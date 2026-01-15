https://ukraina.ru/20260115/evrosoyuz-naznachaet-glavnogo-po-putinu-no-voyna-zakonchitsya-v-2026-m-ukraina-v-mezhdunarodnom-1074288890.html

Евросоюз назначает главного по Путину, но война закончится в 2026-м. Украина в международном контексте

Евросоюз назначает главного по Путину, но война закончится в 2026-м. Украина в международном контексте - 15.01.2026 Украина.ру

Евросоюз назначает главного по Путину, но война закончится в 2026-м. Украина в международном контексте

Начало прошлого 2025 года ознаменовало намерение американского лидера Дональда Трампа начать переговоры с Россией. Начало 2026 года, по всей видимости, запомнится тем, что теперь необходимость ведения диалога с Россией начинает понимать и до сих пор весьма непреклонное руководство Евросоюза

2026-01-15T05:00

2026-01-15T05:00

2026-01-15T05:00

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

ес

politico

европейская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9bd0561a2db11c03cefd8e021ab8ef11.jpg

Муки по специальному представителюЕвропейские политики поняли, что в мирном процессе по Украине их отодвигают на третий план и наконец задумались о прямых переговорах с Россией, пишет американское издание Politico. Для этого европейские бюрократы планируют назначить особого переговорщика, утверждает издание. Его задача — отстаивать интересы Евросоюза на Украине и смотреть за тем, чтобы Россия и США не договорились за спиной европейцев, отмечается в статье.В Брюсселе полагают, что в рамках переговоров об украинском урегулировании есть вопросы, которые нельзя обсуждать с одними США, поскольку они напрямую влияют на европейскую безопасность, указывает газета.Сторонниками этого плана в первую очередь являются Франция и Италия. Они заручились поддержкой Европейской комиссии, а также ряда других стран, пишет Politico, ссылаясь на троих дипломатов и официальных лиц, непосредственно знакомых с ходом переговоров."Этот беспрецедентный шаг олицетворяет серьезную смену подхода Европы к веренице двусторонних переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа. Вместе с тем континент стремится показать готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, призванном положить конец четырехлетнему конфликту", - отмечают авторы статьи.Вместе с тем в самом Евросоюзе остаются серьезные разногласия насчет обстоятельств новой должности. Критики утверждают, что назначение специального переговорщика будет подразумевать, что Россия готова к добросовестной дипломатии и согласится на компромиссы, отказавшись от полного подчинения Украины, говорится в публикации.Попытки Трампа достичь договоренности пока успехом не увенчались, поскольку Кремль не желает поступаться своим требованием к Украине передать участки территории, которые российские войска еще не покорили силой оружия, полагают источники американской газеты.Кто может стать переговорщиком от Евросоюза? Авторы публикации напоминают, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последовательно подавала себя в качестве единственного кандидата на любую роль на переговорах о будущем Украины. При этом бывший премьер-министр Эстонии всегда была верной союзницей Киева и использовала свое положение, чтобы убедить другие страны поддержать ужесточение антироссийских санкций, подчеркивают они."Официальные лица подтвердили, что ключевые моменты этой должности — например, будет ли этот человек представлять лишь ЕС или всю так называемую "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны, — еще предстоит проработать. То же самое касается дипломатического ранга и вопроса, следует ли официально назначить уполномоченного представителя или неофициально делегировать эту роль нынешнему национальному лидеру", - пишет американская газета.Источники издания допускают, что переговорщиками могут стать президент Финляндии Александр Стубб или бывший премьер-министр Италии Марио Драги. По их мнению действующий лидер одного из государств ЕС может высказаться свободнее, однако остается вопрос, как решить, в какой момент говорить с Путиным. Представителей ЕС здесь больше всего волнует нет ли риска, что тем самым Евросоюз узаконит позицию российского лидера, отмечает газета.Мир на условиях РоссииТем временем в Японии считают, что конфликт на Украине закончится к следующей зиме. Такой прогноз в интервью японскому изданию Shueisha сделал бывший аналитик МИД Японии Масару Сато, который специализируется на исследовании карты мира с помощью метода использования открытых информационных источников.По его мнению, ключевую роль в урегулировании играет именно диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Сато считает, что судьба конфликта решается в ходе прямых тайных переговоров между Москвой и Вашингтоном в обход европейских союзников.При этом страны ЕС, в том числе и Германия, безуспешно пытались помешать этому процессу, действуя вопреки собственным интересам. Например, европейские лидеры сделали все возможное, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште, которая планировалась осенью прошлого года."Украина, Германия и прочие союзники "коалиции желающих" рыдали крокодиловыми слезами. Дональд Трамп решил снизойти до Запада и сделать ему одолжение... на время", - заявил Сато, отвечая на вопросы журналистов издания о причинах срыва этой встречи.Однако несмотря на усилия Евросоюза, Россия находится в сильной позиции и способна диктовать условия — поэтому финальным решением для Украины станет либо полное принятие требований Москвы, либо дальнейшая дестабилизация, полагает японский аналитик.По его словам, Россия побеждает и может себе позволить наплевать на ход мирных переговоров. В случает продолжения боевых действий Сато не исключает, что Россия дойдет до Одессы, возьмет ее под свой контроль и навсегда лишит Украину выхода к морю.Параллельно с этим Владимир Путин готов прекратить конфликт дипломатическим путем, отмечает собеседник японского издания. "Оба варианта вполне устраивают российского лидера", - подчеркивает Сато.Наглядным примером того, что в украинском урегулировании ключевую роль имеют именно договоренности Путина и Трампа является отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, полагает он. Сато трактует это как шаг Трампа по устранению главного противника мирного плана, лояльного Вашингтону.Итогом переговоров станет вынужденное принятие Украиной российских условий под давлением США в течение следующего года, прогнозирует аналитик. Зеленского загоняют в угол, считает он."Либо он проглотит все, что ему предлагают, либо развалит собственную страну, не оставив от нее камня на камне. Такой вот выбор. Но он есть", - подытожил Масару Сато в интервью японским СМИ.Мира может быть, а может и не бытьОкончание украинского конфликта в 2026 году на условиях России прогнозирует и американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor. По мнению ее аналитиков, промежуточные выборы в США в ноябре могут создать "наилучшую возможность" для России.Администрация президента Дональда Трампа, стремясь избежать экономической нестабильности перед выборами, будет оказывать дипломатическое давление и на Москву, и на Киев, но, вероятно, столкнется с отказом Украины идти на территориальные уступки, допускают они."Москва продолжит дипломатические контакты с Вашингтоном, одновременно активизируя наступательные действия в целях усиления контроля над Донбассом и переноса военной операции на территорию Запорожской области", - отмечается в аналитическом докладе Stratfor.При этом Москва в предверии сентябрьских выборов в Государственную Думу вряд ли объявит широкомасштабный призыв, и вместо этого станет мобилизовывать резервистов и набирать контрактников, полагают авторы доклада."Несмотря на превосходство в живой силе и технические преимущества, российские войска вряд ли осуществят решительный прорыв, потому что Украина широко использует разведывательные беспилотники и укрепляет свои оборонительные позиции, особенно в условиях, когда европейские государства продолжают предоставлять военную помощь", - полагают они.Если Кремль посчитает, что в таких условиях достижение соглашения с администрацией Трампа до прихода к власти враждебного конгресса по итогам промежуточных выборов представляет собой оптимальный вариант для закрепления территориальных завоеваний и ослабления санкций, то Россия будет уделять первоочередное внимание заключению такой договоренности, ожидают аналитики компании.С другой стороны, если Кремль решит, что затяжной конфликт "имеет большое значение для стабильности режима" или если европейская помощь Украине не обеспечит ее потребности, дипломатические усилия потерпят крах, а борьба на истощение продолжится и после 2026 года, подчеркивается в докладе Stratfor.По его мнению, ключевую роль в урегулировании играет диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который уже привел к определённым шагам, включая отставку одного из ключевых соратников украинского президента. Эксперт считает, что Россия находится в сильной позиции и способна диктовать условия, а финальным решением для Украины станет либо полное принятие требований Москвы, либо дальнейшая дестабилизация.Больше об европейском финансировании Украины в материале Павла Волкова Себе и немного американцам. На что пойдут выделенные Украине 90 млрд от ЕС?

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, politico, европейская комиссия