефицит личного состава ВСУ настолько велик, что Минкульт Украины начал снимать "бронь" с пропагандистов и актёров. Соответствующий документ подписала зампред правительства по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная.Армия России продолжала проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сберегая личный состав, подразделения ВС РФ улучшали свои позиции, нанося ощутимый урон защитникам режима Зеленского. В частности, подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись в глубь обороны противника и освободили населенный пункт Сопычь в Сумской области."Артиллерия работала по огневым точкам и опорным пунктам — накрывала точно. Операторы войск беспилотных систем искали и уничтожали технику и личный состав ВСУ. В ходе боев сожжено несколько вражеских боевых бронированных машин", - рассказали в Минобороны РФ. - После взятия населенного пункта наши бойцы зачистили больше 300 зданий, подвалов и прилегающую территорию".В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ. Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Запад не смог исполнить своё обещание нанести стратегическое поражение России и победить её на поле боя. Запад сталкивается с временными трудностями и неурядицами в осуществлении того же в войне с Ираном. Западные политики неоднократно заявляли о победах и над Россией, и на Ираном, возмущаясь устойчивостью "разорванных в клочья" экономик и боеспособностью армий, обходящихся без ядерного оружия. Китай и многие другие страны внимательно наблюдают за тем, как великие державы отстаивают свою независимость и выстраивают многополярный мир для всех. Новый мировой порядок создаётся в жестоком противостоянии на основе национальных интересов и принципе справедливости.

Сергей Зуев

