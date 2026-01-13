Сын свернутого шаха выступает против "исламского режима" в Иране и заявляет, что французы должны - 13.01.2026 Украина.ру
Сын последнего шаха Ирана пользуется популярностью даже у иранских безработных, он против исламских порядков на своей исторической родине и может восстановить мирные отношения с США и Израилем. Об этом сообщает французская газета Le Figaro
Реза Пехлеви - сын последнего шаха Ирана, сбежавшего из страны с семьёй и казной на волне народных протестов под нелепым предлогом, умершего в 1980 году. Наследный принц юношей оказался в США, где закончил обучение по программе пилотов ВВС и получил диплом бакалавра политологии.Наследный принц (шахзаде) ранее часто заявлял о стремлении возродить монархию в Иране, видя себя будущим правителем. Теперь он позиционирует себя демократом и антиклерикалом, не чуждым общению с иудейским духовенством. Западная пресса формирует позитивный образ Резы Пехлеви и замалчивает не самые приглядные для европейцев особенности режима его отца. Свою лепту в отработку информационной повестки внесла и пресса французской республики, где выходцев из исламских стран становится всё больше."Принц Реза Пехлеви (Le prince Reza Pahlavi) живет в изгнании в Соединенных Штатах. Сын последнего шаха и императрицы Фарах Пехлеви, он стал главной объединяющей фигурой оппозиции муллам. Наследник династии, правившей с 1925 по 1979 год, он отстаивает проект демократического и национального единства для своей страны", - сообщило французское издание.Оно поведало также, что принц "постоянно прислушивается к протестующим, которые уже более двух недель противостоят эскадронам смерти иранского исламского режима, и находится в постоянном контакте с многочисленными сообщениями, которые он получает из Ирана".Газета французской республики выяснила, что под крики "Джавид Шах!" (Да здравствует Шах!) иранские как бы роялисты "из всех слоев общества" требуют возвращения монарха в Тегеране, Мешхеде и Исфахане иранцы из всех слоев общества требуют его возвращения. "Это студенты, врачи, рабочие, ремесленники, менеджеры и просто безработные. Большинство из них моложе 30 лет. Хотя они и не застали правление его отца, они видят в этом 65-летнем бывшем летчике-истребителе, живущем в изгнании в Соединенных Штатах и ​​заявляющем о своей "готовности вернуться в Иран", символ эпохи, когда девушки и юноши могли ходить рука об руку по улицам иранской столицы, не опасаясь избиения со стороны полиции, и когда Иран поэтов сиял во всем мире", - поведало французское издание.В создании позитивного образа оно отметило, что иранская молодежь "давно поняла, что Реза Пахлави, стремящийся возглавить будущий демократический переход, не хочет навязывать им восстановление монархии". Никаких ссылок на соцопросы или что-либо в подтверждение газета не привела.Французская газета также считает, что в Иране "многие" видят в шахзаде из США "человека, способного оживить экономику, обуздать бедность и восстановить мирные отношения с Соединенными Штатами и Израилем — условия, необходимые для возвращения к стабильности". В публикации есть ссылка на исследование фонда "Гамаан" с выводом о том, что "Реза Пехлеви, по-видимому, является самой популярной фигурой среди иранцев".Пехлеви рассказал изданию о "своих ожиданиях от Франции и её президента Эммануэля Макрона в связи с тем, что Корпус стражей исламской революции, идеологическое ополчение режима, подавляет народные протесты с помощью пулеметного огня и крови подростков".Актуальное интервью на эту тему: Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до КаспияТем временем Посольство США призвало своих граждан покинуть ИранВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Реза Пехлеви - сын последнего шаха Ирана, сбежавшего из страны с семьёй и казной на волне народных протестов под нелепым предлогом, умершего в 1980 году. Наследный принц юношей оказался в США, где закончил обучение по программе пилотов ВВС и получил диплом бакалавра политологии.
Наследный принц (шахзаде) ранее часто заявлял о стремлении возродить монархию в Иране, видя себя будущим правителем. Теперь он позиционирует себя демократом и антиклерикалом, не чуждым общению с иудейским духовенством.
Западная пресса формирует позитивный образ Резы Пехлеви и замалчивает не самые приглядные для европейцев особенности режима его отца. Свою лепту в отработку информационной повестки внесла и пресса французской республики, где выходцев из исламских стран становится всё больше.
"Принц Реза Пехлеви (Le prince Reza Pahlavi) живет в изгнании в Соединенных Штатах. Сын последнего шаха и императрицы Фарах Пехлеви, он стал главной объединяющей фигурой оппозиции муллам. Наследник династии, правившей с 1925 по 1979 год, он отстаивает проект демократического и национального единства для своей страны", - сообщило французское издание.
Оно поведало также, что принц "постоянно прислушивается к протестующим, которые уже более двух недель противостоят эскадронам смерти иранского исламского режима, и находится в постоянном контакте с многочисленными сообщениями, которые он получает из Ирана".
Газета французской республики выяснила, что под крики "Джавид Шах!" (Да здравствует Шах!) иранские как бы роялисты "из всех слоев общества" требуют возвращения монарха в Тегеране, Мешхеде и Исфахане иранцы из всех слоев общества требуют его возвращения.
"Это студенты, врачи, рабочие, ремесленники, менеджеры и просто безработные. Большинство из них моложе 30 лет. Хотя они и не застали правление его отца, они видят в этом 65-летнем бывшем летчике-истребителе, живущем в изгнании в Соединенных Штатах и ​​заявляющем о своей "готовности вернуться в Иран", символ эпохи, когда девушки и юноши могли ходить рука об руку по улицам иранской столицы, не опасаясь избиения со стороны полиции, и когда Иран поэтов сиял во всем мире", - поведало французское издание.
В создании позитивного образа оно отметило, что иранская молодежь "давно поняла, что Реза Пахлави, стремящийся возглавить будущий демократический переход, не хочет навязывать им восстановление монархии". Никаких ссылок на соцопросы или что-либо в подтверждение газета не привела.
Французская газета также считает, что в Иране "многие" видят в шахзаде из США "человека, способного оживить экономику, обуздать бедность и восстановить мирные отношения с Соединенными Штатами и Израилем — условия, необходимые для возвращения к стабильности". В публикации есть ссылка на исследование фонда "Гамаан" с выводом о том, что "Реза Пехлеви, по-видимому, является самой популярной фигурой среди иранцев".
Пехлеви рассказал изданию о "своих ожиданиях от Франции и её президента Эммануэля Макрона в связи с тем, что Корпус стражей исламской революции, идеологическое ополчение режима, подавляет народные протесты с помощью пулеметного огня и крови подростков".
Актуальное интервью на эту тему: Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия
Тем временем Посольство США призвало своих граждан покинуть Иран
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
